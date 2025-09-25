Orbán Viktortól több témában is megkapta a magáét az ellenzék: Hadházy botrányáról, az anyák szja mentességéről és a sportról is szó esett

– ítélte el a Hadházy álltal összegyűjtött gyűlölködő tömeget Orbán Viktor.

Leszögezte, azt is hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel karöltve véglegesíteni fogják a háromgyermekes anyák adómentességét, októbertől ők sem fizetnek szja-t.

A miniszterelnök elmondta, hogy találkozni fog a sportért felelős államtitkárral, Schmidt Ádámmal is.

A Tisza bankár gazdaságpolitikusa szerint Magyarország túl sokat költ sportra és kultúrára. Meg akarják szüntetni a sport taót. Ez gyerekek százezreit érintené. A sport a hazáról, a nemzetről, a büszkeségről szól”

– magyarázta Orbán Viktor.