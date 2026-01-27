Ft
Fradi Varga Barnabás Ferencváros szurkolók FTC

Már megint Varga Barnabás: elképesztő sorozatban van a magyar válogatott csatár

2026. január 27. 13:50

Augusztus óta folyamatosan ő nyer. Varga Barnabást az utolsó teljes hónapjában is a legjobbnak látták a Fradi-drukkerek.

2026. január 27. 13:50
null

A Ferencváros labdarúgócsapata a hivatalos oldalán közölte, hogy a zöld-fehérek szurkolói a már a görög AEK Athénban futballozó Varga Barnabást választották meg december hónap legjobb játékosának. A 31 éves magyar válogatott csatár zsinórban ötödször, összességében pedig tizenegyedik alkalommal kapta meg a díjat.

Ismét Varga lett a legjobb

„Nagyszerű teljesítményt nyújtott 2025 utolsó hónapjában, többek között az ő góljával nyertünk kettő–egyre a skót Rangers elleni Európa-liga-mérkőzésen – írja a Fradi. – Támadónk azóta már a görög AEK Athén játékosa, távollétében videóüzenettel köszönte meg szurkolóink szavazatait az iFOREX Europe Hónap Játékosa-díjért az ETO FC elleni bajnokink előtt.”

Ismét Varga nyert a szurkolóknál
Ismét Varga nyert a szurkolóknál (Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA)

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

 

