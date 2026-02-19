„Tizenöt évesek voltunk és azok kínáltak minket droggal, akikre felnéztünk”

– idézi fel mosolyogva. A Suliturné azonban ott is a megszokott formában zajlott: koncert, majd őszinte beszélgetés. Az előadás végére a kezdeti fenntartások eltűntek, olyannyira, hogy az apácák végül visszahívták a zenekart az iskola diáknapjára egy teljes koncert erejéig.

A zenekar az Egyesült Királyságban is rendszeresen fellép és az ottani médiamegjelenések nyomán angol intézményvezetők is felfigyeltek a Suliturnéra. Lázárék meghívást kaptak többek között Manchesterbe, Londonba és Glasgow-ba is. A banda frontembere azonban világossá teszi: bár a nemzetközi érdeklődés komoly szakmai elismerés, elsődleges küldetésük továbbra is a magyar fiatalok támogatása.

„A mi küldetésünk célpontjai a Kárpát-medencei fiatalok”

– hangsúlyozza. Hozzáteszi: nagyon sok segítséget kaptak a pedagógusaiktól és a szüleiktől, amikor elindították a zenekart, ezért úgy érzik, elsődlegesen itthon szeretnék ezt meghálálni.

A Suliturné program kezdetben a tanárok, szülők, polgármesterek megkeresésére jutott el az iskolákba. Ma már azonban fordult a helyzet: a TikTok-generáció már maga hívja őket, Lázár pedig ezt tartja a Suliturné legnagyobb sikerének. Na meg azt, hogy jelenleg több mint 250 intézmény szerepel várólistán, a zenekar pedig eddig 450–500 iskolát járt végig unikális programsorozatával. Tavaly Magyar Rekord-díjat is kaptak a programért, valamint „Az Év Ifjúságvédelmi Programja díjat” is elnyerték a Just Clear-díjátadón. Idén pedig két nemzetközi díjra is jelölték őket.

A történet jól mutatja, hogy a Suliturné nem egyszerűen egy zenekari projekt, hanem tudatosan vállalt társadalmi misszió – amely a „csimbum cirkusz” első benyomásától a koncert visszahívásig is utat tör magának.

