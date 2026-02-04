Magyar Péter ŐRJÖNGÖTT, mert elhagyta a telefonját – kijött a The Man XV. része
A The Man legújabb adásában Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel többek között a Tisza Párt körüli furcsa működési logikát mosolyogják meg.
Veszélyes önáltatás azt képzelni, hogy a választás után Magyar Pétert valakik majd lecserélik egy szalonképes politikusra.
„Minthogy még a Tisza-támogatók többsége is alkalmatlannak tartja Magyar Pétert felelős poszt betöltésére, a jobboldallal karöltve építik a narratívát, hogy nem baj, csak nyerje meg a választásokat, aztán majd lecserélik Kapitányra vagy Orbán Anitára vagy valaki másra, aki legalább messziről látott már országvezetést.
Attól tartok, fölöttébb naív ez a föltételezés. Figyeljünk jól: a választásokon a Tisza párt indul, ha nyer, akkor a Tisza párt nyer. Nem a Tisza szigetek tagsága, nem a szakértők, nem a Tiszára szavazók, hanem a párt. Kikből áll a Tisza párt? Magyar Péterből, Tar Zoltánból, Forsthoffer Ágnesből, Radnai Márkból és további huszonöt ismeretlen emberből. A Tisza párt körül mindenki más csak alkalmazott és önkéntes. Ha a Tisza párt nyer, ez a huszonkilenc ember nyer. Pontosabban, ismerve a párt alapszabályát, az ötfős elnökség. Akit ők kineveznek, ugyanők bármikor le is válthatják. Ugyan ki gondolhatja komolyan, hogy győztesként majd saját magukat is leváltják?
Kétségtelen, hogy lesz egy frakció is, amelynek a tagjai szabad mandátummal rendelkeznek, a Tisza párt sem tudja leváltani őket. De ezeket az embereket kivétel nélkül személyesen Magyar Péter választotta ki, és nem tudható, hogy a jelöltségük mellé milyen jogi kötelezettségeket vállaltatott velük esetleges dezertálásuk esetére.
Veszélyes önáltatás azt képzelni, hogy a választás után Magyar Pétert valakik majd lecserélik egy szalonképes politikusra. Nincsenek olyan valakik, akik a Tisza pártnak a választásokon nyert jogosítványait és mandátumait felülírhatnák. Tessék nagyon komolyan venni: ha a Tisza párt nyer, akkor Magyar Péter nyer. Egy országvezetésre teljesen alkalmatlan, pszichésen súlyosan sérült ember. Ezt a kockázatot nem szabad vállalni.”
