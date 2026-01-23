Térképen a megfejtés: ez okozhatja a legnagyobb fejtörést a magyaroknak – sokaknak van aduász a kezében

Brutális videófelvételeket küldtek Orbánnak – ez a veszély fenyegeti Magyarországot
Az államcsíny újabb eleme.
Nem pusztán piaci folyamatok állnak a magyarországi ingatlanárak emelkedése mögött.
Nem pusztán piaci folyamatok vagy minőségi javulás áll a magyarországi ingatlanárak jelentős emelkedése mögött – erre hívta fel a figyelmet Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője Facebook-oldalán közzétett elemzésében.
A közgazdász szerint a lakásárak alakulását döntő mértékben befolyásolták az elmúlt másfél évtized állami infrastrukturális beruházásai, mindenekelőtt az autópálya-hálózat bővítése.
Sebestyén Géza egy térképes ábrát osztott meg, amely azt mutatja meg, hogyan alakultak 2024-ben a négyzetméterárak Magyarország különböző településein. Az ábra alapján jól kirajzolódik egy markáns összefüggés:
azokban a térségekben, ahol autópálya halad át, az ingatlanárak lényegesen magasabbak, mint az ország más részein.
A közgazdász értelmezése szerint egy gyorsforgalmi út nemcsak jobb közlekedést és elérhetőséget hoz, hanem közvetlenül felhajtja a környező ingatlanok értékét is.
Az elemzés arra is rámutat, hogy az elmúlt tizenhat évben a magyarországi autópályák hossza mintegy a kétszeresére nőtt. Ennek következtében – Sebestyén Géza megfogalmazása szerint – családok százezreinek vagyona gyarapodott jelentős mértékben anélkül, hogy bármilyen beruházást hajtottak volna végre saját ingatlanjukon. A vagyonosodás tehát nem építkezés vagy felújítás eredménye volt, hanem külső, állami döntések következménye.
A közgazdász szerint mindez klasszikus példája annak, amit a közgazdaságtan pozitív externáliának nevez:
az állami infrastruktúra-fejlesztések olyan mellékhatásokat generálnak, amelyek közvetlenül növelik a magántulajdonban lévő vagyon értékét.
Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy az infrastruktúra-fejlesztések nem semlegesek, hanem nyerteseket és – közvetve – veszteseket is teremtenek.
Az autópályák nyomvonala így nemcsak közlekedési, hanem vagyoni kérdéssé is vált.
