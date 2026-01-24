Ezért nem engedték el a játékosaikat a Fradihoz – Borbély Balázs elárulta a Mandinernek

Kubatov Gábor őszinte vallomása: milliárdokra mondtak nemet Magyarországon
Nehéz lesz pótolni a zöld-fehér támadókat, Magyarországról pedig egyenesen lehetetlen. A Fradinál sürgősen szükség lesz a B-tervre.
Borbély szerint nem csak két csapat harcol a bajnoki címért a labdarúgó NB I-ben. A tabella élén telelő győri ETO FC vezetőedzője a Mandinernek többek között a Ferencváros által csábított játékosairól, az igazolásokról és a felkészülésről beszélt.
Tizenhárom évvel ezelőtt fordult elő utoljára, hogy az ETO FC a tabella első helyéről kezdte meg a tavaszi szezont az NB I-ben – akkor meg is nyerte a bajnokságot. 2026-ban ismét a győriek állnak az élen, de a csapat vezetőedzőjét, Borbély Balázst nem foglalkoztatja a múlt, nem keres párhuzamokat, csak a jelenre koncentrál – többek között erről beszélt a Mandinernek.
„Nyilván kellemes volt a téli szünetben a tabellára nézni, de nem foglalkoztunk vele különösebben, nem erről beszélgetünk, hanem arról, hogyan tudunk minél jobban felkészülni a bajnokság folytatására – árulta el a 46 éves szakvezető lapunknak. – A felkészülésünk úgy haladt, ahogy elterveztük. Lehet, hogy a tavalyi évben kicsit szerencsésebbek voltunk az időjárást tekintve, de ez egy olyan tényező, amit nem tudunk befolyásolni, úgyhogy alkalmazkodtunk.”
Túlzás lenne azt állítani, hogy Borbélynak új csapatot kellett volna építenie a törökországi edzőtáborozás során, ugyanis az ETO-nak érkezője és távozója sem volt a szünetben. (Interjúnk még azelőtt készült, hogy kiderült, a La Ligában 11. helyen álló Girona valószínűleg szerződteti a húszéves ukrán csatárukat, Olekszandr Piscsurt.)
„Úgy gondolom, mindig jó, ha van egy kis mozgás, vérfrissítés. Itt valóban nem nagy mozgásról beszélünk, de azért nálunk is van olyan pozíció, ahol meg tudnánk erősíteni a konkurenciaharcot. El tudom képzelni, hogy az átigazolási időszak végéig lesz még érkező, de nagy mozgást nem terveztünk, és nem is várok” – jelentette ki Borbély, akinek azért felvetettük: a hírek szerint Vitális Milánért és Miljan Krpicért is tett ajánlatot a Ferencváros, akiket biztosan nem lett volna egyszerű pótolni.
Nyilvánvaló, hogy mindketten kulcsjátékossá nőtték ki magukat az elmúlt év során. Egyelőre mindketten itt vannak, és remélem, ez nem is fog változni”
– zárta rövidre a dunaszerdahelyi születésű szakember.
Még mielőtt bővebben is rátérnénk a Fradival való aranycsatára, kíváncsiak voltunk, mint gondol Borbély román játékosa, Paul Anton nyilatkozatáról, aki elismerően beszélt az NB I-ről, a rendezett bérekről, a háttérről.
„Egyértelmű, hogy a pénzügyi stabilitás és a rend vonzó. Fontos, hogy minőségi légiósokat tudjon a magyar labdarúgás idecsábítani. Véleményem szerint a magyarszabály is megszűrte ezt a kérdést, hiszen már csak azok kerülhetnek ide, akikben megvan a megfelelő minőség és erősítést jelentenek.”
És vajon hogyan áll a magyar NB I-hez képest például a szlovák liga, amit dunaszerdahelyiként jól ismer?
„Úgy gondolom, hogy a szlovák ligában sincsenek pénzügyi gondok, ott is megvan a stabilitás. Ha össze kellene hasonlítanom a két pontvadászatot, azt mondanám, hogy a magyar bajnokság kiegyensúlyozottabb, a szlovák élvonal egy kör után kettéválik alsó- és felsőházra, ahol azért már nagyobbak a különbségek a csapatok között. Ez nálunk nincs így, itt tényleg bárki megverhet bárkit.”
Na de vissza a Győrre: Borbély még ősszel az MTK legyőzése után azt nyilatkozta, együttese tavaszra érik össze száz százalékosan. Ezek szerint még az eddiginél is jobb játékot várhatunk tőlük?
„Amikor ezt mondtam, arra gondoltam, hogy a nyári átigazolási időszak végén is érkeztek hozzánk játékosok, akik nem voltak százszázalékos állapotban akkor még, vagy olyan helyről jöttek, ahol viszonylag kevesebb játéklehetőséget kaptak, esetleg sérülésből épültek fel. Kellett egy kis idő, amíg be tudtuk építeni őket. Ők ősszel hatalmas erősítést jelentenek, és tavasszal növelik a csapatunk minőségét.”
Vasárnap pedig rögtön az FTC otthonában lépnek pályára, amelyet egyetlen ponttal előznek meg a tabellán, és amely címvédőként és a kerete alapján is a bajnoki cím fő várományosa. Miről dönthet e rangadó?
A tavaszi szezonban minden pontnak nagy értéke lesz, de nem szabad így leszűkíteni ránk és a Ferencvárosra a bajnoki címért vívott csatát, hiszen több csapatnak is komoly beleszólása lesz ebbe a harcba.”
Például a Paksnak és a Debrecennek is – rég nem látott izgalmak várhatnak ránk az NB I-ben tavasszal.
NB I, 19. forduló
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest
19.45: Puskás Akadémia FC–Paksi FC
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC
