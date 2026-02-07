Orbán Viktor: Minden héten történik valami, ami egyre közelebb visz minket a háborúhoz

Erről pedig a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni.

Hozzátette, a legnagyobb fenyegetést az jelenti, hogy elveszik a magyar gazdaság működtetéséhez szükséges pénzt, és Ukrajnának adják. Kijev 1500 milliárd dollárt kér, amiben már a magyarok pénze is benne van. Ha ez így megy tovább, két év múlva már a magyar katonákat is kiviszik Ukrajnába.

A miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy a békepártiak és a kormány fő ellenfele valójában nem a 27 tagot számláló Tisza Párt, hanem Brüsszel, hiszen onnan érkezik a nyomásgyakorlás, hogy minden tagállam vegyen részt a háborúban.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy az ukránokat nem szabad beengedni az Európai Unióba, hanem egy olyan együttműködést kell kialakítani velük, ami mindkét félnek jó, ami mindkét félnek jó, nem csak nekik. Hangsúlyozta, Ukrajna folyamatosan azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ami veszélyezteti a rezsicsökkentés. A rezsicsökkentés nélkül évi 800 ezer–1 millió forinttal növekedne a magyar családok rezsiköltsége – emlékeztetett.

A miniszterelnök beszédét a szombathelyi háborúellenes gyűlésről a Mandiner is élőben közvetítette.