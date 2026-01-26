Újabb győri kulcsembert vinne rekordbajnok – de az ETO őt sem engedi

A Team Time Management menedzseriroda játékosügynöke, Fehér Milán az M4 Sport megkeresésére elárulta, a 45-szörös egyiptomi bajnok Al-Ahli szerződtetné az egyszeres algériai válogatott játékost, de Győrben nem szívesen válnának meg tőle.

Az ETO támadójával, Benboualival nem bírtak a ferencvárosi védők / Fotó: MTI/Purger Tamás

Nem szívesen adná el az ETO

Emellett az egyiptomiak csatára, a korábban Fehérváron megforduló, most az Újpesthez tartó Nejc Gradisar helyzete is bonyolítja az ügyet – az Al-Ahli csak akkor engedné el szlovén válogatott csatárát, ha megtalálta a helyettesét.

„A kapcsolatrendszerünkön keresztül kerültünk kapcsolatba az Al-Ahlival. Az első egyeztetések, melyek során már konkrét számok is előkerültek, végleges átigazolásról, hosszú távú szerződésről szóltak, majd körülbelül két hét elteltével kölcsön plusz opciós lehetőséggel álltak elő az egyiptomiak, mert úgy nézett ki, hogy Gradisar csak kölcsönszerződéssel távozik. Egyiptomban is van légiósszabály, ezt szeretné tartani az Al-Ahli, így Gradisar helyére külföldit hoznának, kölcsön esetén kölcsönbe, végleges átigazolás esetén pedig végleg.