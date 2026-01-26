Ft
designer drogok drog Drogkutató Intézet zéró tolerancia prevenció qubit

Valóban bűnelkövetőket csinál a magyar drogpolitika a fiatalokból?

2026. január 26. 12:05

A zéró tolerancia elve ezért nem attól működik, mert hangos, hanem attól, mert a prevenciótól a jogalkalmazásig következetes és a fiatalok védelmét nem utólagos reagálásként, hanem megelőzhető kockázatként kezeli.

2026. január 26. 12:05
Sugár Kristóf
Drogkutató Intézet

„A magyar drogpolitikai vitákban – különösen a liberálisabb megközelítést támogató narratívákban – visszatérő állítás, hogy a szigorú fellépés »bűnelkövetőket csinál” a fiatalokból. Ennek a gondolatiságnak meghatározó példája a Qubitnál megjelent mondat: »A drogháború bűnelkövetőket csinál a magyar fiatalokból, ami minden elemében egy rémálom«.

Az ilyen mondatok azért erősek, mert egyszerre érintenek közbiztonsági, jogi és megelőzési kérdéseket – ráadásul könnyedebb, az érzelmeinkre ható nyelven.

A probléma az, hogy a közbeszédben gyakran összecsúszik három külön dimenzió. Egyfelől a dílerek elleni fellépés, másrészt a szerhasználókkal kapcsolatos jogszabályi környezet, harmadrészt pedig a prevenció és korai beavatkozás kérdése. Magyarországon a szabályozással kapcsolatos keretrendszer a zéró toleranciára épül, a 2025-ös jogalkotási csomag is ezt a logikát erősíti meg. A kérdés ezért nem az, »büntetünk-e«, hanem az, hogy milyen eszközök védik valójában a fiatalokat. A válasz pedig egyértelműen a rendészet, büntetőjog, az egészségügyi beavatkozás és iskola-közösségi prevenció – de együtt.

A most kezdődő évben a legfontosabb szakmai kihívás nem az lesz, hogy a zéró tolerancia vagy a prevenció között válasszunk. A kérdés az, hogyan tudjuk a kettőt koherens, egymást erősítő rendszerré szervezni. Egy olyan működési modellé, amely egyszerre biztosít világos normákat, kiszámítható következményeket és valódi esélyt a megelőzésre.

A zéró tolerancia nem egyszerűen kommunikációs fordulat, hanem jogi és intézményi elv is. Azt üzeni, hogy az illegális tudatmódosító szerek terjesztése és használata a közösség szempontjából kiemelt kockázatot jelent, amelyre állami válasz szükséges. Ezt a logikát a 2025-ös törvénycsomag preambulumszerű indokolása is rögzíti: a cél a kábítószerek és illegális tudatmódosítók használatának, terjesztésének és népszerűsítésének »teljes felszámolása« – a veszélyeztetettség egyre fiatalabb korosztályokra tolódásának hangsúlyával. Ennek a keretnek a középpontjában nem a »büntetés mindenáron«, hanem a kár megelőzése áll, az életvédelem, közbiztonság és a fiatalkorúak védelmével együtt.

 A hangsúly tehát a védelmen nyugszik, nem a »fiatalok kriminalizálásán«.

Ha a vita a »drogháború rémálma« vs. »védelem« szembenállásra egyszerűsödik, érdemes megnézni, mit csinál ténylegesen a jogi szabályozás, tehát hogy kit céloz, milyen eszközökkel, és hogyan kapcsolja össze a rendészetet a prevencióval.

