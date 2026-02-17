Százhetvenöt millió forintba került a Fradi-ölő zalaegerszegi hiba, a magyar szövetség hajthatatlan

A Fradinak nem csak otthon nem megy a ZTE ellen: emberhátrányban kapott ki a címvédő
Skribek Alen büntetőből szerezte meg a zalaegerszegi győztes gólt.
Nem enged a Magyar Labdarúgó-szövetség: bár a ZTE csak egy hiba miatt nem tartotta be az 1. fordulóban a „magyarszabályt”, elbukták a 175 millió forintos támogatást. Az MLSZ úgy döntött, az átmeneti időszakban sem tesz kivételt.
Az MLSZ ettől az évadtól kezdve vezette be sokat vitatott „magyarszabályát”, ami valójában csak egy ajánlás: ahhoz, hogy egy NB I-es klub 500 millió forintos támogatásban részesüljön, minden meccsén végig a pályán kell lennie 5 magyar labdarúgónak, köztük egy 2005. január 1-jén vagy utána született magyar állampolgárnak.
Ebben az évadban még nem annyira szigorú az ajánlás, vagyis ennek be nem tartása „csak” 175 millió forint mínuszt jelent, a maradék 325-öt megkapják a klubok. A 2026/27-es évadtól viszont, aki ezt nem tartja be, egy forintot sem kap.
A legtöbb csapatnak ez a 175 millió forint is sokat ér a költségvetésben, ezért igyekeznek betartani a szabályt. Így volt ezzel a hétvégén a Ferencvárost az évadban már második alkalommal legyőző ZTE is – de már rögtön az első fordulóban rontottak.
Ezt is ajánljuk a témában
Skribek Alen büntetőből szerezte meg a zalaegerszegi győztes gólt.
A Debrecen elleni nyári mérkőzésen a 74. percben egy idősebb játékosra cserélte le Nuno Campos portugál vezetőedző Papp Csongort, ezzel pedig rögtön meg is szegték az ajánlást.
Azt már akkor is tudni lehetett, hogy nem szándékosan hagyták figyelmen kívül az ajánlást, de a nyáron kinevezetett tréner ekkor még nem lehetett tisztában minden apró részlettel.
A Csakfoci információ szerint a klubnál gyorsan észlelték a hibát, és a következő fordulókban folyamatosan és következetesen be is tartották a 2005-ösökre vonatkozó ajánlást, de az első fordulóban kiesett 14 perc utólagos “pótlására” nincs lehetőség. A portál szerint a zalai klub belátta a hibáját az MLSZ felé is, és próbálták méltányossági alapon elérni azt, hogy a szezon eleji baki miatt ne bukjanak el 175 millió forintot, ami a ZTE működését tekintve komoly összeg.
Értesüléseink szerint az NB I-es klubok hajlottak is arra, hogy elnézzék a hibát, és támogatták őket a törekvéseikben, az MLSZ azonban következetes volt, és nem adott felmentést.
A szövetség részéről azzal érveltek, hogy ezzel precedenst teremthetnek, hiszen később bármelyik másik klub kérhetne utólag felmentést az ajánlások alól figyelmetlenségre hivatkozva” – írja a Csakfoci.
A portál hozzáteszi:
a kieső összeg hatással volt a klub téli átigazolási politikájára, hiszen több magyar játékost is értékesített a ZTE (többek között a 2005-ös percek nagy részét összehozó Bodnár Gergőt), hogy pótolni tudják a kieső majdnem 200 milliót forintot.
És nem nehéz észrevenni, hogy már nem is ügyelnek az ajánlás teljes betartására: tavasszal egyik mérkőzésen sem kapott szerepet fiatal magyar játékos. Ezzel szemben hatalmas menetelésben van a ZTE: míg ősszel a tabella utolsó helyén állva győzte le az FTC-t, addig a mostani sikerével már az 5. pozícióba lépett elő, megelőzte a dobogós álmaitól egyre messzebb kerülő Puskás Akadémiát.
Ha a formatabellát nézzük, az elmúlt 10 fordulóban csak a listavezető ETO szerzett annyi pontot, mint a zalaegerszegiek: mindkét csapat 23-at.
Nyitókép: ztefc.hu