Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború manfred weber brüsszel magyarország orosz-ukrán háború ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor: Minden héten történik valami, ami egyre közelebb visz minket a háborúhoz

2026. február 07. 15:27

A miniszterelnök figyelmeztetett, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni arról, hogy Magyarország belép-e a háborúba.

2026. február 07. 15:27
null

Orbán Viktor szombati, a háborúellenes gyűlésen elmondott beszédében figyelmeztetett: minden héten történik valami, ami egyre közelebb visz minket a háborúhoz. Az elmúlt héten a NATO-főtitkár Mark Rutte beszéde az ukrán parlamentben, valamint Manfred Weber kijelentései a Néppárt zágrábi találkozója után erősítették meg: Európában továbbra is a háborúra készülnek, és minden eszközt képesek felhasználni Ukrajna háborús támogatásának érdekében.

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnök hangsúlyozta; az Európai Unióban haditanács van, és már eldöntötték, hogy Európa 2030-ig háborúba megy. Ezt bizonyítja a diplomáciai kapcsolatok felszámolása, a sorkatonaság bevezetése, fegyvergyártás felpörgetése, az átállás a hadigazdaságra. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
Tovább a cikkhezchevron

orbán Viktor felhívta a figyelmet: a 2026-2030 közötti időszak a legkockázatosabb, hiszen ekkor fog kiderülni, Magyarország belép-e a háborúba, vagy sikerül kimaradnia belőle. 

Erről pedig a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni.

Hozzátette, a legnagyobb fenyegetést az jelenti, hogy elveszik a magyar gazdaság működtetéséhez szükséges pénzt, és Ukrajnának adják. Kijev 1500 milliárd dollárt kér, amiben már a magyarok pénze is benne van. Ha ez így megy tovább, két év múlva már a magyar katonákat is kiviszik Ukrajnába.

A miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy a békepártiak és a kormány fő ellenfele valójában nem a 27 tagot számláló Tisza Párt, hanem Brüsszel, hiszen onnan érkezik a nyomásgyakorlás, hogy minden tagállam vegyen részt a háborúban.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy az ukránokat nem szabad beengedni az Európai Unióba, hanem egy olyan együttműködést kell kialakítani velük, ami mindkét félnek jó, ami mindkét félnek jó, nem csak nekik. Hangsúlyozta, Ukrajna folyamatosan azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ami veszélyezteti a rezsicsökkentés. A rezsicsökkentés nélkül évi 800 ezer–1 millió forinttal növekedne a magyar családok rezsiköltsége – emlékeztetett.

A miniszterelnök beszédét a szombathelyi háborúellenes gyűlésről a Mandiner is élőben közvetítette.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

*

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. február 07. 17:18
A szolidaritáson alapuló nyugdíjrendszer a leghumánusabb a nyugdíjrendszerek közül. Ugyanígy, a szolidaritáson alapuló társadalombiztosítás is az. Ezek eltörlése brutális visszalépést jelentene. A társadalom egymásrautaltságok hálózata. A szolidaritás ennek egyik megnyilvánulása és fenntartója. Magyar Péter a társadalom szövetének felfejtésén fáradozik. Rombolja az állami intézményrendszerbe vetett közbizalmat. Ez a neoliberalizmus és a Nyitott Társadalom bukott programja. A destrukció.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 07. 17:12
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. február 07. 17:10
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelem növekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Az OECD a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet rövidítése. Angolul: Organisation for Economic Co-operation and Development.
Válasz erre
1
0
szantofer
2026. február 07. 16:05
Ez már nettó uszítás.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!