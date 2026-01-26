Kubatov Gábor bejelentette: sokak által ismert, erdélyi származású középpályást igazolt a Ferencváros

Újabb győri kulcsembert vinne rekordbajnok – de az ETO őt sem engedi
Az Újpest is belesodródott az ügybe.
Marius Corbu neve ismerősen csenghet a hazai futballkedvelők számára.
Egy ígéretes, 23 éves erdélyi középpályással erősít a Ferencváros: Kubatov Gábor, az FTC elnöke Facebook-oldalán jelentette be Marius Corbu leigazolását.
A magyar–román kettős állampolgárságú, román utánpótlás-válogatottat megjárt, csángó származású támadó középpályás a ciprusi APOEL-től érkezik a zöld-fehérekhez. A román gsp.ro értesülései szerint Corbu mintegy 1,3 millió euróért válthatott klubot.
Corbu nem ismeretlen a magyar futballszurkolók számára: korábban a Puskás Akadémia játékosaként 112 mérkőzésen lépett pályára az NB I-ben, ezeken 12 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. A ciprusi élvonalban másfél idényt töltött, ez idő alatt 35 bajnokin hat gólig és hét asszisztig jutott.
A középpályás Csíkszeredában nevelkedett, majd 2020-ban szerződött Felcsútra. Négy évvel később, 2024 nyarán igazolt Ciprusra, ahonnan most visszatér a magyar élvonalba, ezúttal a Ferencváros színeiben.
Nemzetközi szinten a román U21-es válogatottban szerepelt, és a felnőtt válogatott bő keretébe is bekerült már, ám pályára eddig még nem lépett a román nemzeti együttesben.
Nyitókép: fradi.hu