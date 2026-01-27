Már megint Varga Barnabás: elképesztő sorozatban van a magyar válogatott csatár

A Ferencváros labdarúgócsapata a hivatalos oldalán közölte, hogy a zöld-fehérek szurkolói a már a görög AEK Athénban futballozó Varga Barnabást választották meg december hónap legjobb játékosának. A 31 éves magyar válogatott csatár zsinórban ötödször, összességében pedig tizenegyedik alkalommal kapta meg a díjat.

Ismét Varga lett a legjobb

„Nagyszerű teljesítményt nyújtott 2025 utolsó hónapjában, többek között az ő góljával nyertünk kettő–egyre a skót Rangers elleni Európa-liga-mérkőzésen – írja a Fradi. – Támadónk azóta már a görög AEK Athén játékosa, távollétében videóüzenettel köszönte meg szurkolóink szavazatait az iFOREX Europe Hónap Játékosa-díjért az ETO FC elleni bajnokink előtt.”