Fa Nándor hitet tett a béke mellett: Ki kell maradnunk a háborúból!

Orbán Viktor: Minden héten történik valami, ami egyre közelebb visz minket a háborúhoz
A miniszterelnök figyelmeztetett, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni arról, hogy Magyarország belép-e a háborúba.
A világhírű sportoló szerint a háború még úgy is borzalmas, ha Magyarország kimarad belőle.
Nem is kérdés, hogy ebből ki kell maradni, még így is borzalom, hogy kimaradunk belőle – mondta Fa Nándor, a legsikeresebb magyar vitorlázó Szalai Zoltánnak, a Mandiner főszerkesztőjének.
A vitorlázó szerint a háború kérdésében az emberiség el fog menni a falig, ami beláthatatlan következményekkel fog járni. Hangsúlyozta, bár optimistán áll a jövőhöz, mégis részben nyugtalan a jelenlegi helyzet miatt, mint mindenki, mivel vannak gyerekei és unokái, akikért aggódik.
Az hogy ebből ki kell maradni, az számomra annyira evidens, hogy nem is hiszem, hogy magyarázni kell. Ki kell maradni belőle, még így is borzalom, hogy kimaradunk belőle”
– fogalmazta meg határozott álláspontját a háborúval kapcsolatban.
