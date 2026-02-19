Áll a bál az olimpián – Meloni nagyot küzd, hogy megőrizze a rendet

Káromkodva szólalkozott össze a kanadai és a svéd curlingválogatott a napokban az olimpián csalásvád miatt. Normális esetben talán ez lehetne a drámai helyzetek csúcsa az amúgy hagyományosan csendesen zajló téli játékokon, amelyek – fogalmazzunk így – a mi szeretett vízilabdánkhoz hasonlóan a világ körüli nemzetek szűkebb körét érdeklik.

De most Olaszországról beszélünk, és a forrongó világhelyzetről – és magasra csaptak az indulatok az alpesi sportesemény körül is. Itália, mint minden olimpiarendező nemzet, a legszebb és legrendezettebb arcát kívánta mutatni a globális sportesemény idején,