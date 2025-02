A Politico szerint az MCC úgy befolyásolná az EU politikáit, mint még soha

Az MCC brüsszeli intézete az Amerikában Elon Musk vezetésével megalakuló DOGE bizottság mintájára Európában is létrehozna egy uniós kiadásokat és szponzorációkat átvizsgáló szervezetetet, egy „európai DOGE-t”.

Most a Politico is ír a kezdeményezésről. Mint a brüsszeli MCC a Politicót idézi:

„Egy átfogó, pártatlan vizsgálat már rég szükségszerű az NGO-król”.

A Politico cikke bemutatja és részletezi az MCC kezdeményezését. Szerintük a kezdeményezés rámutat „kényelmetlen igazságokra”, miszerint progresszív NGO-kat finanszíroz az EU, az MCC kijelentett szándékai szerint az európai adófizetők pénzét védené, nagy szavakat használ és válogatott példákat mutat be. A Politico szerint van miről beszélni az NGO-k és finanszírozóik közötti pénzmozgások kapcsán, de arról is kellene beszélni, hogy a kormányok hogyan használják ki ezeket a struktúrákat és a portál szerint a think tankok finanszírozását is meg kellene vizsgálni.

Frank Furedi, az MCC Brussels vezetője a lapnak elmondta: „Száz százalékban világos, hogy van egy politikai világnézetünk, nem állítjuk magunkról, hogy semlegesek vagy érdek nélküliek lennénk. Az egyetlen kérdés, hogy a kutatásunk hamis, tendenciózus vagy kitalált-e.”

