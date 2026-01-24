Ezért nem engedték el a játékosaikat a Fradihoz – Borbély Balázs elárulta a Mandinernek

Tizenhárom évvel ezelőtt fordult elő utoljára, hogy az ETO FC a tabella első helyéről kezdte meg a tavaszi szezont az NB I-ben – akkor meg is nyerte a bajnokságot. 2026-ban ismét a győriek állnak az élen, de a csapat vezetőedzőjét, Borbély Balázst nem foglalkoztatja a múlt, nem keres párhuzamokat, csak a jelenre koncentrál – többek között erről beszélt a Mandinernek.

„Nyilván kellemes volt a téli szünetben a tabellára nézni, de nem foglalkoztunk vele különösebben, nem erről beszélgetünk, hanem arról, hogyan tudunk minél jobban felkészülni a bajnokság folytatására – árulta el a 46 éves szakvezető lapunknak. – A felkészülésünk úgy haladt, ahogy elterveztük. Lehet, hogy a tavalyi évben kicsit szerencsésebbek voltunk az időjárást tekintve, de ez egy olyan tényező, amit nem tudunk befolyásolni, úgyhogy alkalmazkodtunk.”