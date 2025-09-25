Orbán Viktortól több témában is megkapta a magáét az ellenzék: Hadházy botrányáról, az anyák szja mentességéről és a sportról is szó esett

Friss hír a Financial Timesban: Magyarország szerepe kulcsfontosságú lehet
Szorosabb visegrádi együttműködés következhet.
„Ha a hatalomról van szó, se Istent, se embert nem tisztelnek” – fogalmazott a kormányfő.
A Harcosok klubjában Hadházy Ákos legújabb botrányáról beszélt a miniszterelnök.
Orbán Viktor az eset következményeit is kilátásba helyezte.
„A hatalomért mindenre képesek. Normális és tisztességes ember nem veszekszik egy pappal a templomajtóban. Ilyet nem csinálunk. Normális és tisztességes ember nem vádol a legundorítóbb aljasságokkal senkit bizonyíték nélkül” – fogalmazott a csoportban a miniszterelnök.
Ők mindezt megteszik. Ha hatalomról van szó, se Istent, se embert nem ismernek”
– ítélte el a Hadházy álltal összegyűjtött gyűlölködő tömeget Orbán Viktor.
Leszögezte, azt is hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel karöltve véglegesíteni fogják a háromgyermekes anyák adómentességét, októbertől ők sem fizetnek szja-t.
A miniszterelnök elmondta, hogy találkozni fog a sportért felelős államtitkárral, Schmidt Ádámmal is.
A Tisza bankár gazdaságpolitikusa szerint Magyarország túl sokat költ sportra és kultúrára. Meg akarják szüntetni a sport taót. Ez gyerekek százezreit érintené. A sport a hazáról, a nemzetről, a büszkeségről szól”
– magyarázta Orbán Viktor.
Hangsúlyozta azt is, hogy a sport a nevelés szempontjából is nagyon fontos, hiszen a sportolók hősként és példaképként élnek a gyerekek szemében. „Nem hagyjuk, hogy a balliberális oldal újra tönkretegye a magyar sportot” – zárta a bejegyzését a miniszterelnök.
