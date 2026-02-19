Áll a bál az olimpián – Meloni nagyot küzd, hogy megőrizze a rendet

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Miközben zajlik a téli olimpia, folytatódik Giorgia Meloni kormányának harca a nagyvárosi anarchisták és az illegális migráció ellen.
Káromkodva szólalkozott össze a kanadai és a svéd curlingválogatott a napokban az olimpián csalásvád miatt. Normális esetben talán ez lehetne a drámai helyzetek csúcsa az amúgy hagyományosan csendesen zajló téli játékokon, amelyek – fogalmazzunk így – a mi szeretett vízilabdánkhoz hasonlóan a világ körüli nemzetek szűkebb körét érdeklik.
De most Olaszországról beszélünk, és a forrongó világhelyzetről – és magasra csaptak az indulatok az alpesi sportesemény körül is. Itália, mint minden olimpiarendező nemzet, a legszebb és legrendezettebb arcát kívánta mutatni a globális sportesemény idején,
de most szót kértek az olimpiát ellenzők és a velük összevegyülő szélsőbalosok is. Hangosan.
Az előző hétvégén tüntetők vonultak fel Milánó utcáin, az épp elkezdődő olimpia ellen demonstrálva. A Comitato Insostenibili Olimpiadi (fenntarthatatlan olimpiai bizottság) nevű csoport tüntetésén részt vevő Mattia Scolari szakszervezeti vezető azt hangoztatta: „A bérek nem nőnek, a fiatalok külföldre menekülnek dolgozni, és egyre nagyobb a szegénység. Elegünk van az olimpiából, ami felfordulást okoz a városban, csak ideiglenes munkahelyeket hoz létre, ellenben tartós környezeti károkat okoz.” Lakonikus üzenete trükkösen összefonta a hagyományos baloldali toposzokat a nagy eseményekkel kapcsolatban rendre felmerülő lakossági elégedetlenséggel.
A tüntetők között a szakszervezetiek mellett voltak környezetvédők, Palesztina-párti aktivisták és „transzfeminista kollektívák” is – különös koalíció vonult fel.