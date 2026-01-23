Ft
Tisza Párt Lengyelország magyarország európai néppárt veszély orbán viktor

Brutális videófelvételeket küldtek Orbánnak – ez a veszély fenyegeti Magyarországot

2026. január 23. 10:29

Rendőrségi és ügyészségi akcióról készült felvételeket küldtek Lengyelországból Orbán Viktornak, hogy bemutathassa Magyarországon, hasonló károkat okozhat egy Európai Néppárthoz tartozó párt győzelme.

2026. január 23. 10:29
null

Dariusz Matecki, a PiS képviselője szerint a lengyel KRS-nél történt rendőrségi és ügyészségi akció „az államcsíny újabb eleme” – írja a Do Rzeczy.

A tudósítás alapján

Matecki elmondta, hogy az eseményekről készült videófelvételeket Orbán Viktornak is eljuttatják, hogy bemutathassa Magyarországon, hasonló veszély fenyegethet egy Európai Néppárthoz tartozó párt győzelme esetén (a Tisza Pártra utalt – a szerk).

A PiS képviselői bejelentést tettek az ügyészségen és az ombudsmannál is, Matecki pedig bírálta a nemzetközi intézmények hallgatását.

egonsamu-2
2026. január 23. 11:58
Germanisztánban már egy politikust érintö vicces faszbuk-bejegyzés miatt hajnali 6-kor rádtörik az ajtót, felforgatják a lakásodat, zárolják a számládat és ha jól megy a dolog. még az állásodból is kirúgnak. Ez a halódó nyugati demokrácia és szólásszabadság...
angie1
2026. január 23. 11:46
Nem, ez nem fenyegeti Magyarországot, mert Orbánék nem olyan töketlenek, mint a PIS!
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. január 23. 11:44
Amíg a fideszes agyhalottak vergődnek, addig a Donald Tusk vezette lengyel kormány hazavitte az uniós forrásokat, letörte az inflációt, a lengyel gazdaságot pedig (a svájcit megelőzve) a világ 20. legnagyobb gazdaságává tette. Ha tudnának olvasni a fideszesek, most biztosan idegesek lennének. :)
zakar zoltán béla
2026. január 23. 11:42
DzsaPing Dzsekk Fless
