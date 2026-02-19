A pápai audiencia után már a Fradi a fókuszban – ezt várja Nyilas Elek a Ludogorec elleni kupacsatától

Rámutatott, közben volt egy átigazolási időszak is, amely során átalakultak a keretek. A Ludogorec is kihasználta a három változtatási lehetőségét, mindkét új igazolását (Rwan Cruz és Vinícius Nogueira), valamint egy korábban sérült játékosát (Kwadwo Duah) is benevezte a Ferencváros elleni meccsekre. Két támadó, Yves Erick Bile és Matheus Machado, valamint a sérült Aguibou Camara ugyannakkor kikerült onnan.

„Nagyon kíváncsian várom az összecsapást, és szerintem el kell felejteni, ami ősszel a két csapat között történt. Az jó, hogy a játékosok tudják, hova mennek és milyen körülmények várják őket, de az biztos, hogy ez egy teljesen más mérkőzés lesz, ami még nagyobb koncentrációt igényel.”

Nyilas szerint a Fradi mindkét meccset megnyerheti, de egy kinti iksszel sem lenne elégedetlen a hazai visszavágó előtt. Úgy véli, Robbie Keane együttesének a stabil védekezésre és a minőségi képességéből fakadóan a gyors átmenetekre kell helyeznie a hangsúlyt. Bulgáriában nem számít sok helyzetre, azokat viszont kíméletlenül kell kihasználni.

Egy döntetlennel is elégedett lennék, de azt gondolom, hogy a Ferencváros idegenben is képes nyerni.”

A mérkőzés – amelyet az M4 Sport élőben közvetít – 21 órakor kezdődik, míg a visszavágót jövő csütörtökön 18.45-kor rendezik a Groupama Arénában. A párharc továbbjutójára a legjobb 16 között portugál csapat vár, a Porto vagy a Braga.