Kidobták a Mandiner stábját a makói tiszások – Durvulnak Magyar Péter emberei

Folytatódik Magyar Péter országjárása. A Tisza Párt makói szimpatizánsait arról kérdeztük, mit gondolnak arról, hogy Magyar Péter részt vett egy drogos buliban. Továbbá az ukrajnai háborúval kapcsolatban is kikértük a hívek véleményét. A helyi jelölt, Ferenczi Gábor, azonban nem mert nyilatkozni, mert vélhetően Magyar Péter megtiltotta jelöltjeinek a válaszadást. Ismét szintet lépett a tiszás agresszió.