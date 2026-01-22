Magyarországról kerül a világ egyik legjobb bajnokságába az ukrán – nem is aprópénzért

Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

2026. január 22. 15:03

Nem akárhonnan szerződtetik a húszéves csatárt.

A La Ligában 11. helyen álló Girona szerződteti az ETO FC cserecsatárát, a húszéves Olekszandr Piscsurt – jelentette az átigazolások terén megbízható forrásnak számító Fabrizio Romano. A spanyolok hazai szinten jelentős, egymillió euró körüli összeget fizetnek az ukrán támadóért.  

A Csakfoci korábban beszámolt a Girona érdeklődéséről, azonban az első ajánlatot még elutasította az ETO a 204 centiméter magas játékosért. Úgy tűnik, a felek mostanra sikeresen megállapodtak.

Piscsur az őszi szezonban inkább kiegészítő szerepet töltött be az ETO-nál: a Fizz Ligában 12 mérkőzésen lépett pályára, ezek közül tízszer csereként, összesen 202 percet töltve a pályán, ezalatt két gólt szerzett. A Magyar Kupában további két találkozón szerepelt, a Pilis ellen duplázott és gólpasszt adott, míg a Konferencialiga-selejtezőben hat alkalommal vetették be, ebből ötször mindössze egyetlen percre.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Reszelő Aladár
2026. január 22. 15:38
Akkor ezt az 1 milliót most vonjuk le a 90 milliárdból?
rugbista
2026. január 22. 15:38
1 misi juróban? Csereifista ára.
