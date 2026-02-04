A Tiszának semmi se szent: Magyar Péter győzelme esetén felére csökkenne az egyház támogatása

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
A Tisza gazdasági programja 40 százalékkal csökkentené az egyházi intézmények finanszírozását.
Meg kell védeni az egyházi intézményeket a Tisza Párttól, amelynek gazdaságpolitikai programja katasztrófát okozna ezek számára – jelentette ki a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ügyvezető alelnöke kedden, a párt e témában indított aláírásgyűjtését bemutató sajtótájékoztatón, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Újszászon.
Latorcai Csaba az Árpád-házi Szent Margit Görögkatolikus Idősek Otthonában tartott sajtóeseményen arról beszélt: az elmúlt napokban világossá vált Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi egyházpolitikai vezetőjének nyilatkozataiból, hogy amit Magyar Péter, Tarr Zoltán és a Tisza Párt folyamatosan tagadni próbált, az igaz.
Nevezetesen, hogy a párt gazdaságpolitikai programja az egyházak, az egyházi intézmények és az ezekbe járó gyermekek, idősek, betegek és fogyatékkal élők számára katasztrófával járna, mert 40 százalékkal csökkentené az egyházi intézmények finanszírozását
– közölte. Ez évente több mint 300 milliárd forintot elvonást jelentene – tette hozzá.
„Ezt nem tűrhetjük, fel kell lépnünk ellene, meg kell védenünk a mindennapi szolgáltatásokat nyújtó egyházi intézményeket” – fogalmazott az alelnök. Rámutatott: több mint 500 olyan település van Magyarországon, ahol kizárólag az egyházak nyújtanak közszolgáltatásokat. Ezeken a helyeken nem az a tét, hogy lesz-e egyházi intézmény, hanem hogy összesen 2 milliónál több ember számára lesz-e elérhető bölcsőde, óvoda, általános és középiskola, szakképző, vagy éppen szociális intézmény – húzta alá.
Ezért a KDNP aláírásgyűjtés hirdet „Megvédjük a mindennapjainkat!” címmel, arra kérve az embereket, hogy segítsenek közösen fellépni az egyházi közfeladat-ellátó intézmények érdekében – mondta.
A Tisza Párt ugyanis a 2010 előtti baloldali kormányokhoz hasonlóan meg akarja sarcolni ezeket az intézményeket és velük az igénybe vevőiket, akiket másodrendű állampolgárnak tekint
– jelentette ki Latorcai Csaba.
Jelezte: a petíció papíron és a KDNP honlapján elektronikus úton is támogatható.
