01. 26.
hétfő
01. 26.
hétfő
ferencváros kubatov gábor marius corbu középpályás

Kubatov Gábor bejelentette: sokak által ismert, erdélyi származású középpályást igazolt a Ferencváros

2026. január 26. 17:59

Marius Corbu neve ismerősen csenghet a hazai futballkedvelők számára.

2026. január 26. 17:59
null

Egy ígéretes, 23 éves erdélyi középpályással erősít a Ferencváros: Kubatov Gábor, az FTC elnöke Facebook-oldalán jelentette be Marius Corbu leigazolását.

A magyar–román kettős állampolgárságú, román utánpótlás-válogatottat megjárt, csángó származású támadó középpályás a ciprusi APOEL-től érkezik a zöld-fehérekhez. A román gsp.ro értesülései szerint Corbu mintegy 1,3 millió euróért válthatott klubot.

Corbu nem ismeretlen a magyar futballszurkolók számára: korábban a Puskás Akadémia játékosaként 112 mérkőzésen lépett pályára az NB I-ben, ezeken 12 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. A ciprusi élvonalban másfél idényt töltött, ez idő alatt 35 bajnokin hat gólig és hét asszisztig jutott.

A középpályás Csíkszeredában nevelkedett, majd 2020-ban szerződött Felcsútra. Négy évvel később, 2024 nyarán igazolt Ciprusra, ahonnan most visszatér a magyar élvonalba, ezúttal a Ferencváros színeiben.

Nemzetközi szinten a román U21-es válogatottban szerepelt, és a felnőtt válogatott bő keretébe is bekerült már, ám pályára eddig még nem lépett a román nemzeti együttesben.

Nyitókép: fradi.hu

 

