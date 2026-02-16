Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fradi Magyarország Kristoffer Zachariassen Budapest Ferencváros Norvégia FTC

„Budapesten minden adva van a nyugodt élethez” – hamarosan magyar állampolgár lehet a Fradi norvégjából

2026. február 16. 20:57

Hamarosan magyar állampolgár lehet Kristoffer Zachariassen. A Fradi-szurkolók nagy kedvence elmondta, imádja Budapestet, de úgy készül, pályafutása befejezése után hazaköltözik a családjával Norvégiába.

2026. február 16. 20:57
null

Kristoffer Zachariassen, a Ferencváros norvég labdarúgója terjedelmes interjút adott a Nemzeti Sportnak. A 32 éves támadó elárulta, gyerekkorában rendszeresen járt az édesapjával a tengerre, s horgászni a mai napig szeret. Azt is elmondta, a családjával együtt imádja Budapestet, de pályafutása befejezése után hazájában, Norvégiában szeretne élni.

Egyelőre úgy vagyunk vele, a pályafutásom végéig szívesen maradnánk Magyarországon, de hosszabb távon otthon, Norvégiában képzeljük el a jövőnket. Harminckettő múltam, szóval jó néhány évem hátravan még, de ha úgy hozná a sors, szívesen vonulnék vissza a Ferencvárosból

– nyilatkozta Zachariassen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

A nagy munkabírású, háromszoros norvég válogatott játékosról nemrégiben kiderült, hogy hamarosan magyar állampolgár lehet – ezt most ő maga is megerősítette.

„Néhány részletet még pontosítani kell, de szó van róla. Négy és fél éve élek itt. Öt év után lenne rá lehetőségem. Tényleg remekül érzem magam Magyarországon, nem túlzás, a második otthonom. Hosszú évek óta itt élek, a családom is imádja a magyar fővárost. A szerződésem továbbra is ide köt, szóval egyelőre nem kell a jövőn gondolkodnom. Jól érzem magam a bőrömben, Budapesten minden adva van a nyugodt élethez, a Ferencváros pedig tökéletes klub nekem” – mondta.

Ezt is ajánljuk a témában

A gyerekkorában Manchester United-szurkoló Zachariassent arról is kérdezték, melyik volt az eddigi legemlékezetesebb mérkőzése a Fradiban.

„Fogós kérdés… Szerencsére számtalan felejthetetlen találkozón vagyok túl, de talán az Újpest elleni hat nullás idegenbeli győzelmünket emelném ki. Végig jól játszottunk, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, nem véletlenül vezettünk a félidőben négy nullára. Ráadásul gólt szereztem, ősi riválisunknak a meccs után a magazinjuk nevét is meg kellett változtatniuk. Szóval az valóban különleges este volt” – felelte a ferencvárosi drukkerek nagy kedvence, aki a Ludogorec elleni Európa-liga-párharcban ötven-ötven százalék esélyt ad a két csapatnak a továbbjutásra.

A teljes interjút ide kattintva olvashatja el!

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cirmos
•••
2026. február 16. 21:17 Szerkesztve
jó a hely, de azért vigyázz, mit mondasz, ha nem akarod a pucér seggedet viszontlátni az indexen miközben egy titkosszolgálati kurvát varrsz le éppen.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. február 16. 21:04
„Budapesten minden adva van a nyugodt élethez” Folyton szirénáznak. Zörög a villamos és a metró. Sok az ember. Nem normális, aki a nyugodt életet milliós nagyvárosban keresi.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!