A Tiszának semmi se szent: Magyar Péter győzelme esetén felére csökkenne az egyház támogatása

„Ezt nem tűrhetjük, fel kell lépnünk ellene, meg kell védenünk a mindennapi szolgáltatásokat nyújtó egyházi intézményeket” – fogalmazott az alelnök. Rámutatott: több mint 500 olyan település van Magyarországon, ahol kizárólag az egyházak nyújtanak közszolgáltatásokat. Ezeken a helyeken nem az a tét, hogy lesz-e egyházi intézmény, hanem hogy összesen 2 milliónál több ember számára lesz-e elérhető bölcsőde, óvoda, általános és középiskola, szakképző, vagy éppen szociális intézmény – húzta alá.

Ezért a KDNP aláírásgyűjtés hirdet „Megvédjük a mindennapjainkat!” címmel, arra kérve az embereket, hogy segítsenek közösen fellépni az egyházi közfeladat-ellátó intézmények érdekében – mondta.

A Tisza Párt ugyanis a 2010 előtti baloldali kormányokhoz hasonlóan meg akarja sarcolni ezeket az intézményeket és velük az igénybe vevőiket, akiket másodrendű állampolgárnak tekint

– jelentette ki Latorcai Csaba.

Jelezte: a petíció papíron és a KDNP honlapján elektronikus úton is támogatható.