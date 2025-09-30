Ft
Jamal LNG orosz gáz Ukrajna Franciaország Spanyolország Greenpeace Belgium

A képmutatás magasiskolája: ez a három uniós állam többet költött orosz LNG-re, mint Ukrajna támogatására

2025. szeptember 30. 12:04

Hiába a háború és a szankciók, az orosz LNG-be ömlenek az uniós milliárdok – derül ki a Greenpeace jelentéséből.

2025. szeptember 30. 12:04
null

Franciaország, Belgium és Spanyolország 2022 és 2025 júniusa között összesen 34,3 milliárd eurót fizetett az orosz cseppfolyósított földgázért (LNG), miközben Ukrajna támogatására mindössze 21,2 milliárdot fordított – derül ki a Greenpeace friss jelentéséből. 

Ez a három ország az EU legnagyobb orosz LNG-importőrei közé tartozik.

Az adatok szerint 2025 első felében az Európai Unió összesen 12,8 milliárd köbméter orosz LNG-t vásárolt, ami 67 százalékkal több, mint a 2021 első felében mért mennyiség, azaz még az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió előtti időszakhoz képest is növekedés figyelhető meg – írta meg az Euobserver

Pedig az EU célja hivatalosan a függőség csökkentése: a Bizottság javaslata szerint 2027-ig minden orosz fosszilis energiahordozót ki kellene vezetni. 

A tervet a tagállamok többsége támogatja, ám Szlovákia és Magyarország ellenzi.

A Greenpeace számításai szerint a fő európai beszállító, a Jamal LNG 2022 és 2024 között 34 milliárd eurós bevételnövekedést könyvelhetett el, amelyből 8 milliárd euró adóbevételhez jutott az orosz állam. 

Ebből az összegből Moszkva akár 270 ezer iráni gyártmányú Shahed drónt is vásárolhatott volna 

– ilyen eszközökből 2025 márciusában hetente mintegy ezret vetettek be Ukrajna ellen.

Az EU egyre inkább az amerikai LNG irányába fordul: míg 2021-ben az import 28 százaléka származott az Egyesült Államokból, 2024-re ez az arány 45 százalékra emelkedett. 

A Greenpeace ugyanakkor figyelmeztet: 

Európa könnyen egy újabb függőség csapdájába sétálhat.

„Ostobaság lenne az orosz gázfüggőséget amerikai gázfüggőségre cserélni” – fogalmazott Thomas Gelin, a szervezet egyik klímaaktivistája, hozzátéve, hogy a palaolaj- és palagáz-kitermelés súlyos károkat okoz a környezetnek, és Trump sem habozna politikai fegyverként bevetni az energiaszállításokat.

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP

sanya55-2
2025. szeptember 30. 13:21
Vegyenek még többet, előbb lesz vége a háborúnak, az oroszok több rakétát tudnak venni az EU-s pénzből, amit átküldenek az ukriknak és itt bezárul a kör
Válasz erre
0
0
hidegenhagy
2025. szeptember 30. 13:04
És hol maradnak a tiszás agyhalottak és a kivénhedt szadeszes? Szerintük ez rendben van, nincs itt semmi látnivaló?
Válasz erre
1
0
Ohel
2025. szeptember 30. 12:59
Gondolom kötelezettség szegési eljárás indul és befagyasztanak minden kifizetést e három ország tekintetében. Ja nem. Éljen az egyenlő mérce. Köszönjük EU.
Válasz erre
1
0
rezeda-kazmer
2025. szeptember 30. 12:53
A csehek, a lengyelek és az osztrákok legalább ekkora trógerek: ők meg a Magyarország által kiharcolt kedvezményekkel élnek vissza. A csehek ennek révén hozzák be a vezetékes olajat, a lengyelek és az osztrákok pedig feldolgozzák és esetleg továbbértékesítik azt. Így megy ez a nagy közös drúzsba égisze alatt.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!