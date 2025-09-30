A képmutatás magasiskolája: ez a három uniós állam többet költött orosz LNG-re, mint Ukrajna támogatására

Franciaország, Belgium és Spanyolország 2022 és 2025 júniusa között összesen 34,3 milliárd eurót fizetett az orosz cseppfolyósított földgázért (LNG), miközben Ukrajna támogatására mindössze 21,2 milliárdot fordított – derül ki a Greenpeace friss jelentéséből.

Ez a három ország az EU legnagyobb orosz LNG-importőrei közé tartozik.

Az adatok szerint 2025 első felében az Európai Unió összesen 12,8 milliárd köbméter orosz LNG-t vásárolt, ami 67 százalékkal több, mint a 2021 első felében mért mennyiség, azaz még az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió előtti időszakhoz képest is növekedés figyelhető meg – írta meg az Euobserver.

Pedig az EU célja hivatalosan a függőség csökkentése: a Bizottság javaslata szerint 2027-ig minden orosz fosszilis energiahordozót ki kellene vezetni.

A tervet a tagállamok többsége támogatja, ám Szlovákia és Magyarország ellenzi.