A hivatkozási alap a 2025. évi XIX. törvény, amely több területet módosít (rendőrségi intézkedések, szabálysértési és büntetőjogi szabályok, eljárásjogi elemek). A törvény szerkezete önmagában üzenet: nem »egyetlen szigorításról« van szó, hanem egy összetett eszközrendszerről, amely a közbiztonsági fellépéstől a büntetőjogi szankciókig több ponton nyúl a problémához. A Tényellenőr által kiemelt paragrafusok – többek között a 6. §, 9. §, 10. §, 13. §, 16. § (1) és a 8. §, 14. § – azt jelzik, hogy a jogalkotó a jelenséget komplex kockázatként kezeli, nem pusztán »fogyasztói devianciaként«. A szakmai olvasatban ez azért lényeges, mert a fiatalok védelmének egyik szükségszerű feltétele a kínálati oldal (dílerek, terjesztői hálózatok) és a népszerűsítési csatornák visszaszorítása. A jogszabályi csomag ugyanakkor egy tágabb alkotmányos és politikai kontextusban jelent meg. Ha a társadalom azt érzékeli, hogy »most minden szigorodik«, fontos tisztázni, hogy ez milyen elvi szinten és milyen célhoz kötve történik a szerhasználattal kapcsolatos zéró tolerancia elvével összhangban.

A 2025. áprilisi alkotmányozói és törvényhozási vitákban a drogkérdés a szélesebb közpolitikai csomag részeként jelent meg. Erről szól a HVG összefoglalója is, amely a 15. Alaptörvény-módosítás körüli szavazásról és a »drogok betiltása« jellegű keretezéssel ír. A közvélemény szempontjából ez azért releváns, mert a drogpolitika itt nem technikai jellegű szakpolitikaként, hanem értékválasztásként és közbiztonsági alapelvként jelenik meg. 

Ha a társadalmi üzenet az, hogy a drog »nem magánügy«, akkor a prevenciós és rendészeti ágak együttműködése is könnyebben legitimálható

 – feltéve, hogy a szabályok világosak, arányosak, és a fiatalok felé a hangsúly tényleg a védelemre kerül. Az elvi keret után a következő kérdés mindig gyakorlati: »oké, de kit ér el a szigor, és hogyan?« Itt válik szét igazán a dílerek elleni fellépés és a használói magatartás kezelése.

A »drogháború bűnelkövetőket csinál« típusú állítások akkor hatnak, ha a befogadó úgy érzi, hogy a rendszer automatikusan »ráégeti a bélyeget« a fiatalokra. Szakmailag viszont két dolgot érdemes külön választani. Egyfelől a jogi státuszt. Magyarországon zéró tolerancia van, tehát a tiltott szerekhez kapcsolódó cselekmények jogi kockázata valós. Másfelől viszont, a célzott fellépés szintjét. A 2025-ös szabályozások kommunikált fókusza erősebben a kereskedelem és terjesztés irányába tolódik, vagyis a társadalmi károk fő forrását, a kínálati oldalt célozzák.

A vita kulcsa tehát nem az, hogy »lesz-e jogkövetkezmény«, hanem az, hogy a jog és a gyakorlat mennyire tud különbséget tenni helyzetek között. A szerhasználat kockázatának korai észlelése, a fiatalkorúak védelme, a terjesztői környezet felszámolása nem ugyanaz a probléma, még ha összefüggenek is. A közvélemény számára az egyik legkézzelfoghatóbb pont az »elterelés« kérdése. Ez az a terület, ahol a »büntetés vs. segítség« dilemmája a legkonkrétabban jelenik meg.

Az elterelésről szóló közbeszéd gyakran végletes. Vagy »mindenkinek jár«, vagy a »szűnjön meg« alapján épülnek fel az ezzel kapcsolatos társadalmi diskurzusok. A valóságban az elterelés intézménye (mint együttműködési és prevenciós eszköz) akkor tud valódi védelmet nyújtani, ha nem válik kijátszhatóvá, és nem normalizálja a szerhasználatot. A kutatói-elemzői nézőpontból itt két szempont fontos. Egyfelől a szabályozás jelzésértéke, ha egy fiatal eljut az elterelésig, az már egy kockázati jel, ahol az egészségügyi-pszichoszociális beavatkozásnak helye lehet. Ezzel együtt, pedig egy visszatartó erőt is jelent egy zéró toleranciás környezetben az elterelés. Nem »felmentés«, hanem szabályozott út, amelynek feltételei vannak, és amelynek célja a visszaesés megelőzése. A jog azonban önmagában kevés. Ha a drogpiac és a szerhasználati mintázatok gyorsan változnak, akkor a legolcsóbb és leghatékonyabb beavatkozás sokszor nem a büntetés, hanem a megelőzés és a korai készségfejlesztés.

