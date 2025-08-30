Ft
Labdarúgó NB I ZTE FC Zalaegerszeg Kisvárda

Ezért megérte átutazni az országot: mind a hét szurkolóját boldoggá tette a Kisvárda

2025. augusztus 30. 17:28

A Kisvárda 2–1-re győzött a ZTE otthonában szombaton a labdarúgó NB I hatodik fordulójában.

2025. augusztus 30. 17:28
null

Nem kezdődött nagy iramban a mérkőzés, és a folytatásban sem pörögtek fel a csapatok. 

Az M4 Sport közvetítésében elhangzottak szerint a Kisvárdát hét szurkolója kísérte el Zalaegerszegre. A két város között közúton több mint 530 kilométer a távolság.

A játékrész közepén egy beívelésnél a felugró Csóka a tizenhatoson belül kézzel ért a labdához, ezt a VAR jelezte, majd Derdák Marcell játékvezető büntetőt ítélt. Cipetic állt a labda mögé, és magabiztosan a kapuba lőtt (0–1).

 

A Kisvárda aktívabb volt a támadásépítések tekintetében, többet is birtokolta a labdát, és a szünet előtt pontos passzolgatás végén Nagy Krisztián révén megduplázta az előnyét (0–2).

 

Nuno Campos vezetőedző négy helyen változtatott a második félidőre a hazai csapat összeállításán. Ennek hatására aktívabbá vált a ZTE, nagy volt a mezőnyfölénye, többször beszorította ellenfelét a kapuja elé, és sikerült komoly gólhelyzeteket is kialakítania. Ezek ugyan sokáig kimaradtak, a hajrá elején azonban bal oldali beívelés után Klausz tizenegy méterről fölugorva nagy erővel a jobb felső sarokba fejelt (1–2). Az utolsó percekben nagy lendülettel támadott a zalai csapat, de nem tudott egyenlíteni.

 

A vendégcsapat sorozatban harmadszor gyűjtötte be a három pontot, a Zalaegerszeg pedig továbbra is nyeretlen. A zalai vármegyeszékhelyen lejátszott nyolc eddigi NB I-es mérkőzésükből a hazaiak még nem tudtak győzni, négy döntetlen mellett négy találkozó a Kisvárda sikerével ért véget.

LABDARÚGÓ NB I
6. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE–Kisvárda 1–2 (Klausz 78., ill. Cipetic 27. – 11-esből, Nagy K. 45+1.)

Később
17.00: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
19.30: Újpest–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Facebook / Kisvárda FC

A mérkőzés összefoglalója

 

