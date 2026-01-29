Robbie Keane: Az agresszív focit szeretem, nem parkolom le a buszt

Már megint Varga Barnabás: elképesztő sorozatban van a magyar válogatott csatár
A Ferencvárosnak kockázatot is kell vállalnia, hogy csütörtökön elérje a célját a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában. Az FTC magyar idő szerint 21 órakor lép pályára a Nottingham Forest vendégeként, és győzelemmel biztosan közvetlenül nyolcaddöntős lesz, míg vereséggel a 16 közé kerülésért kell majd játszania februárban.
Játékoskorából milyen emlékei vannak a Nottinghamről?
Jó emlékeim vannak a Forestről. Tizenöt évesen voltam próbajátékon náluk, de nem futballoztam ellenük, mert amikor én a Premier League-ben szerepeltem, ők a Championshipben – mondta Robbie Keane a szerda esti sajtótájékoztatón. – Nagyon jó csapatuk, míg Sean Dyche személyében remek edzőjük van, nem véletlenül játszanak a világ legerősebb bajnokságában. Komoly erőfelmérő vár ránk, de ugyanezt bármelyik ellenfelünkről elmondhattam volna eddig.
A portugál Braga úgy győzte le a Forestet legutóbb, hogy nem volt kaput eltaláló lövése. Megfordult a fejében, hogy az eredmény érdekében „leparkolják a buszt”?
Én nem szeretem betolni a buszt a kapu elé, de abban igaza van, hogy néha ezt is kell. Mostanra már ismernek az emberek, tudják, hogy az agresszív focit preferálom. Ez a szakma már csak ilyen, az edzőnek néha muszáj kockáztatnia. Vállaltunk már rizikót az Európa-ligában is, de eddig bejött. Például a Fenerbahce ellen – egyértelműen az volt a legnehezebb mérkőzésünk a sorozatban. Akkor is nekik estünk, most is így lesz, de nyilván néha vissza kell majd állnunk, mert a túloldalon minőségi labdarúgók vannak. Magasan fogunk letámadni, és megpróbáljuk visszaszerezni a labdát, amilyen gyorsan csak tudjuk.
Toon Raemaekers eltiltás miatt nem léphet pályára, márpedig ő az, aki mostanában összefogja a védelmet. Mekkora gondot okoz a kiesése?
Butaság miatt kapott sárga lapot, ezt el is mondtam neki. Tudom, hogy ő is szereti a PL-t, várta ezt az összecsapást, tehát alaposan kiszúrt magával. Remélem, a hibájából mások is tanultak. Hiányozni fog hátul, hiszen erős, magas védő, akire nagy szükségünk lenne. Bosszantó, mivel nem szabálytalanságért figyelmeztették, hanem labdaelrúgásért. Az a baj, hogy így velünk is kitolt. Nem lesz könnyű hátul összerakni a csapatot, de most másnak kell élni a lehetőséggel egy olyan csodálatos helyen, mint a City Ground.
Hogyan készítette fel a játékosait, mit mondott nekik?
Hihetetlen, amit eddig elértünk a nemzetközi porondon, főleg annak fényében, hogy komoly riválisokon keresztül vezetett az út idáig. Nem vagyok ugyanakkor naiv sem, nem gondolom, hogy ide jövünk és simán nyerünk. Nézzük meg a két keret értékét, a Nottinghamé sokszorosa a miénknek, több mint 600 millió euró. Talán nekünk az egyik legkisebb a költségvetésünk ebben a versenysorozatban, számos Forest-játékos többet ér, mint az egész csapatunk. De ez sem számít, mert eddig is megálltuk a helyünket. Tisztában vagyok azzal, hogy egyéni képességek terén sokkal jobb a Forest, ám nem ismerek félelmet, és a futballistáim sem. Az a célunk, hogy megőrizzük a veretlenségünket, még ha nem is lesz könnyű. Ugyanúgy készültünk fel erre a meccsre is, mint a többire. Ha beállunk védekezni ilyen riválisok ellen, kinyírnak, okosan kell focizni. Nyilván lesznek szakaszok, amikor a félpályánál, vagy a kapunk előtt tömörülünk, de gyorsan vissza kell szerezni a labdát. A srácok fantasztikusan teljesítenek, egy rossz szavam sem lehet rájuk, a falon is átmennek, ha kell. Abban is biztos vagyok, hogy néhány egyéni villanással szemben tehetetlenek leszünk majd.
Türelmesen építi fel a karrierjét, pedig egykori csapattársai, ellenfelei közül már többen a Premier League-ben edzősködnek.
Michael Carrick például jó barátom, kiválóan kezdett a Manchester United kispadján, de Keith Andrews is jól teljesít a Brentfordnál, aki ráadásul hozzám hasonlóan fiatal ír edző. Ami engem illet, olyan helyen akartam dolgozni, ahol győzni lehet, kiteljesedni és saját magamat adhatom. Ha Angliát nézzük, egy tapasztalatlan trénert hat mérkőzés után kirúgnak. Játékosként is ez volt a felfogásom: a Wolvest választottam a Liverpool, a Coventryt pedig a nagyobb nevű angol klubok helyett. Remekül érzem magam a Fradinál, de azt elismerem, én is a legmagasabb szintet céloztam meg az edzői pályafutásomban. Most viszont még a helyemen vagyok, csak erre a feladatra koncentrálok, és nem is akarom, hogy bármi megzavarjon.
A pletykákra gondol? Ahhoz például mit szól, hogy a hírek szerint egykori csapatánál, a Tottenhamnél is szívesen látnák?
Nyilván a hiúságomnak jót tesz, amikor felmerül a nevem a Spurs vezetőedzői posztjára, főleg a gyerekeim miatt, akik nekik szurkolónak.
így nem foglalkozom azzal, amit az internet írnak rólam. Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb visszakerülnek oda, ahova valók. Egyébként sem tudok mit kezdeni ezekkel a pletykákkal, pozitív visszajelzésnek jók, de ennyire még nem foglalkozom a jövővel. Persze, megértem, hogy miért kérdezget mindenki erről, de nekem most van egy munkám, arra összpontosítok. Ott a hazai bajnokság, ami a magyarszabály miatt teljesen új helyzetet teremtett: egyszerre két csapatot kell menedzselnem, ráadásul Varga Barnabás és Tóth Alex személyében a legjobbjainkat veszítettük el a télen. Nekem pedig az a dolgom, hogy ezekkel a kihívásokkal megbirkózzak.
Az ismerősei is ott lesznek a lelátón csütörtök este?
Az egész családom, és természetesen sok barátom is. Jó lenne, ha azt látnák, hogy a nyolcadik találkozónkat is veretlenül megvívjuk az El-ben.
