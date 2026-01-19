Ennek már a fele sem tréfa: a DVTK klubrekordért adta el legjobbját a Fradinak!

A Ferencváros hétfő este bejelentette Elton Acolatse szerződtetését. A korábbi korosztályos holland válogatott szélső a DVTK-tól érkezik a bajnokcsapathoz, ahol az elmúlt két és fél évben 70 bajnokin 16 gólt és 17 gólpasszt szerzett. A legeredményesebb a mostani idényben volt: az NB I-ben a miskolciak toronymagasan legjobbjaként 18 meccsen 8 gól és 8 gólpassz a mérlege, ezzel jelentős erősítésnek tűnik a Fradi számára, míg a diósgyőriek elvesztésével még közelebb kerülhetnek a kiesőzónához. A felek a konkrét átigazolási díjat nem említik, de a DVTK hivatalos honlapja

klubrekordot jelentő, euróban számolva hét számjegyű összegről ír.

A Fradi éppen Varga Barnabás távozása miatt került nehéz helyzetbe – ezen segíthet a DVTK legjobbja, Elton Acolatse megszerzése (Fotó: MTI/Vajda János)

Mint ismert, a zöld-fehérek a fő gólfelelős Varga Barnabás már végbement, és Tóth Alex várható eligazolása után kerültek nehéz helyzetbe támadófronton, és eddig a kiszemelt pótlásokat sem sikerült megszerezniük.