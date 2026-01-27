Ft
Fradi videó Ferencváros Hajnal Tamás FTC

Elő a magyar felmenőkkel! A Fradi azon dolgozik, hogy magyarnak számítson az új igazolása

2026. január 27. 15:18

Hajnalék azon dolgoznak, hogy Kovacevic magyarnak számítson. A Fradi új szerzeményének ugyanis magyar a nagymamája.

2026. január 27. 15:18
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapata szerződtette a szlovén Celjétől Franko Kovacevicet, aki később az ETO FC ellen góllal mutatkozott be. A Fradi sportigazgatója, Hajnal Tamás a Fradi Zóna Plusz legújabb vodcast adásában többek között arról is beszélt, hogy azon dolgoznak, új játékosuk magyarnak számítson majd az NB I-es mérkőzéseken.

Kovacevic kapcsán először a Csakfoci értesült úgy, hogy a horvát támadó nagymamája révén rendelkezik magyar felmenőkkel, így jogosult lehet az állampolgárság megszerzésére is, ami a különböző szabályozások teljesítése miatt fontos fejlemény lehet a Ferencvárosnak.

A dokumentumokat begyűjtöttük, intenzíven vizsgáljuk, és nagyon bízunk benne, hogy a dokumentumok lehetővé teszik, hogy magyarnak számítson majd az NB I-es mérkőzéseken. Remélem, hogy hamarosan konkrét információnk lesz arról is, hogy mikorra tud ez megvalósulni”

– idézte Hajnal válaszát a Nemzeti Sport.

Kovacevic góllal debütált (Fotó: fradi.hu)
Kovacevic góllal debütált (Fotó: fradi.hu)

Góllal mutatkozott be a Fradiban

A 26 éves Kovacevic kezdő volt az ETO FC ellen elveszített hazai bajnokin, a 49. percben az ő góljával került előnybe a Fradi, amely végül 3–1-re kapott ki.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

 

 

