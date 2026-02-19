Kő kövön nem marad: Szijjártó nem egy, rögtön két dologra szólította fel kíméletlenül az Európai Bizottságot

Magyarország elvárja az európai uniós szabályok betartását az Európai Bizottságtól, és azt, hogy a brüsszeli testület ne Ukrajna Bizottságként viselkedjen – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető a következőképpen kommentálta azt, hogy Brüsszel olajkoordinációs ülést hívott össze: