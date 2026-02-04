„Minthogy még a Tisza-támogatók többsége is alkalmatlannak tartja Magyar Pétert felelős poszt betöltésére, a jobboldallal karöltve építik a narratívát, hogy nem baj, csak nyerje meg a választásokat, aztán majd lecserélik Kapitányra vagy Orbán Anitára vagy valaki másra, aki legalább messziről látott már országvezetést.



Attól tartok, fölöttébb naív ez a föltételezés. Figyeljünk jól: a választásokon a Tisza párt indul, ha nyer, akkor a Tisza párt nyer. Nem a Tisza szigetek tagsága, nem a szakértők, nem a Tiszára szavazók, hanem a párt. Kikből áll a Tisza párt? Magyar Péterből, Tar Zoltánból, Forsthoffer Ágnesből, Radnai Márkból és további huszonöt ismeretlen emberből. A Tisza párt körül mindenki más csak alkalmazott és önkéntes. Ha a Tisza párt nyer, ez a huszonkilenc ember nyer. Pontosabban, ismerve a párt alapszabályát, az ötfős elnökség. Akit ők kineveznek, ugyanők bármikor le is válthatják. Ugyan ki gondolhatja komolyan, hogy győztesként majd saját magukat is leváltják?