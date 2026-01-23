Brutális videófelvételeket küldtek Orbánnak – ez a veszély fenyegeti Magyarországot

Házibuli-hangulat és felejthetetlen élmények – így ünnepli születésnapját a makói Hagymatikum (X)

Nem sokat pihent a nagy sikerű szilveszteri rendezvény után a Hagymatikum Gyógyfürdő csapata. Január 24-én vendégeikkel már 14 szál gyertyát fújnak el közösen a születésnapi tortán. De a finomság mellé remek programok is társulnak majd.