Orbán Viktortól több témában is megkapta a magáét az ellenzék: Hadházy botrányáról, az anyák szja mentességéről és a sportról is szó esett
„Ha a hatalomról van szó, se Istent, se embert nem tisztelnek” – fogalmazott a kormányfő.
Októbertől egyszerűbb, kiszámíthatóbb és még vonzóbb lesz a fix lakossági állampapír-paletta.
„Októbertől egyszerűbb, kiszámíthatóbb és még vonzóbb lesz a fix lakossági állampapír-paletta. A kormány célja világos: a magyar családok megtakarításait tovább erősíteni, biztonságos és hosszú távon tervezhető hozamot kínálni.
„Ha a hatalomról van szó, se Istent, se embert nem tisztelnek” – fogalmazott a kormányfő.
A fix lakossági állampapírok az alábbiak szerint válnak még kedvezőbbé:
- FixMÁP: 5 éves futamidő mellett az éves kamatot 7,0%-ra emeljük.
- MÁP Plusz: sávos fix kamat 6,5%→7,5% öt év alatt; a kamatfizetés utáni 5 munkanapban továbbra is 100%-ig visszaváltható – így 1–5 évre is rugalmas, mégis biztonságos megoldás.
A fix kamatozású állampapírok biztonságos, versenyképes és kiszámítható megtakarítási formát jelentenek a családok számára.
Mindenkit arra biztatunk, hogy tájékozódjon és saját érdekeinek megfelelően döntsön megtakarításairól.
Az új állampapír-sorozatok október elsejétől elérhetőek, részletek a Magyar Állampapír honlapján találhatóak.”
Nyitókép: Soós Lajos / MTI
