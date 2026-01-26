Ft
01. 26.
hétfő
ETO FC Nadhir Benbouali Ferencváros

Újabb győri kulcsembert vinne rekordbajnok – de az ETO őt sem engedi

2026. január 26. 15:14

Nadir Benboualit az egyiptomi rekordbajnok Al-Ahli szerződtetné. Az ETO azonban nem szeretne megválni egyik legjobb labdarúgójától.

2026. január 26. 15:14
null

Igen kapósak ezen a télen az NB I-es listavezető, az FTC-t a Groupama Arénában vasárnap 3–1-re legyőző ETO FC futballistái. Mint ismert, az elmúlt hetekben a Ferencváros a győriek több kulcsemberét is szerette volna a fővárosba csábítani, de a nyugat-magyarországi klub egyik labdarúgóját sem adta el a magyar rekordbajnoknak.

De nem csak magyar kulcsjátékosai vannak a Győrnek, hanem a légiósai is remek formát mutatnak, például a Fradi ellen gólt és gólpasszt is jegyző Nadir Benbouali. 

Az algériai támadó minden sorozatban már 14 gólnál és 3 gólpassznál jár 26 mérkőzésen ebben az idényben – nem csoda, hogy felkeltette a csapatok érdeklődését a piacon.

A Team Time Management menedzseriroda játékosügynöke, Fehér Milán az M4 Sport megkeresésére elárulta, a 45-szörös egyiptomi bajnok Al-Ahli szerződtetné az egyszeres algériai válogatott játékost, de Győrben nem szívesen válnának meg tőle.

ETO
Az ETO támadójával, Benboualival nem bírtak a ferencvárosi védők / Fotó: MTI/Purger Tamás

Nem szívesen adná el az ETO

Emellett az egyiptomiak csatára, a korábban Fehérváron megforduló, most az Újpesthez tartó Nejc Gradisar helyzete is bonyolítja az ügyet – az Al-Ahli csak akkor engedné el szlovén válogatott csatárát, ha megtalálta a helyettesét.

„A kapcsolatrendszerünkön keresztül kerültünk kapcsolatba az Al-Ahlival. Az első egyeztetések, melyek során már konkrét számok is előkerültek, végleges átigazolásról, hosszú távú szerződésről szóltak, majd körülbelül két hét elteltével kölcsön plusz opciós lehetőséggel álltak elő az egyiptomiak, mert úgy nézett ki, hogy Gradisar csak kölcsönszerződéssel távozik. Egyiptomban is van légiósszabály, ezt szeretné tartani az Al-Ahli, így Gradisar helyére külföldit hoznának, kölcsön esetén kölcsönbe, végleges átigazolás esetén pedig végleg. 

Az ETO érthető okokból nem szorgalmazza Nadir távozását, kölcsönbe biztosan nem engednék el, fontos nekik és hirtelen nem igazán tudnák pótolni minőségben. Ráadásul vasárnap nyertek, Nadir gólt rúgott, ami értelemszerűen nem vitte lejjebb az árát”

 – mondta az M4 Sportnak Fehér Milán.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

