Elő a magyar felmenőkkel! A Fradi azon dolgozik, hogy magyarnak számítson az új igazolása

Erre vártak a szurkolók: igazi gólvágó érkezett a Ferencvároshoz
Újabb csatárt igazolt a Varga Barnabást elveszítő zöld-fehér együttes.
Hajnalék azon dolgoznak, hogy Kovacevic magyarnak számítson. A Fradi új szerzeményének ugyanis magyar a nagymamája.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapata szerződtette a szlovén Celjétől Franko Kovacevicet, aki később az ETO FC ellen góllal mutatkozott be. A Fradi sportigazgatója, Hajnal Tamás a Fradi Zóna Plusz legújabb vodcast adásában többek között arról is beszélt, hogy azon dolgoznak, új játékosuk magyarnak számítson majd az NB I-es mérkőzéseken.
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb csatárt igazolt a Varga Barnabást elveszítő zöld-fehér együttes.
Kovacevic kapcsán először a Csakfoci értesült úgy, hogy a horvát támadó nagymamája révén rendelkezik magyar felmenőkkel, így jogosult lehet az állampolgárság megszerzésére is, ami a különböző szabályozások teljesítése miatt fontos fejlemény lehet a Ferencvárosnak.
A dokumentumokat begyűjtöttük, intenzíven vizsgáljuk, és nagyon bízunk benne, hogy a dokumentumok lehetővé teszik, hogy magyarnak számítson majd az NB I-es mérkőzéseken. Remélem, hogy hamarosan konkrét információnk lesz arról is, hogy mikorra tud ez megvalósulni”
– idézte Hajnal válaszát a Nemzeti Sport.
A 26 éves Kovacevic kezdő volt az ETO FC ellen elveszített hazai bajnokin, a 49. percben az ő góljával került előnybe a Fradi, amely végül 3–1-re kapott ki.
Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA