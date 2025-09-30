A képmutatás magasiskolája: ez a három uniós állam többet költött orosz LNG-re, mint Ukrajna támogatására

Brüsszel kedvéért nem döntik romba a magyar gazdaságot
Hazánk nem kívánja követni az uniós iránymutatást az orosz gáz- és olajimport teljes megszüntetésére.
Hiába a háború és a szankciók, az orosz LNG-be ömlenek az uniós milliárdok – derül ki a Greenpeace jelentéséből.
Franciaország, Belgium és Spanyolország 2022 és 2025 júniusa között összesen 34,3 milliárd eurót fizetett az orosz cseppfolyósított földgázért (LNG), miközben Ukrajna támogatására mindössze 21,2 milliárdot fordított – derül ki a Greenpeace friss jelentéséből.
Ez a három ország az EU legnagyobb orosz LNG-importőrei közé tartozik.
Az adatok szerint 2025 első felében az Európai Unió összesen 12,8 milliárd köbméter orosz LNG-t vásárolt, ami 67 százalékkal több, mint a 2021 első felében mért mennyiség, azaz még az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió előtti időszakhoz képest is növekedés figyelhető meg – írta meg az Euobserver.
Pedig az EU célja hivatalosan a függőség csökkentése: a Bizottság javaslata szerint 2027-ig minden orosz fosszilis energiahordozót ki kellene vezetni.
A tervet a tagállamok többsége támogatja, ám Szlovákia és Magyarország ellenzi.
A Greenpeace számításai szerint a fő európai beszállító, a Jamal LNG 2022 és 2024 között 34 milliárd eurós bevételnövekedést könyvelhetett el, amelyből 8 milliárd euró adóbevételhez jutott az orosz állam.
Ebből az összegből Moszkva akár 270 ezer iráni gyártmányú Shahed drónt is vásárolhatott volna
– ilyen eszközökből 2025 márciusában hetente mintegy ezret vetettek be Ukrajna ellen.
Az EU egyre inkább az amerikai LNG irányába fordul: míg 2021-ben az import 28 százaléka származott az Egyesült Államokból, 2024-re ez az arány 45 százalékra emelkedett.
A Greenpeace ugyanakkor figyelmeztet:
Európa könnyen egy újabb függőség csapdájába sétálhat.
„Ostobaság lenne az orosz gázfüggőséget amerikai gázfüggőségre cserélni” – fogalmazott Thomas Gelin, a szervezet egyik klímaaktivistája, hozzátéve, hogy a palaolaj- és palagáz-kitermelés súlyos károkat okoz a környezetnek, és Trump sem habozna politikai fegyverként bevetni az energiaszállításokat.
„A földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni” – jelentette ki közösségi oldalán Szijjártó Péter.
Nyitókép: Ben STANSALL / AFP