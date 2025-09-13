Kísértet járja be Európát – a politikai erőszak kísértete

A Babišsal szemben álló pártok alkotta cseh kormány belügyminisztere, Vit Rakušan elítélte a támadást, kiemelve, hogy az erőszak semmilyen formában nem elfogadható. Hozzátette: az ország jövőjét nem fizikai agresszióval, hanem érvek és gondolatok ütköztetésével kell alakítani.

Maga Babiš egy nappal később kommentálta a történteket. Mint elmondta: „Ami tegnap történt, annak nem kellene, nem lenne szabad soha megismétlődnie. Szeretném felszólítani választóinkat, hogy soha ne süllyedjenek erre a szintre.” Babiš szerint a támadó nem vitázni ment a találkozóra, s „ahogy a médiából megtudtam, régóta gyűlöl engem, ezért támadott meg gyáva módon, hátulról a mankójával. Az első ütés a halántékomon ért, így nem is tudom pontosan, mi történt. A szemem is bedagadt. Még el kell mennem valamilyen vizsgálatra, de igyekezni fogok, hogy minél hamarabb visszatérhessek a kampányba”. Arról is beszélt, „igyekszünk pozitív kampányt folytatni. Ezért mindenkit arra kérek, hogy a tegnapi eset ne ismétlődhessen meg. A politikai döntést a választásoknak kell meghozniuk, és nem annak, hogy ki kit üt meg a kampánygyűléseken”.

A Babiš elleni támadás akkor történt, amikor a politikus és pártja messze a legnépszerűbb erő a választás előtt. Az Elégedetlen Polgárok Akció­ja (ANO) 32 százalékon áll, vele szemben a mostani kormánykoalícióból két párt, a Polgári Demokrata Párt (ODS) és a Kereszténydemokrata Unió – Csehszlovák Néppárt (KDU) együtt indulva 21 százalékos népszerűségnek örvend. A harmadik kormánypárt, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) pedig 10-11 százalékon áll.

A mostani támadáshoz hasonló, csak még durvább erőszakcselekmény történt másfél éve, 2024 tavaszán a szomszédos Szlovákiában, amikor egy idős férfi, Juraj Cintula több lövést adott le a vidéken kampányoló Robert Ficóra. Az eset Nyitrabányán történt egy kulturális központ előtt: amikor a szlovák kormányfő odament helyi támogatóihoz, az elkövető eltalálta a hasát, a mellkasát és a karját is. Ficót helikopterrel kellett a beszterce­bányai kórházba vinni, hogy megmentsék az életét. A hosszú műtét során órákig nem lehetett tudni, hogy életben marad-e az uniós tagország vezetője.

Az elkövető, Juraj Cintula egy 71 éves, Léván élő férfi volt, aki több könyvet is írt élete során, egyébként pedig biztonsági őrként dolgozott, és ezért tarthatott legálisan fegyvert. Bár Cintulát azonnal letartóztatták, de a médiának nyilatkozva elmondta, hogy tettét azért követte el, mert nem ért egyet a Fico-kormány politikájával, a merényletet pedig jó előre eltervezte.