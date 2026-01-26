„Ez elfogadhatatlan a Fradi-címerrel a mezünkön!” – Gróf Dávid kifakadt az FTC újabb hazai veresége után

Ötödször is kikapott otthon az FTC – az ETO elleni vereség később még nagyon fájhat az Üllői úton
Négypontosra nőtt a hátrány, de a Paks is két pontra van.
Vitális Milán boldogan, Gróf Dávid szomorúan és feldúltan nyilatkozott. Így értékeltek a játékosok az FTC–ETO után.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kétgólos vereséget szenvedett a bajnoki címvédő a labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójának vasárnapi rangadóján: FTC–ETO 1–3. Huszonegy év után nyertek a győriek ismét a fővárosban a Ferencváros ellen, de ami talán ennél is fontosabb a szempontjukból: maradtak a tabella élén, előnyük ráadásul 4 pontra nőtt a Fradi előtt, a Paks pedig két ponttal van mögöttünk. A vendégek elnyűhetetlen középpályása, Vitális Milán boldogan nyilatkozott az újságíróknak a lefújás után.
„Szavakkal nem lehet leírni és elmondani, hogy mekkora most az öröm, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ez csak az első mérkőzés volt a tavaszi etapból. Szerényen kell dolgoznunk tovább, és bízom benne, idővel majd beszélhetünk arról, hogy a dobogóra is odaérhetünk.”
Dobogó? De mi van az aranyéremmel?
„Szerintem az még nagyon távol van. Akárki akármit mond, még tizennégy meccs hátravan, bármi előfordulhat, de ha továbbra is ennyire stabilan és ilyen mentalitással tudunk játszani, akkor bízom benne, hogy később már beszélhetünk róla.
Biztos, hogy nagyon nehéz lesz megtartani ezt az első pozíciót, nem sokan éltek át közülünk ilyet, ugyanakkor úgy gondolom, megvan a megfelelő stáb és játékosállomány ahhoz, hogy megcsináljuk.”
Jól játszott az első félidőben az ETO, többször is megszerezhette volna a vezetést, de a szünet után hátrányba került, és éppen akkor egyenlített és nyitotta meg a gólcsapot, amikor már úgy tűnt, a Ferencváros kézben tartja a találkozót.
„Az elmúlt mérkőzések alapján úgy gondolom, a Fradi ellen mindig a második félidőben dőlnek el a dolgok, de nyilván szerettünk volna gólt lőni már az elsőben is. Viszont minden akkor történt, amikor kellett, tényleg le a kalappal a stáb, a csapat és a szurkolók előtt is, akik hangosan biztattak minket az egész meccsen. Közös a munka, közös a győzelem, így közös az élmény is. Mentálisan felkészültünk arra, mi van, ha hátrányba kerülünk, és a reakciónk szinte tökéletes volt, három góllal tudtunk válaszolni. Tudtuk a saját játékunkat játszani a Ferencváros ellen.”
Végül arról is kérdezték: valóban kapott-e ajánlatot a Fraditól a téli szünetben.
„Egyelőre itt vannak, és remélem, ez nem is fog változni.”
Erről nem szeretnék beszélni, nem az én dolgom ezzel foglalkozni. Maximálisan a futballra koncentrálok, igyekszem a legjobbat kihozni magamból. Teljes mértékben jól érzem magam Győrben, megkapom a bizalmat a stábtól és főleg Borbély Balázstól. Remélem, a bajnokság végén nagyon jó eredményt tudunk elérni. Úgy gondolom, mindennek el fog jönni az ideje.”
A Ferencvárosi Torna Club kapusa, Gróf Dávid nem menekült el a sajtó elől a vereség után. Hol szomorúan, hol feldúltan ecsetelte, mi zajlott le éppen benne.
„Egyetlen vereséget sem élek meg jól, de túl sokszor történik ez meg mostanában itt a Groupama Arénában. Tényleg el kell gondolkodnunk, mert olyan nincsen, hogy csütörtökön tudsz futballozni, vasárnap pedig nem.
Ez elfogadhatatlan a Fradi-címerrel a mezünkön, lehetetlen.
Tovább kell lépnünk, most megint komoly meccsek jönnek, úgyhogy valamit változtatnunk kell és kijönni ebből.”
Felvetették neki, hogy „magyarszabály” nehezíti meg a helyzetüket.
„Nem egyszerűsíti, az biztos, mert a Fradinál hosszú évek óta komoly építkezés folyik, és ez megmutatkozik az Európában elért eredményeinkben.
Biztos vagyok abban, hogy nem könnyű ilyenkor az edzőnek, de úgy gondolom, ennek a csapatnak is képesnek kellett volna lennie legyőzni a Győrt.
Nehéz most bármit mondani, de az biztos, hogy ez nem fér bele. Az, hogy itt, a Groupamában sorozatosan meccseket és pontokat veszítsünk, elképzelhetetlen. Le kell ülnünk megbeszélni ezeket és újra komoly csapategységet kell alkotnunk. Persze, az ilyen meccsek után nagyon nehéz, de ki kell jönnünk ebből a szituációból. Tavaly is voltunk nehéz helyzetben, de meg tudtuk fordítani, és végül megnyertük a bajnokságot. Most is így kell, hogy legyen.”
Mondjuk sok idő nincs a sebek nyalogatására – vetettük fel neki –, hiszen
„Igen, ennyit mondott nekünk az edző is az öltözőben, hogy a folytatás sem lesz könnyebb. De azért szerintem van bennünk annyi minőség, hogy kijöjjünk ebből, most kellenek az igazán komoly karakterek, akik összefogják a csapatot.
Ennél a Ferencváros többet érdemel.”
