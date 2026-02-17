Százhetvenöt millió forintba került a Fradi-ölő zalaegerszegi hiba, a magyar szövetség hajthatatlan

Az MLSZ ettől az évadtól kezdve vezette be sokat vitatott „magyarszabályát”, ami valójában csak egy ajánlás: ahhoz, hogy egy NB I-es klub 500 millió forintos támogatásban részesüljön, minden meccsén végig a pályán kell lennie 5 magyar labdarúgónak, köztük egy 2005. január 1-jén vagy utána született magyar állampolgárnak.

Ebben az évadban még nem annyira szigorú az ajánlás, vagyis ennek be nem tartása „csak” 175 millió forint mínuszt jelent, a maradék 325-öt megkapják a klubok. A 2026/27-es évadtól viszont, aki ezt nem tartja be, egy forintot sem kap.