02. 12.
csütörtök
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
háború szalai zoltán fa nándor béke magyarország orosz-ukrán háború

Fa Nándor hitet tett a béke mellett: Ki kell maradnunk a háborúból!

2026. február 12. 07:23

A világhírű sportoló szerint a háború még úgy is borzalmas, ha Magyarország kimarad belőle.

2026. február 12. 07:23
null

Nem is kérdés, hogy ebből ki kell maradni, még így is borzalom, hogy kimaradunk belőle – mondta Fa Nándor, a legsikeresebb magyar vitorlázó Szalai Zoltánnak, a Mandiner főszerkesztőjének.

A vitorlázó szerint a háború kérdésében az emberiség el fog menni a falig, ami beláthatatlan következményekkel fog járni. Hangsúlyozta, bár optimistán áll a jövőhöz, mégis részben nyugtalan a jelenlegi helyzet miatt, mint mindenki, mivel vannak gyerekei és unokái, akikért aggódik.

Az hogy ebből ki kell maradni, az számomra annyira evidens, hogy nem is hiszem, hogy magyarázni kell. Ki kell maradni belőle, még így is borzalom, hogy kimaradunk belőle” 

– fogalmazta meg határozott álláspontját a háborúval kapcsolatban.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs


 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. február 12. 07:47
Pszichopetit és háborús uszító komcsi csürhéjét megüti a laposguta.
Válasz erre
4
0
Syr Wullam
2026. február 12. 07:34
"Ki kell maradni belőle, még így is borzalom, hogy kimaradunk belőle" Que? 🤔
Válasz erre
1
0
The Loner
•••
2026. február 12. 07:29 Szerkesztve
Egyedül körbevitorlázni a Földet rendkívüli mentális és fizikai erőt igényel. Hónapokon át tartó magány és megterhelés mellett nagy fokú kitartásra, önfegyelemre és lelki stabilitásra van szükség. Elengedhetetlen a magas szintű szakmai tudás, a gyors problémamegoldó képesség és a higgadt döntéshozatal, valamint a bátorság és a tudatos felkészülés. Egy ilyen ember képes felelősen és nyugodtan dönteni még bizonytalan helyzetekben is,érdemes hallgatni Fa Nándorra. Ki kell maradnunk a háborúból ! Dönts te is felelősen és válaszd a békét ! Ezért az egyetlen és biztos választás a FIDESZ!
Válasz erre
12
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!