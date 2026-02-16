„Budapesten minden adva van a nyugodt élethez” – hamarosan magyar állampolgár lehet a Fradi norvégjából

Angliában derült ki, hogy magyar állampolgár lesz a norvégból
Hamarosan magyar állampolgár lehet Kristoffer Zachariassen. A Fradi-szurkolók nagy kedvence elmondta, imádja Budapestet, de úgy készül, pályafutása befejezése után hazaköltözik a családjával Norvégiába.
Kristoffer Zachariassen, a Ferencváros norvég labdarúgója terjedelmes interjút adott a Nemzeti Sportnak. A 32 éves támadó elárulta, gyerekkorában rendszeresen járt az édesapjával a tengerre, s horgászni a mai napig szeret. Azt is elmondta, a családjával együtt imádja Budapestet, de pályafutása befejezése után hazájában, Norvégiában szeretne élni.
Egyelőre úgy vagyunk vele, a pályafutásom végéig szívesen maradnánk Magyarországon, de hosszabb távon otthon, Norvégiában képzeljük el a jövőnket. Harminckettő múltam, szóval jó néhány évem hátravan még, de ha úgy hozná a sors, szívesen vonulnék vissza a Ferencvárosból
– nyilatkozta Zachariassen.
A nagy munkabírású, háromszoros norvég válogatott játékosról nemrégiben kiderült, hogy hamarosan magyar állampolgár lehet – ezt most ő maga is megerősítette.
„Néhány részletet még pontosítani kell, de szó van róla. Négy és fél éve élek itt. Öt év után lenne rá lehetőségem. Tényleg remekül érzem magam Magyarországon, nem túlzás, a második otthonom. Hosszú évek óta itt élek, a családom is imádja a magyar fővárost. A szerződésem továbbra is ide köt, szóval egyelőre nem kell a jövőn gondolkodnom. Jól érzem magam a bőrömben, Budapesten minden adva van a nyugodt élethez, a Ferencváros pedig tökéletes klub nekem” – mondta.
A gyerekkorában Manchester United-szurkoló Zachariassent arról is kérdezték, melyik volt az eddigi legemlékezetesebb mérkőzése a Fradiban.
„Fogós kérdés… Szerencsére számtalan felejthetetlen találkozón vagyok túl, de talán az Újpest elleni hat nullás idegenbeli győzelmünket emelném ki. Végig jól játszottunk, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, nem véletlenül vezettünk a félidőben négy nullára. Ráadásul gólt szereztem, ősi riválisunknak a meccs után a magazinjuk nevét is meg kellett változtatniuk. Szóval az valóban különleges este volt” – felelte a ferencvárosi drukkerek nagy kedvence, aki a Ludogorec elleni Európa-liga-párharcban ötven-ötven százalék esélyt ad a két csapatnak a továbbjutásra.
