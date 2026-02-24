Ft
02. 24.
kedd
makó drog buli Tisza országjárás Magyar Péter ukrajna

Kidobták a Mandiner stábját a makói tiszások – Durvulnak Magyar Péter emberei

2026. február 24. 07:03

Magyar Péter Makón folytatta az országjárását. A helyszínen az ott lévő tiszás híveket kérdeztük Magyar Péter drogos bulijával és Ukrajnával kapcsolatban. Magyar Péter emberei kidobták a Mandiner stábját a helyszínről. Riportunk.

2026. február 24. 07:03
null

Folytatódik Magyar Péter országjárása. A Tisza Párt makói szimpatizánsait arról kérdeztük, mit gondolnak arról, hogy Magyar Péter részt vett egy drogos buliban. Továbbá az ukrajnai háborúval kapcsolatban is kikértük a hívek véleményét. A helyi jelölt, Ferenczi Gábor, azonban nem mert nyilatkozni, mert vélhetően Magyar Péter megtiltotta jelöltjeinek a válaszadást. Ismét szintet lépett a tiszás agresszió.

 

