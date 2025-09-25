Ft
család FixMÁP futamidő kamat lakossági állampapír Magyar Állampapír

Még kedvezőbbé válnak a fix lakossági állampapírok!

2025. szeptember 25. 14:47

Októbertől egyszerűbb, kiszámíthatóbb és még vonzóbb lesz a fix lakossági állampapír-paletta.

2025. szeptember 25. 14:47
null
Nagy Márton
Nagy Márton
Facebook

„Októbertől egyszerűbb, kiszámíthatóbb és még vonzóbb lesz a fix lakossági állampapír-paletta. A kormány célja világos: a magyar családok megtakarításait tovább erősíteni, biztonságos és hosszú távon tervezhető hozamot kínálni.

A fix lakossági állampapírok az alábbiak szerint válnak még kedvezőbbé:

- FixMÁP: 5 éves futamidő mellett az éves kamatot 7,0%-ra emeljük.

- MÁP Plusz: sávos fix kamat 6,5%→7,5% öt év alatt; a kamatfizetés utáni 5 munkanapban továbbra is 100%-ig visszaváltható – így 1–5 évre is rugalmas, mégis biztonságos megoldás.

A fix kamatozású állampapírok biztonságos, versenyképes és kiszámítható megtakarítási formát jelentenek a családok számára.

Mindenkit arra biztatunk, hogy tájékozódjon és saját érdekeinek megfelelően döntsön megtakarításairól.

Az új állampapír-sorozatok október elsejétől elérhetőek, részletek a Magyar Állampapír honlapján találhatóak.”

Nyitókép: Soós Lajos / MTI

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
2025. szeptember 25. 17:03
nogradi 2025. szeptember 25. 16:05 A számokkal te ne foglalkozzál, nem vagytok jó viszonyban. --------- mondja ezt a számolni sem tudó hülyegyerek :DDDDDDDDDDDDDDDDDD
Válasz erre
0
0
revanced
•••
2025. szeptember 25. 17:01 Szerkesztve
Szlovák állampapírok kamata 3-3,3%, Cseh 4-4,5% Lengyel 3-6,1% a 10 éves 6,35% A románoknál 6,8-7,8% A gyengébbek (orbanisták) kedvéért itt az alacsonyabb %-ok jelentik azt, hogy egy gazdaság és a jogállamiság erősebb, stabilabb, megbízhatóbb...
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. szeptember 25. 16:05
A számokkal te ne foglalkozzál, nem vagytok jó viszonyban.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!