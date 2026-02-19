A pápai audiencia után már a Fradi a fókuszban – ezt várja Nyilas Elek a Ludogorec elleni kupacsatától

„Ezt nagyon elszúrtuk” – a Fradival és a Ludogoreccel példálózik a BBC
Tényleg elérhetetlen az európai elit?
A Ferencváros egykori kiváló középpályása Rómából adott interjút a Mandinernek. Nyilas Elek szerint a Fradi akár kettős győzelemmel is túljuthat a bolgár Ludogorecen a labdarúgó Európa-ligában.
Csütörtökön ismét Európa-liga-mérkőzést játszik a Ferencváros labdarúgócsapata, ám ezúttal már a rájátszásban, a nyolcaddöntőbe kerülésért. A Ludogorec elleni két felvonásos párharc első összecsapását Bulgáriában rendezik, a találkozó kapcsán pedig a Fradi egyik legendás középpályását, Nyilas Eleket kérdeztük, aki már az első mondatával meglepett minket a vonal túloldalán.
„Jókor hív, mert pont most lett vége a pápa audienciájának. Ha kicsivel előbb keres, nem tudtam volna felvenni a telefont – fogalmazott Nyilas, aki Rómában, a Szent Péter téren válaszolt a Mandiner kérdéseire. Elárulta: a pápai audiencia nagy élmény volt neki, és egyébként a FTC-vel vannak kint az olasz fővárosban, ahol egy meghívásos tornán vesznek részt.
Érdekesség, hogy a Ferencvárosi Torna Club rövid időn belül negyedszer és ötödször is megküzd a bolgár csapattal a nemzetközi kupaporondon ebben az idényben. Az első két találkozót még nyáron játszották a Bajnokok Ligája selejtezőjében, majd ősszel az Európa-liga alapszakaszában is összefutottak.
Ha nagyon egyszerűen akarnám megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy az utóbbi párharcok eredményét várom”
– folytatta az 56 éves Nyilas Elek, aki négy éven át, 1999 nyaráig szerepelt zöld-fehérben, amelynek színeiben 125 tétmérkőzésen lépett pályára, köztük a BL-ben és az UEFA-kupában is.
„Igencsak pozitív mérlegünk van ellenük, de természetesen mind tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy teljesen különböző csata lesz, hiszen ezúttal az egyenes kieséses szakaszban találkozunk velük, amelynek más a pszichológiája, a lélektana.
Hiszek a Ferencvárosban, nagyon jó látni azt a felfogást, amivel a játékosok pályára lépnek a nemzetközi szintéren, és ez szerencsére az eredményekben is megmutatkozik.”
Nyilas úgy véli, a sorsolás kedvezett az FTC-nek, ugyanakkor szerencsésnek csak akkor lesz nevezhető, ha sikerül továbbjutni. Nagyon nehéz és küzdelmes mérkőzést vár Bulgáriában, de abban bízik, hogy a Fradi előnyt tud abból kovácsolni, hogy a visszavágót játszhatja otthon.
A játékosoknak azt kell csinálniuk, amit eddig, vagyis ezt az alázatos, nagyon motivált és energikus mentalitást kell kivinniük a pályára, és akkor nagy valószínűséggel meglesz a kívánt eredmény”
– jelentette ki.
Rámutatott, közben volt egy átigazolási időszak is, amely során átalakultak a keretek. A Ludogorec is kihasználta a három változtatási lehetőségét, mindkét új igazolását (Rwan Cruz és Vinícius Nogueira), valamint egy korábban sérült játékosát (Kwadwo Duah) is benevezte a Ferencváros elleni meccsekre. Két támadó, Yves Erick Bile és Matheus Machado, valamint a sérült Aguibou Camara ugyannakkor kikerült onnan.
„Nagyon kíváncsian várom az összecsapást, és szerintem el kell felejteni, ami ősszel a két csapat között történt. Az jó, hogy a játékosok tudják, hova mennek és milyen körülmények várják őket, de az biztos, hogy ez egy teljesen más mérkőzés lesz, ami még nagyobb koncentrációt igényel.”
Nyilas szerint a Fradi mindkét meccset megnyerheti, de egy kinti iksszel sem lenne elégedetlen a hazai visszavágó előtt. Úgy véli, Robbie Keane együttesének a stabil védekezésre és a minőségi képességéből fakadóan a gyors átmenetekre kell helyeznie a hangsúlyt. Bulgáriában nem számít sok helyzetre, azokat viszont kíméletlenül kell kihasználni.
Egy döntetlennel is elégedett lennék, de azt gondolom, hogy a Ferencváros idegenben is képes nyerni.”
A mérkőzés – amelyet az M4 Sport élőben közvetít – 21 órakor kezdődik, míg a visszavágót jövő csütörtökön 18.45-kor rendezik a Groupama Arénában. A párharc továbbjutójára a legjobb 16 között portugál csapat vár, a Porto vagy a Braga.
Labdarúgó Európa-liga
A nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–KRC Genk (belga)
18.45: PAOK (görög)–Celta Vigo (spanyol)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Bologna (olasz)
18.45: Fenerbahce (török)–Nottingham Forest (angol)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Lille OSC (francia)–Crvena zvezda (szerb) (Tv: Sport1)
21.00: Celtic (skót)–VfB Stuttgart (német)
21.00: PFC Ludogorec (bolgár)–Ferencvárosi TV (Tv: M4 Sport)
Ezt is ajánljuk a témában
Tényleg elérhetetlen az európai elit?
Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA