02. 05.
csütörtök
Brüsszelben csak pislognak: hiába a sok duma, a magyarok a gyakorlatban csinálják meg a forradalmat

2026. február 05. 15:05

Kiderült az igazság: a nyugati bérlők fáznak, a magyar tulajdonosok felújítanak – íme a bizonyíték.

2026. február 05. 15:05
null

Ha valaki ma, 2026 elején autóba ül, és tesz egy kört a magyar vidéken, egészen más képet lát, mint tíz-tizenöt évvel ezelőtt. Ahol korábban málló vakolatú Kádár-kockák és szürke, korszerűtlen házsorok jellemezték az utcaképet, ott ma állványerdők, új tetők és a háztetőkön csillogó napelemek jelzik a változást. Ez nem a véletlen műve, és nem is valamiféle spontán gazdasági csoda. A Kontextus Cash Talk legfrissebb adásában Panyi Miklós miniszterhelyettes és Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó rávilágított: az országban egy csendes, de elemi erejű forradalom zajlott le az elmúlt években, amelynek eredményeként közel hárommillió magyar otthona újult meg.

A számok egészen mellbevágóak, mégis keveset beszélünk róluk. Panyi Miklós a műsorban összesítette az elmúlt hat év mérlegét: 

ha összeadjuk a COVID-19 alatti nagy felújítási programot, a Falusi CSOK keretében végzett korszerűsítéseket és a tavaly, 2025-ben indított vidéki otthonfelújítási program számait, akkor mintegy ötszázezer háztartásról beszélünk. 

Ez nem statisztikai hibahatár, ez a teljes magyar lakásállomány több mint tíz százaléka. Félmillió család, ahol kicserélték az ablakot, szigetelték a homlokzatot, a vizes falakat, tetőt, padlózatot, vagy modernizálták a fűtést.

De miért is forradalmi ez? Azért, mert miközben Brüsszelben a „Green Deal” és a különböző klímacélok mentén évek óta gyártják a PowerPoint-prezentációkat és a betarthatatlan direktívákat a lakásállomány zöldítéséről, addig Magyarországon ez a gyakorlatban meg is történik – csak éppen nem úgy, ahogy azt az uniós bürokraták elképzelték. Szalai Piroska a műsorban egy olyan adatot citált, ami feketén-fehéren bizonyítja a magyar modell sikerét: 

a 16 év feletti magyar lakosság 35 százaléka él olyan ingatlanban, ahol az elmúlt öt évben energetikai korszerűsítés történt. Ezzel szemben az uniós átlag mindössze 25 százalék.

A különbség oka a tulajdonosi szemléletben keresendő. A Nyugaton favorizált bérleti rendszerben ugyanis senki nem érdekelt a felújításban. A bérlő nem költ más tulajdonára, a befektető pedig nem költ rá, amíg így is ki tudja adni. Ezzel szemben a magyar vidéken a „saját” varázsa működik. Ha a ház az enyém, akkor érdemes leszigetelni, mert az én rezsim csökken, és az én gyerekeimnek lesz melegebb, egészségesebb a lakóhelye. A magyar kormány ezt ismerte fel, amikor a támogatásokat nem intézményeknek, hanem közvetlenül a családoknak adta.

A Falusi CSOK különösen érdekes eleme ennek a történetnek. Panyi Miklós emlékeztetett: ez a konstrukció nemcsak új házak építésére, hanem a meglévő, sokszor rossz állapotú vidéki ingatlanok megvásárlására és azonnali felújítására is lehetőséget ad. Ez a duplacsavar az, ami életet lehelt a kistelepülések ingatlanpiacába. Nem kell új lakóparkokat felhúzni a falu szélén, ha a meglévő, karakteres házakat modernizáljuk.

Brüsszel persze fanyalog. Nekik nem tetszik, hogy a magyar állam a tulajdonszerzést támogatja a bérlés helyett, és nem tetszik a rezsicsökkentés sem, ami szintén védi a családokat. De a tények makacs dolgok: 

a magyar otthonok energetikai állapota gyorsabb ütemben javul, mint a „mintatanuló” nyugati államokban. 

A napelemek terjedése, a nyílászárócserék tömege azt mutatja, hogy ha az emberek kapnak egy kis segítséget és biztonságot, maguktól is a fenntarthatóság felé mozdulnak.

2026-ban tehát elmondhatjuk: a magyar vidék nem lemarad, hanem épphogy előz. Míg máshol lakhatási válságról és energiaszegénységről cikkeznek a lapok, nálunk félmillió család élvezheti a felújított otthon melegét. Ez az a csendes építkezés, ami talán nem látszik a brüsszeli üvegpalotákból, de annál inkább érezhető a magyar falvakban.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

 

