Angliában derült ki, hogy magyar állampolgár lesz a norvégból

Ezt pedig nem más, mint Robbie Keane vezetőedző árulta el az újságíróknak.

A 32 éves norvég középpályás, aki már 2021 júliusa óta a Fradi játékosa, annyit reagált az ír tréner kijelentésére, hogy „remélem.”

Nottingham–FTC: Kristoffer Zachariassen és Robbie Keane tartott sajtótájékoztatót. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Nottingham–FTC: Zachariassen gyerekkora óta angol focit néz

A Mandiner kérdésére válaszolva pedig elárulta: már gyerekkora óta vonzódik a Premier League-hez.