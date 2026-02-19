Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter brüsszel ukrajna európai bizottság

Kő kövön nem marad: Szijjártó nem egy, rögtön két dologra szólította fel kíméletlenül az Európai Bizottságot

2026. február 19. 18:36

A külgazdasági és külügyminiszter is reagált arra a hírre, miszerint Brüsszel olajkoordinációs ülést hívott össze.

2026. február 19. 18:36
null

Magyarország elvárja az európai uniós szabályok betartását az Európai Bizottságtól, és azt, hogy a brüsszeli testület ne Ukrajna Bizottságként viselkedjen – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető a következőképpen kommentálta azt, hogy Brüsszel olajkoordinációs ülést hívott össze: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

„Remek, de mondjuk cselekedhetnének is, például az EU-szabályoknak megfelelően.”

„Elvárjuk az Európai Bizottságtól: 1. Európai Bizottságként és ne Ukrajna Bizottságként viselkedjenek! Szólítsák fel az ukránokat, hogy tartsák be az EU-Ukrajna társulási megállapodást, mely előírja, hogy Ukrajna nem veszélyeztetheti egyetlen EU-tagország energiabiztonságát sem!” – hangsúlyozta.

„2. Vegyék komolyan az orosz kőolaj importjára vonatkozó EU-szabályokat, s jelezzék a horvátoknak, hogy a Barátság vezeték kiesésének idejére nem tagadhatják meg az orosz olaj tengeri szállítását Magyarországtól és Szlovákiától!” – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Facebook

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
macskusz-4
2026. február 19. 18:55
Csodálatos külügyminiszter.Okos, bátor.
Válasz erre
1
0
troppauer-humer
2026. február 19. 18:53
Csak keményen, Péter!
Válasz erre
2
0
packó_
2026. február 19. 18:45
"Kő kövön nem marad: Szijjártó nem egy, rögtön két dologra szólította fel kíméletlenül az Európai Bizottságot" Én nem értem, itt azért adnak külön pénzt valakinek, hogy minél ostobább címet adjon egy írásnak? Mi az, hogy kő kövön nem marad, meg Szíjjártó rögtön két dologra is felszólított. Szíjjártó helyesen járt el, hogy saját identitását és jogszabályát kéri számon a Bizottságon. Mi ebben a kíméletlen. Ez a valaha szebb napokat látott Mandiner egyszerűen elhülyül ezekkel a hülye címekkel. Folyamatosan.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!