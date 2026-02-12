Fa Nándor hitet tett a béke mellett: Ki kell maradnunk a háborúból!

Nem is kérdés, hogy ebből ki kell maradni, még így is borzalom, hogy kimaradunk belőle – mondta Fa Nándor, a legsikeresebb magyar vitorlázó Szalai Zoltánnak, a Mandiner főszerkesztőjének.

A vitorlázó szerint a háború kérdésében az emberiség el fog menni a falig, ami beláthatatlan következményekkel fog járni. Hangsúlyozta, bár optimistán áll a jövőhöz, mégis részben nyugtalan a jelenlegi helyzet miatt, mint mindenki, mivel vannak gyerekei és unokái, akikért aggódik.