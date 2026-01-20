Erre vártak a szurkolók: igazi gólvágó érkezett a Ferencvároshoz

„Az elnök úr megváltoztatta a kib*szott szabályt” – Robbie Keane-t még nem láttuk ennyire dühösnek
Tóth Alex távozásáról is beszélt, és hogy mennyire közel állt hozzá.
Elton Acolatse után Franko Kovacevic is aláírt az Üllői úton. Két nap alatt két új csatárt igazolt a Ferencváros.
Újabb csatárt igazolt a Ferencváros: a zöld-fehérek a DVTK-tól megvásárolt Elton Acolatse után a szlovén Celjétől érkező Franko Kovacevic szerződtetését is bejelentették. A 26 éves, 185 centiméter magas horvát futballistának több kérője is volt a téli átigazolási időszakban, szóba hozták a Celtickel, a varsói Legiával, sőt az Újpesttel is, de ő az FTC-t választotta.
A korábbi hírek arról szóltak, hogy a Celje rekordösszegű átigazolási díjat szeretne kapni Kovacevicért, a szlovén sajtó hárommillió eurós vételárról írt, de valószínűsíthető, hogy a Fradi ennél lényegesen kevesebbet fizetett érte.
A Ferencváros vezetőségének tehát teljesült a célja, Varga Barnabás távozása után sikerült még a télen két új csatárt is vásárolni, sőt Kubatov Gábor, a klub elnöke hétfőn azt mondta, hogy
a támadósorba a Puskás Akadémia válogatott játékosát, Lukács Dánielt is szeretnék még megszerezni.
Ezt is ajánljuk a témában
Tóth Alex távozásáról is beszélt, és hogy mennyire közel állt hozzá.
Kovacevic minden sorozatot figyelembe véve 28 mérkőzésen 25 gólt szerzett a Celjében a mostani idényben. Értékét a Transfermarkt piaci portál 1.3 millió euróra becsüli. Korábban játszott az Egyesült Államokban, Cipruson, Németországban és Dél-Koreában is, de annyira eredményes egyik helyen sem volt, mint ebben az évadban Szlovéniában.
Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy
Acolatsét és Kovacevicet az Európa-liga alapszakaszából hátralévő két mérkőzésre, a Panathinaikosz és a Nottingham Forest elleni találkozókra már nem nevezheti be a Ferencváros,
ők majd csak a sorozat egyenes kieséses szakaszától, azt megelőzően pedig a bajnoki és kupameccseken állhatnak a Robbie Keane vezette szakmai stáb rendelkezésére.
Ezt is ajánljuk a témában
Tóth Alex távozásáról is beszélt, és hogy mennyire közel állt hozzá.
Nyitókép: fradi.hu