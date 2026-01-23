Brutális videófelvételeket küldtek Orbánnak – ez a veszély fenyegeti Magyarországot

Lengyelországban bekapcsolták a reflektorokat: így bünteti az Európai Unió Magyarországot
Új jelentésben követelik vissza a jogokat.
Rendőrségi és ügyészségi akcióról készült felvételeket küldtek Lengyelországból Orbán Viktornak, hogy bemutathassa Magyarországon, hasonló károkat okozhat egy Európai Néppárthoz tartozó párt győzelme.
Dariusz Matecki, a PiS képviselője szerint a lengyel KRS-nél történt rendőrségi és ügyészségi akció „az államcsíny újabb eleme” – írja a Do Rzeczy.
A tudósítás alapján
Matecki elmondta, hogy az eseményekről készült videófelvételeket Orbán Viktornak is eljuttatják, hogy bemutathassa Magyarországon, hasonló veszély fenyegethet egy Európai Néppárthoz tartozó párt győzelme esetén (a Tisza Pártra utalt – a szerk).
A PiS képviselői bejelentést tettek az ügyészségen és az ombudsmannál is, Matecki pedig bírálta a nemzetközi intézmények hallgatását.
