Kidobták a Mandiner stábját a makói tiszások – Durvulnak Magyar Péter emberei

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
Bár a drogos bulibotrány nagyon zavaros, az biztos: Magyar Péter zsarolható – mutatott rá az elemző.
Magyar Péter Makón folytatta az országjárását. A helyszínen az ott lévő tiszás híveket kérdeztük Magyar Péter drogos bulijával és Ukrajnával kapcsolatban. Magyar Péter emberei kidobták a Mandiner stábját a helyszínről. Riportunk.
Folytatódik Magyar Péter országjárása. A Tisza Párt makói szimpatizánsait arról kérdeztük, mit gondolnak arról, hogy Magyar Péter részt vett egy drogos buliban. Továbbá az ukrajnai háborúval kapcsolatban is kikértük a hívek véleményét. A helyi jelölt, Ferenczi Gábor, azonban nem mert nyilatkozni, mert vélhetően Magyar Péter megtiltotta jelöltjeinek a válaszadást. Ismét szintet lépett a tiszás agresszió.