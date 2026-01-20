Ft
Fradi Ferencváros Celje FTC

Erre vártak a szurkolók: igazi gólvágó érkezett a Ferencvároshoz

2026. január 20. 16:40

Elton Acolatse után Franko Kovacevic is aláírt az Üllői úton. Két nap alatt két új csatárt igazolt a Ferencváros.

2026. január 20. 16:40
null

Újabb csatárt igazolt a Ferencváros: a zöld-fehérek a DVTK-tól megvásárolt Elton Acolatse után a szlovén Celjétől érkező Franko Kovacevic szerződtetését is bejelentették. A 26 éves, 185 centiméter magas horvát futballistának több kérője is volt a téli átigazolási időszakban, szóba hozták a Celtickel, a varsói Legiával, sőt az Újpesttel is, de ő az FTC-t választotta.

A korábbi hírek arról szóltak, hogy a Celje rekordösszegű átigazolási díjat szeretne kapni Kovacevicért, a szlovén sajtó hárommillió eurós vételárról írt, de valószínűsíthető, hogy a Fradi ennél lényegesen kevesebbet fizetett érte.

A Ferencváros vezetőségének tehát teljesült a célja, Varga Barnabás távozása után sikerült még a télen két új csatárt is vásárolni, sőt Kubatov Gábor, a klub elnöke hétfőn azt mondta, hogy 

a támadósorba a Puskás Akadémia válogatott játékosát, Lukács Dánielt is szeretnék még megszerezni.

Kovacevic minden sorozatot figyelembe véve 28 mérkőzésen 25 gólt szerzett a Celjében a mostani idényben. Értékét a Transfermarkt piaci portál 1.3 millió euróra becsüli. Korábban játszott az Egyesült Államokban, Cipruson, Németországban és Dél-Koreában is, de annyira eredményes egyik helyen sem volt, mint ebben az évadban Szlovéniában.

 

Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy 

Acolatsét és Kovacevicet az Európa-liga alapszakaszából hátralévő két mérkőzésre, a Panathinaikosz és a Nottingham Forest elleni találkozókra már nem nevezheti be a Ferencváros,

ők majd csak a sorozat egyenes kieséses szakaszától, azt megelőzően pedig a bajnoki és kupameccseken állhatnak a Robbie Keane vezette szakmai stáb rendelkezésére.

Nyitókép: fradi.hu

