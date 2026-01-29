Ft
Robbie Keane Kristoffer Zachariassen Ferencváros

Angliában derült ki, hogy magyar állampolgár lesz a norvégból

2026. január 29. 08:57

Kristoffer Zachariassen fél év múlva magyar állampolgár lehet. Erről a Nottingham–FTC előtt beszélt a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane.

2026. január 29. 08:57
Mint a helyszínről a Mandiner is beszámolt róla, a Ferencváros megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját Angliában a Nottingham–FTC Európa-liga találkozó előtt. A ligaszakasz utolsó fordulójának tétje, hogy a tabellán 7. helyen álló magyar bajnok bennmarad-e a legjobb 8-ban, vagyis bejut-e egyenes ágon a nyolcaddöntőbe.

A sajtóeseményen azonban nemcsak a találkozóval kapcsolatos dolgok kerültek terítékre, például 

kiderült, hogy a játékosokat képviselő norvég légiós, Kristoffer Zachariassen fél év múlva már magyar állampolgár is lehet.

Ezt pedig nem más, mint Robbie Keane vezetőedző árulta el az újságíróknak.

A 32 éves norvég középpályás, aki már 2021 júliusa óta a Fradi játékosa, annyit reagált az ír tréner kijelentésére, hogy „remélem.”

Nottingham–FTC
Nottingham–FTC: Kristoffer Zachariassen és Robbie Keane tartott sajtótájékoztatót. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Nottingham–FTC: Zachariassen gyerekkora óta angol focit néz

A Mandiner kérdésére válaszolva pedig elárulta: már gyerekkora óta vonzódik a Premier League-hez.

„Gyerekként néztem az angol bajnokikat, azokon nőttem fel. Az előző szezonban játszottunk a Tottenham Hotspur ellen, most viszont egy másik élvonalbeli angol csapat stadionjában futballozhatunk, fantasztikus lenne itt továbbjutni”. 

Zachariassen honosítása a sokat vitatott magyarszabály miatt lehet fontos az FTC-nek, miután azt betartva nem remekel az NB I-ben, jelenleg a tabella 3. helyén áll, hátránya 4 pont az éllovas ETO FC mögött. Éppen emiatt derült ki a napokban az is, hogy a győriek ellen góllal debütáló Franko Kovacevic is magyar állampolgár lehet, a szlovénnak a nagymamája révén vannak magyar gyökerei. Ezen kívül a zöld-fehérek leigazolták a napokban a magyar-román állampolgárságú Corbu Mariust is.

A Ferencváros csütörtök este 9-től lép pályára a Nottingham Forest vendégeként, a Mandiner helyszíni beszámolóval jelentkezik majd a mérkőzésről.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

