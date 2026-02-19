Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Franka Tibor népszava vélemény

Lefizették a Népszavát

2026. február 19. 19:17

Megint, 153 éves fennállása óta sokadszor, szégyenli magát a Népszava.

2026. február 19. 19:17
null
Franka Tibor
Franka Tibor
Demokrata

„Megint, 153 éves fennállása óta sokadszor, szégyenli magát a Népszava. Szégyellje is a kalapácsos, őszirózsás különítmény – a Londonban tobzódó Berend T. Iván elit kommunistától Csillag István meg Bolgár György liberál szócséplőn keresztül egészen a pitbull pofájából kitépett, gyűrött pulcsis Batka Zoltán közpartizánig minden sajtómunkása (forradalmára)!

De valamennyi közül legjobban a kalapácsos kiadvány főszerkesztője szégyellje magát, mert van az a pénz, amiért hajlandó, akár Peter Madjar a fehérporos szobában széttett lábakkal be-, vagy lefeküdni a mannáért. (Ki hogyan szereti.)

És utána úgy is viselkedik, ugyanúgy menekül előre, mint a Tisza zselés jellemtöpörtyűje, egyenesen a nagy nyilvánosság lábaihoz, hogy tőle és ne mástól hallja meg félre(fekvése), lépése esendő vallomását. Míg az egyik Péternél, a tiszásnál a szobába csempészett kamera, addig a másiknál, a népszavás Németh Péternél a Nemzeti Petíció verte ki a biztosítékot, szolgált bizonyíték gyanánt.

Ugyanis a Nemzeti Petíció kitöltésére ösztönző állami hirdetést, melynek oldalnyi (kolumnás) méretű megjelentetése egyenként is több milliót hoz a kalapácsos különítmény szerkesztőségi kasszájába, annak ellenére közölte az egyébként mellkasfeszítő munkás (proletár) öntudattól dagadó Németh-féle klán, hogy az ellenkezik, sőt szembemegy az ő politikai és ideológiai parancsukkal, a feltétel nélküli kormány- és Orbán utálattal. Erre írtam én fentebb, hogy van az a pénz…”

Nyitókép: Képernyőkép

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Sróf
2026. február 19. 20:35
A mandiner szerkesztőjének: Franka Tibor annyira a népszava publicistája, amennyire Lendvai Ildikó a mandineré. A Franka írását downvótoló mandinerolvasóknak: Sikerült egyáltalán elolvasni?
Válasz erre
0
0
Oldalkosár
2026. február 19. 20:02
Franka Tibor Népszava :))))))))
Válasz erre
1
0
robertdenyiro
2026. február 19. 19:47
Franka Tibor nem a népszara munkatársa, ha nem tévedek. Ezesetben rossz a fenti hivatkozás.
Válasz erre
1
0
balbako_
2026. február 19. 19:46
Hányan olvassák?
Válasz erre
1
0
