„Ez elfogadhatatlan a Fradi-címerrel a mezünkön!” – Gróf Dávid kifakadt az FTC újabb hazai veresége után

Dobogó? De mi van az aranyéremmel?

„Szerintem az még nagyon távol van. Akárki akármit mond, még tizennégy meccs hátravan, bármi előfordulhat, de ha továbbra is ennyire stabilan és ilyen mentalitással tudunk játszani, akkor bízom benne, hogy később már beszélhetünk róla.

Biztos, hogy nagyon nehéz lesz megtartani ezt az első pozíciót, nem sokan éltek át közülünk ilyet, ugyanakkor úgy gondolom, megvan a megfelelő stáb és játékosállomány ahhoz, hogy megcsináljuk.”

Jól játszott az első félidőben az ETO, többször is megszerezhette volna a vezetést, de a szünet után hátrányba került, és éppen akkor egyenlített és nyitotta meg a gólcsapot, amikor már úgy tűnt, a Ferencváros kézben tartja a találkozót.