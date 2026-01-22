Magyarországról kerül a világ egyik legjobb bajnokságába az ukrán – nem is aprópénzért

A La Ligában 11. helyen álló Girona szerződteti az ETO FC cserecsatárát, a húszéves Olekszandr Piscsurt – jelentette az átigazolások terén megbízható forrásnak számító Fabrizio Romano. A spanyolok hazai szinten jelentős, egymillió euró körüli összeget fizetnek az ukrán támadóért.

A Csakfoci korábban beszámolt a Girona érdeklődéséről, azonban az első ajánlatot még elutasította az ETO a 204 centiméter magas játékosért. Úgy tűnik, a felek mostanra sikeresen megállapodtak.