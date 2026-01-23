Ft
Ft
1°C
-3°C
Ft
Ft
1°C
-3°C
01. 23.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
sebestyén géza magyarország autópálya ingatlanpiac

Térképen a megfejtés: ez okozhatja a legnagyobb fejtörést a magyaroknak – sokaknak van aduász a kezében

2026. január 23. 11:01

Nem pusztán piaci folyamatok állnak a magyarországi ingatlanárak emelkedése mögött.

2026. január 23. 11:01
null

Nem pusztán piaci folyamatok vagy minőségi javulás áll a magyarországi ingatlanárak jelentős emelkedése mögött – erre hívta fel a figyelmet Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője Facebook-oldalán közzétett elemzésében.

A közgazdász szerint a lakásárak alakulását döntő mértékben befolyásolták az elmúlt másfél évtized állami infrastrukturális beruházásai, mindenekelőtt az autópálya-hálózat bővítése.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Tovább a cikkhezchevron

Sebestyén Géza egy térképes ábrát osztott meg, amely azt mutatja meg, hogyan alakultak 2024-ben a négyzetméterárak Magyarország különböző településein. Az ábra alapján jól kirajzolódik egy markáns összefüggés:

azokban a térségekben, ahol autópálya halad át, az ingatlanárak lényegesen magasabbak, mint az ország más részein. 

A közgazdász értelmezése szerint egy gyorsforgalmi út nemcsak jobb közlekedést és elérhetőséget hoz, hanem közvetlenül felhajtja a környező ingatlanok értékét is.

Forrás: https://www.ksh.hu/s/ingatlanadattar/terkep?year=2024...

Az elemzés arra is rámutat, hogy az elmúlt tizenhat évben a magyarországi autópályák hossza mintegy a kétszeresére nőtt. Ennek következtében – Sebestyén Géza megfogalmazása szerint – családok százezreinek vagyona gyarapodott jelentős mértékben anélkül, hogy bármilyen beruházást hajtottak volna végre saját ingatlanjukon. A vagyonosodás tehát nem építkezés vagy felújítás eredménye volt, hanem külső, állami döntések következménye.

Ezt is ajánljuk a témában

A közgazdász szerint mindez klasszikus példája annak, amit a közgazdaságtan pozitív externáliának nevez:

az állami infrastruktúra-fejlesztések olyan mellékhatásokat generálnak, amelyek közvetlenül növelik a magántulajdonban lévő vagyon értékét. 

Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy az infrastruktúra-fejlesztések nem semlegesek, hanem nyerteseket és – közvetve – veszteseket is teremtenek.

Az autópályák nyomvonala így nemcsak közlekedési, hanem vagyoni kérdéssé is vált.

Nyitókép: Vajda János / MTI

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
h040183
2026. január 23. 11:33
Na ugye! Tehát igaza volt Karácsonynak, ez egész belváros legyen egy nagy biciklisáv, lehessen lóval is közlekedni, a lócitromot meg rögtön rá lehet lapátolni a méhlegelőkre, és máris csökkenni fognak az ingatlanárak!
Válasz erre
4
0
andover
2026. január 23. 11:16
Én a mellékelt térképen csak Budapest, Debrecen, Szeged, Győr hatását látom. Ezek a városok valóban "kisugározzák" hatásukat a környezetükre. Balaton déli partján ott az M7. Mégis jól láthatóan eltávolodva a Balaton közvetlen partjától a maximum négyzetméter árról egyből a minimum kategóriába esnek át. Nagyon kontrasztos ezért a Balatonnál a kép.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!