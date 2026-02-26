Ukrán elemző: újabb drónokat kell küldeni a Barátság kőolajvezeték ellen

„Orbán megkapja a rohadt vezetékét” – Brüsszelben rájöttek, hogy rossz taktikát választottak
A Politico arról ír, kezdenek rájönni, hogy nyomásgyakorlással semmire sem mennek Magyarországgal szemben.
Szerinte a zsarolás remek taktika.
Valerij Savchuk ukrán elemző nem csak elismerte, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték leállításával Magyarországot zsarolja, hanem helyesli is Kijev stratégiáját:
„Nekem személy szerint tetszik ez az ukrán pozíció: egy komoly játékos pozíciója, aki minden lehetőséget felhasznál a céljai elérésére. Zsarolás? Igen, geopolitika.
Nekünk is ideje játszani ezeket a játékokat – azzal a feltétellel, hogy ez a játék elvezet a számunkra kívánatos eredményhez. Nos, most az Európai Unió döntésére fogunk várni. Várni fogjuk diplomatáink hatékony munkáját és legfőképpen:
várni fogjuk drónjaink újabb pusztító csapásait erre az orosz-magyar-szlovák „barátságra”
– jelentette ki egy videóban.
Mindeközben már Brüsszel is a vezeték helyreállítását kéri az ukránoktól.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