A zéró tolerancia félreértése, amikor kizárólag rendészeti üzenetté szűkül. Pedig a prevenció – különösen a gyermek- és serdülőkorúak esetében – a zéró tolerancia működőképességének feltétele. Ha nincs megelőzés, a tiltás csak utólagos reagálás lesz. A prevenció tehát nem azt mondja, hogy a szerhasználat »nem baj«, hanem azt, hogy ne jussunk el odáig, hogy baj legyen. Ez különösen fontos az új pszichoaktív anyagok világában, ahol a kipróbálás is nagyobb kockázatot hordozhat, és a terjesztési csatornák gyorsan alkalmazkodnak.

A prevenció akkor hiteles, ha nem üres szlogen, hanem hosszú ideje működő, intézményes programok állnak mögötte

 – olyanok, amelyek a gyerekek nyelvén, az iskolai mindennapokhoz kötve dolgoznak. A rendőrségi bűnmegelőzés egyik legismertebb eleme a DADA program. A program több évtizedes múlttal bír, többször korszerűsítették, és ma már nem csak a klasszikus »drog-alkohol-dohányzás« tengelyről szól, hanem kommunikációról, konfliktuskezelésről, média- és internethasználatról is. Ez azért is fontos, mert a szerhasználati kockázat ritkán »csak szerkérdés«. Gyakran együtt jár impulzivitással, kortárshatással, stresszterheléssel, és a digitális térben zajló normalizációval. Ha a prevenció ezeket a készségeket is fejleszti, akkor nemcsak információt ad át, hanem védőfaktorokat épít. A prevenció és a rendészet azonban nem egymás alternatívái. A jogalkotói indokolások kifejezetten arra utalnak, hogy a kockázatos helyzetekben a rendészeti intézkedéseknek is lehet életvédelmi funkciójuk.

A 2025-ös törvényjavaslat részletes indokolása (a parlamenti irományban) azt a logikát rögzíti. A kábítószer vagy új pszichoaktív anyag hatása alatt álló személyekkel szembeni intézkedések egy része garanciális és életvédelmi megfontolásokhoz kötődik, és orvosi megállapítást is szerepeltet. A rendszer tehát nem pusztán »megbüntetni akar«, hanem kezelni azokat a helyzeteket is, amikor a bódult/befolyásolt állapot közvetlen veszélyt jelenthet az érintettre vagy másokra. Ezt persze csak akkor fogadja el a társadalom, ha az intézkedések átláthatók, garanciálisak és nem válnak rutin-megoldásokká.

A »drogháború bűnelkövetőket csinál« állítás tehát akkor válik félrevezetővé, amikor egyetlen képpé mossa össze a valóságot. Mintha a jog kizárólag a fiatalokra »vadászna«, miközben a szabályozási logika – a hivatkozott 2025. évi XIX. törvény és a kapcsolódó indokolások alapján – ennél összetettebb. A kínálat-visszaszorítása, az élet- és közbiztonságvédelem, valamint a prevenciós intézményrendszer eltérő logikájú, a valóságban mégis összefüggő dimenzióiról beszélhetünk. A zéró tolerancia elve ezért nem attól működik, mert hangos, hanem attól, mert a prevenciótól a jogalkalmazásig következetes és a fiatalok védelmét nem utólagos reagálásként, hanem megelőzhető kockázatként kezeli."

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

