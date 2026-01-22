Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország ordo iuris európai unió magyarország mcc

Lengyelországban bekapcsolták a reflektorokat: így bünteti az Európai Unió Magyarországot

2026. január 22. 11:26

Az Ordo Iuris elnöke szerint az EU jogi és intézményi nyomással próbálja rávenni a tagállamokat arra, hogy mondjanak le a szuverenitásukról.

null

Jerzy Kwaśniewski, az Ordo Iuris elnöke szerint az EU jogi és intézményi nyomása aláássa a tagállamok – köztük Magyarország és Lengyelország – szuverenitását.

A Do Rzeczy cikke kiemeli, hogy

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

a Mathias Corvinus Collegium (MCC) együttműködésével készült új jelentés Budapesten kerül bemutatásra, melyben magyar partnerekkel közösen sürgetik a migrációs döntéshozatal visszaadását nemzeti hatáskörbe.

Az MCC szerepe hangsúlyos példaként jelenik meg arra, hogyan léphetnek fel Közép-Európa országai Brüsszel befolyásával szemben.

Nyitókép: AFP/Sebastian Elias Uth

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

madre79
2026. január 22. 15:30
Mi nem mondunk le semmiről, leginkább a szabadságunkról nem!
lemez
2026. január 22. 12:40
Az unio a legfrisebb maffia.Még védelmi pénzt is kèrnek.
Lilyana2
2026. január 22. 11:54 Szerkesztve
Ezek a megsemmisítendő európai vezetők és a bábjuk Zelenszkíj annyira kretének, hogy azt se fogják fel, hogy ha valakitől szívességet várnak, sőt áldozatot követelnek, hogy saját érdekei ellen cselekedjen, akkor minimum gazsulálni kellene neki, sőt jutalmazni, ellentételezni sűrű dicséretek közepette! Nem pedig átkozni, fenyegetni, büntetni egyfolytában, mert így az a csoda, hogy még nem szakadt el a cérna és nem fojtották még meg ezeket az alávaló vérszomjas haramiákat!!!
Bynortx
2026. január 22. 11:38 Szerkesztve
Valami más címmel szerencsésebb lett volna lehozni ezt a cikket.
