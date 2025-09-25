Ft
09. 25.
csütörtök
09. 25.
csütörtök
Hadházy sport anya botrány ellenzék Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktortól több témában is megkapta a magáét az ellenzék: Hadházy botrányáról, az anyák szja mentességéről és a sportról is szó esett

2025. szeptember 25. 13:30

„Ha a hatalomról van szó, se Istent, se embert nem tisztelnek” – fogalmazott a kormányfő.

2025. szeptember 25. 13:30
null

A Harcosok klubjában Hadházy Ákos legújabb botrányáról beszélt a miniszterelnök.

Orbán Viktor az eset következményeit is kilátásba helyezte.

„A hatalomért mindenre képesek. Normális és tisztességes ember nem veszekszik egy pappal a templomajtóban. Ilyet nem csinálunk. Normális és tisztességes ember nem vádol a legundorítóbb aljasságokkal senkit bizonyíték nélkül” – fogalmazott a csoportban a miniszterelnök.

Ők mindezt megteszik. Ha hatalomról van szó, se Istent, se embert nem ismernek”

– ítélte el a Hadházy álltal összegyűjtött gyűlölködő tömeget Orbán Viktor.

Leszögezte, azt is hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel karöltve véglegesíteni fogják a háromgyermekes anyák adómentességét, októbertől ők sem fizetnek szja-t.

A miniszterelnök elmondta, hogy találkozni fog a sportért felelős államtitkárral, Schmidt Ádámmal is.

A Tisza bankár gazdaságpolitikusa szerint Magyarország túl sokat költ sportra és kultúrára. Meg akarják szüntetni a sport taót. Ez gyerekek százezreit érintené. A sport a hazáról, a nemzetről, a büszkeségről szól”

– magyarázta Orbán Viktor.

Hangsúlyozta azt is, hogy a sport a nevelés szempontjából is nagyon fontos, hiszen a sportolók hősként és példaképként élnek a gyerekek szemében. „Nem hagyjuk, hogy a balliberális oldal újra tönkretegye a magyar sportot” – zárta a bejegyzését a miniszterelnök.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

***

