Lengyelországban bekapcsolták a reflektorokat: így bünteti az Európai Unió Magyarországot

A Politico szerint az MCC úgy befolyásolná az EU politikáit, mint még soha
Az MCC brüsszeli kezdeményezéséről írt a Politico
Az Ordo Iuris elnöke szerint az EU jogi és intézményi nyomással próbálja rávenni a tagállamokat arra, hogy mondjanak le a szuverenitásukról.
Jerzy Kwaśniewski, az Ordo Iuris elnöke szerint az EU jogi és intézményi nyomása aláássa a tagállamok – köztük Magyarország és Lengyelország – szuverenitását.
A Do Rzeczy cikke kiemeli, hogy
a Mathias Corvinus Collegium (MCC) együttműködésével készült új jelentés Budapesten kerül bemutatásra, melyben magyar partnerekkel közösen sürgetik a migrációs döntéshozatal visszaadását nemzeti hatáskörbe.
Az MCC szerepe hangsúlyos példaként jelenik meg arra, hogyan léphetnek fel Közép-Európa országai Brüsszel befolyásával szemben.
