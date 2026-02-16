„Budapesten minden adva van a nyugodt élethez” – hamarosan magyar állampolgár lehet a Fradi norvégjából

A gyerekkorában Manchester United-szurkoló Zachariassent arról is kérdezték, melyik volt az eddigi legemlékezetesebb mérkőzése a Fradiban.

„Fogós kérdés… Szerencsére számtalan felejthetetlen találkozón vagyok túl, de talán az Újpest elleni hat nullás idegenbeli győzelmünket emelném ki. Végig jól játszottunk, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, nem véletlenül vezettünk a félidőben négy nullára. Ráadásul gólt szereztem, ősi riválisunknak a meccs után a magazinjuk nevét is meg kellett változtatniuk. Szóval az valóban különleges este volt” – felelte a ferencvárosi drukkerek nagy kedvence, aki a Ludogorec elleni Európa-liga-párharcban ötven-ötven százalék esélyt ad a két csapatnak a továbbjutásra.

