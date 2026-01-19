Ennek már a fele sem tréfa: a DVTK klubrekordért adta el legjobbját a Fradinak!

Kubatov Gábor őszinte vallomása: milliárdokra mondtak nemet Magyarországon
Nehéz lesz pótolni a zöld-fehér támadókat, Magyarországról pedig egyenesen lehetetlen. A Fradinál sürgősen szükség lesz a B-tervre.
Kubatov Gábor bejelentése után felpörögtek a Fradi-drukkerek. A DVTK-s Elton Acolatse megszerzése csak a kezdet lehet, a zöld-fehérek tovább erősíthetik a Varga Barnabás és Tóth Alex elvesztésével meggyengülő támadóalakzatukat.
A Ferencváros hétfő este bejelentette Elton Acolatse szerződtetését. A korábbi korosztályos holland válogatott szélső a DVTK-tól érkezik a bajnokcsapathoz, ahol az elmúlt két és fél évben 70 bajnokin 16 gólt és 17 gólpasszt szerzett. A legeredményesebb a mostani idényben volt: az NB I-ben a miskolciak toronymagasan legjobbjaként 18 meccsen 8 gól és 8 gólpassz a mérlege, ezzel jelentős erősítésnek tűnik a Fradi számára, míg a diósgyőriek elvesztésével még közelebb kerülhetnek a kiesőzónához. A felek a konkrét átigazolási díjat nem említik, de a DVTK hivatalos honlapja
klubrekordot jelentő, euróban számolva hét számjegyű összegről ír.
Mint ismert, a zöld-fehérek a fő gólfelelős Varga Barnabás már végbement, és Tóth Alex várható eligazolása után kerültek nehéz helyzetbe támadófronton, és eddig a kiszemelt pótlásokat sem sikerült megszerezniük.
Ez Acolatse leigazolásával vehet fordulatot: az FTC-elnök Kubatov Gábor a klub szakmai napján azt is elárulta, hogy a 30 éves holland mellett
Franko Kovacevic ügyében is közel állnak az egyezséghez a szlovén Celjével, valamint a klub továbbra is dolgozik Lukács Dániel megszerzésén, de Nagy Ádámot is szeretnék hazahozni az olasz másodosztályú Speziától.
A Fradi közben ausztrál értesülések szerint kölcsönadhatja mellőzött szélsőjét, Daniel Arzanit: a 27 éves támadó kölcsönben korábbi csapatához, a Melbourne Cityhez kerülhet. A potenciális transzfer hírét az Üllői129 is megerősítette. Az iráni születésű, korábban a Manchester City kötelékében is megforduló ausztrál válogatott futballista tavaly nyáron ingyen került a városi rivális Melbourne Victorytól a Fradihoz, ahol azonban epizódszereplőnek bizonyult:
fél év alatt csupán három bajnokin kapott alig egyórányi játéklehetőséget, most a több játékperc és a világbajnoki szereplés reményében távozik a IX. kerületből.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás