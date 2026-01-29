Robbie Keane: Az agresszív focit szeretem, nem parkolom le a buszt

Toon Raemaekers eltiltás miatt nem léphet pályára, márpedig ő az, aki mostanában összefogja a védelmet. Mekkora gondot okoz a kiesése?

Butaság miatt kapott sárga lapot, ezt el is mondtam neki. Tudom, hogy ő is szereti a PL-t, várta ezt az összecsapást, tehát alaposan kiszúrt magával. Remélem, a hibájából mások is tanultak. Hiányozni fog hátul, hiszen erős, magas védő, akire nagy szükségünk lenne. Bosszantó, mivel nem szabálytalanságért figyelmeztették, hanem labdaelrúgásért. Az a baj, hogy így velünk is kitolt. Nem lesz könnyű hátul összerakni a csapatot, de most másnak kell élni a lehetőséggel egy olyan csodálatos helyen, mint a City Ground.

Hogyan készítette fel a játékosait, mit mondott nekik?

Hihetetlen, amit eddig elértünk a nemzetközi porondon, főleg annak fényében, hogy komoly riválisokon keresztül vezetett az út idáig. Nem vagyok ugyanakkor naiv sem, nem gondolom, hogy ide jövünk és simán nyerünk. Nézzük meg a két keret értékét, a Nottinghamé sokszorosa a miénknek, több mint 600 millió euró. Talán nekünk az egyik legkisebb a költségvetésünk ebben a versenysorozatban, számos Forest-játékos többet ér, mint az egész csapatunk. De ez sem számít, mert eddig is megálltuk a helyünket. Tisztában vagyok azzal, hogy egyéni képességek terén sokkal jobb a Forest, ám nem ismerek félelmet, és a futballistáim sem. Az a célunk, hogy megőrizzük a veretlenségünket, még ha nem is lesz könnyű. Ugyanúgy készültünk fel erre a meccsre is, mint a többire. Ha beállunk védekezni ilyen riválisok ellen, kinyírnak, okosan kell focizni. Nyilván lesznek szakaszok, amikor a félpályánál, vagy a kapunk előtt tömörülünk, de gyorsan vissza kell szerezni a labdát. A srácok fantasztikusan teljesítenek, egy rossz szavam sem lehet rájuk, a falon is átmennek, ha kell. Abban is biztos vagyok, hogy néhány egyéni villanással szemben tehetetlenek leszünk majd.