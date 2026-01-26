A zéró tolerancia nem egyszerűen kommunikációs fordulat, hanem jogi és intézményi elv is. Azt üzeni, hogy az illegális tudatmódosító szerek terjesztése és használata a közösség szempontjából kiemelt kockázatot jelent, amelyre állami válasz szükséges. Ezt a logikát a 2025-ös törvénycsomag preambulumszerű indokolása is rögzíti: a cél a kábítószerek és illegális tudatmódosítók használatának, terjesztésének és népszerűsítésének »teljes felszámolása« – a veszélyeztetettség egyre fiatalabb korosztályokra tolódásának hangsúlyával. Ennek a keretnek a középpontjában nem a »büntetés mindenáron«, hanem a kár megelőzése áll, az életvédelem, közbiztonság és a fiatalkorúak védelmével együtt.

A hangsúly tehát a védelmen nyugszik, nem a »fiatalok kriminalizálásán«.

Ha a vita a »drogháború rémálma« vs. »védelem« szembenállásra egyszerűsödik, érdemes megnézni, mit csinál ténylegesen a jogi szabályozás, tehát hogy kit céloz, milyen eszközökkel, és hogyan kapcsolja össze a rendészetet a prevencióval.

A hivatkozási alap a 2025. évi XIX. törvény, amely több területet módosít (rendőrségi intézkedések, szabálysértési és büntetőjogi szabályok, eljárásjogi elemek). A törvény szerkezete önmagában üzenet: nem »egyetlen szigorításról« van szó, hanem egy összetett eszközrendszerről, amely a közbiztonsági fellépéstől a büntetőjogi szankciókig több ponton nyúl a problémához. A Tényellenőr által kiemelt paragrafusok – többek között a 6. §, 9. §, 10. §, 13. §, 16. § (1) és a 8. §, 14. § – azt jelzik, hogy a jogalkotó a jelenséget komplex kockázatként kezeli, nem pusztán »fogyasztói devianciaként«. A szakmai olvasatban ez azért lényeges, mert a fiatalok védelmének egyik szükségszerű feltétele a kínálati oldal (dílerek, terjesztői hálózatok) és a népszerűsítési csatornák visszaszorítása. A jogszabályi csomag ugyanakkor egy tágabb alkotmányos és politikai kontextusban jelent meg. Ha a társadalom azt érzékeli, hogy »most minden szigorodik«, fontos tisztázni, hogy ez milyen elvi szinten és milyen célhoz kötve történik a szerhasználattal kapcsolatos zéró tolerancia elvével összhangban.

A 2025. áprilisi alkotmányozói és törvényhozási vitákban a drogkérdés a szélesebb közpolitikai csomag részeként jelent meg. Erről szól a HVG összefoglalója is, amely a 15. Alaptörvény-módosítás körüli szavazásról és a »drogok betiltása« jellegű keretezéssel ír. A közvélemény szempontjából ez azért releváns, mert a drogpolitika itt nem technikai jellegű szakpolitikaként, hanem értékválasztásként és közbiztonsági alapelvként jelenik meg.