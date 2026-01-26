Kubatov Gábor bejelentette: sokak által ismert, erdélyi származású középpályást igazolt a Ferencváros

Corbu nem ismeretlen a magyar futballszurkolók számára: korábban a Puskás Akadémia játékosaként 112 mérkőzésen lépett pályára az NB I-ben, ezeken 12 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. A ciprusi élvonalban másfél idényt töltött, ez idő alatt 35 bajnokin hat gólig és hét asszisztig jutott.

A középpályás Csíkszeredában nevelkedett, majd 2020-ban szerződött Felcsútra. Négy évvel később, 2024 nyarán igazolt Ciprusra, ahonnan most visszatér a magyar élvonalba, ezúttal a Ferencváros színeiben.