„Megint, 153 éves fennállása óta sokadszor, szégyenli magát a Népszava. Szégyellje is a kalapácsos, őszirózsás különítmény – a Londonban tobzódó Berend T. Iván elit kommunistától Csillag István meg Bolgár György liberál szócséplőn keresztül egészen a pitbull pofájából kitépett, gyűrött pulcsis Batka Zoltán közpartizánig minden sajtómunkása (forradalmára)!

De valamennyi közül legjobban a kalapácsos kiadvány főszerkesztője szégyellje magát, mert van az a pénz, amiért hajlandó, akár Peter Madjar a fehérporos szobában széttett lábakkal be-, vagy lefeküdni a mannáért. (Ki hogyan szereti.)