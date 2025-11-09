Ft
Ha HÉTFŐ, akkor ismét vár a VEKKER – Újra itt a MANDINER reggeli műsora GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

2025. november 09. 19:14

Kezdd velünk a heted első reggelét! Könnyed hangulatban, élőben megvitathatod az aktuális közéleti témákat a két műsorvezetővel Gyürky Enikővel és Szabó András Csutival!

2025. november 09. 19:14
null

A Vekkerben hétfőn is végigjárjuk az elmúlt napok legfontosabb témáit. Érdekességekkel, rendkívüli eredményekkel és bejelentésekkel, valamint mindenkit érintő témákkal érkezik a két műsorvezetőnk.

Természetesen nem megyünk el az Orbán-Trump találkozó mellett, de szó esik az édesanyák SZJA-mentességéről, a gyermekek digitális védelméről, egy új és rendkívüli egészségügyi törvényjavaslatról, és ismét érintünk egy kiemelten fontos közlekedési témát is. 

Ne feledd, 8:00-tól várunk téged minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el a véleményedet kommentben vagy pedig a [email protected] email címen!

Iratkozz fel, és kövesd a Mandiner YouTube-csatornáját!

 

 

Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. november 09. 20:21
eszembe nem jutna megbántani a mandineres szerkesztőgárdát, de pontosan hol van a jobboldali gondolkodás és "csuti" rajongótáborának a metszéspontja?
