Már megint Varga Barnabás: elképesztő sorozatban van a magyar válogatott csatár

Hajdú B. István tökéletes helyzetképet festett: Varga távozása után minden megváltozhat a Ferencvárosnál
Valamivel több mint egy hónapos szünet után folytatódnak az NB I küzdelmei.
Augusztus óta folyamatosan ő nyer. Varga Barnabást az utolsó teljes hónapjában is a legjobbnak látták a Fradi-drukkerek.
A Ferencváros labdarúgócsapata a hivatalos oldalán közölte, hogy a zöld-fehérek szurkolói a már a görög AEK Athénban futballozó Varga Barnabást választották meg december hónap legjobb játékosának. A 31 éves magyar válogatott csatár zsinórban ötödször, összességében pedig tizenegyedik alkalommal kapta meg a díjat.
„Nagyszerű teljesítményt nyújtott 2025 utolsó hónapjában, többek között az ő góljával nyertünk kettő–egyre a skót Rangers elleni Európa-liga-mérkőzésen – írja a Fradi. – Támadónk azóta már a görög AEK Athén játékosa, távollétében videóüzenettel köszönte meg szurkolóink szavazatait az iFOREX Europe Hónap Játékosa-díjért az ETO FC elleni bajnokink előtt.”
Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA