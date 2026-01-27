Elő a magyar felmenőkkel! A Fradi azon dolgozik, hogy magyarnak számítson az új igazolása

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapata szerződtette a szlovén Celjétől Franko Kovacevicet, aki később az ETO FC ellen góllal mutatkozott be. A Fradi sportigazgatója, Hajnal Tamás a Fradi Zóna Plusz legújabb vodcast adásában többek között arról is beszélt, hogy azon dolgoznak, új játékosuk magyarnak számítson majd az NB I-es mérkőzéseken.