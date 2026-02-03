Merz most igazán vakarhatja a fejét: összeomlott a német álom, az emberek többségének már saját lakása sincs

Miközben a helyi fiatalok éveket várnak egy megfizethető lakásra, a rendszer a migrációs nyomás alatt egyszerűen kiszorítja őket a saját piacukról. Ez a „bérlő-csapda” igazi arca: aki nem tulajdonos, az mindig csak másodrendű szereplő marad, akinek a feje fölül bármikor el lehet adni vagy ki lehet utalni a tetőt.

És hogy mit szól ehhez Brüsszel? A műsorból kiderült, hogy az Unió finoman szólva sem rajong a magyar modellért. Az EU támogatáspolitikája évek óta nem a tulajdonszerzést, hanem kizárólag a „zöldítést”, a felújítást preferálja, mintha a kettő kizárná egymást. Szalai Piroska azonban egy megdöbbentő adattal cáfolta a brüsszeli logikát:

a statisztikák szerint a saját tulajdonban élők sokkal nagyobb arányban korszerűsítik otthonaikat, mint a bérbeadók.

Míg az uniós átlag szerint a lakosság negyede, addig Magyarországon 35 százaléka él olyan ingatlanban, ami az elmúlt években energetikai korszerűsítésen esett át. A magyar kormány üzenete tehát világos: a legjobb gazda a tulajdonos. Ha támogatjuk a tulajdonszerzést, azzal automatikusan a felújításokat is pörgetjük – még ha ezt a brüsszeli bürokraták az Excel-tábláik mögül nem is látják be.

2026-ból visszatekintve látszik igazán, mekkora tétje volt a 2010 utáni családpolitikai fordulatnak. Ha akkor nem lép közbe az állam a CSOK-kal, a Babaváróval és most az Otthon Start Programmal, talán mi is a német útra léptünk volna. Ehelyett Magyarországon még mindig a tulajdonosi szemlélet dominál, és