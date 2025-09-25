Hullanak a csontvázak a Tisza szekrényéből: a sportot, a kultúrát és az egyházakat is kizsigerelnék Magyar Péterék

Nemcsak az szja- és társasági adó-emelés van terítéken a Tisza Pártnál, hanem a különböző területekre juttatott pénzek megvonása is. A vállalkozások mellett a Tisza új gazdasági agytrösztje, Kármán András a sportra és az egyházakra szánt összegeket is elvenné, szerinte ezekre túl sokat költ az állam.