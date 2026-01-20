Erre vártak a szurkolók: igazi gólvágó érkezett a Ferencvároshoz

Újabb csatárt igazolt a Ferencváros: a zöld-fehérek a DVTK-tól megvásárolt Elton Acolatse után a szlovén Celjétől érkező Franko Kovacevic szerződtetését is bejelentették. A 26 éves, 185 centiméter magas horvát futballistának több kérője is volt a téli átigazolási időszakban, szóba hozták a Celtickel, a varsói Legiával, sőt az Újpesttel is, de ő az FTC-t választotta.

A korábbi hírek arról szóltak, hogy a Celje rekordösszegű átigazolási díjat szeretne kapni Kovacevicért, a szlovén sajtó hárommillió eurós vételárról írt, de valószínűsíthető, hogy a Fradi ennél lényegesen kevesebbet fizetett érte.