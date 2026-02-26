Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
valerij savchuk ukrán elemző brüsszel barátság drón kőolajvezeték

Ukrán elemző: újabb drónokat kell küldeni a Barátság kőolajvezeték ellen

2026. február 26. 16:32

Szerinte a zsarolás remek taktika.

2026. február 26. 16:32
null

Valerij Savchuk ukrán elemző nem csak elismerte, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték leállításával Magyarországot zsarolja, hanem helyesli is Kijev stratégiáját: 

„Nekem személy szerint tetszik ez az ukrán pozíció: egy komoly játékos pozíciója, aki minden lehetőséget felhasznál a céljai elérésére. Zsarolás? Igen, geopolitika.

Nekünk is ideje játszani ezeket a játékokat – azzal a feltétellel, hogy ez a játék elvezet a számunkra kívánatos eredményhez. Nos, most az Európai Unió döntésére fogunk várni. Várni fogjuk diplomatáink hatékony munkáját és legfőképpen: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

várni fogjuk drónjaink újabb pusztító csapásait erre az orosz-magyar-szlovák „barátságra”

– jelentette ki egy videóban. 

Mindeközben már Brüsszel is a vezeték helyreállítását kéri az ukránoktól. 

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. február 26. 17:13
Egyszer csak az ukránok is megunják, hogy nekik kell az életüket adni. Vagy nem?
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. február 26. 17:09
Brooklyn, Little Italia: - Főnök, remek dolog ez a zsarolás! Kevés befektetéssel lehet sokat keresni! - Igen, fiam. De most szóltak, hogy nem akarnak fizetni. Menj, lődd szét őket! - De főnök, mi van, ha visszalőnek? - Még el kell mondjam Neked? Hát itt vagy velünk, jól keresel, jókat eszel, iszol, aranybudit is kaptál, a kupimba is ingyen mehetsz, azt nem tudod, mi a dolgod? Na eredj már, mert rajtad mutatom meg! Hoppá! Most látom csak, nem Brooklyn, hanem Kyev.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. február 26. 17:04
Na de akkor miért nem mentek oda, aknázzátok alá, és robbantjátok föl, tökös gyerekek? Mert sunyi, sötétben matató görénynép vagytok. A pesti nyilas viceházmesterek voltak az archetípusaitok.
Válasz erre
0
0
alenka
2026. február 26. 16:52
Az ukiiiikiiikriiiijniii faj más akart lenni, mint a többi szláv nemzet. Valahogy rossz utat és taktikát választottak. Végzeteset!... Terror, agresszivitás, zsarolás, hazugság, csalás . Ez a gyatra faj sosem kovácsolódik nemzetté. A kis múltja a banderizmusról szól, ahogy a jelene is. Nincs jövője!... PUTIN, ELŐRE!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!