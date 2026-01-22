Magyarországról kerül a világ egyik legjobb bajnokságába az ukrán – nem is aprópénzért

Tóth Alex és Varga Barnabás nélkül – ezt várják a ferencvárosi legendák a tavasztól
Nem akárhonnan szerződtetik a húszéves csatárt.
A La Ligában 11. helyen álló Girona szerződteti az ETO FC cserecsatárát, a húszéves Olekszandr Piscsurt – jelentette az átigazolások terén megbízható forrásnak számító Fabrizio Romano. A spanyolok hazai szinten jelentős, egymillió euró körüli összeget fizetnek az ukrán támadóért.
A Csakfoci korábban beszámolt a Girona érdeklődéséről, azonban az első ajánlatot még elutasította az ETO a 204 centiméter magas játékosért. Úgy tűnik, a felek mostanra sikeresen megállapodtak.
Piscsur az őszi szezonban inkább kiegészítő szerepet töltött be az ETO-nál: a Fizz Ligában 12 mérkőzésen lépett pályára, ezek közül tízszer csereként, összesen 202 percet töltve a pályán, ezalatt két gólt szerzett. A Magyar Kupában további két találkozón szerepelt, a Pilis ellen duplázott és gólpasszt adott, míg a Konferencialiga-selejtezőben hat alkalommal vetették be, ebből ötször mindössze egyetlen percre.
