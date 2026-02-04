Ft
02. 04.
szerda
tisza tisza párt tisza szigetek magyar péter radnai márk

Tessék nagyon komolyan venni: ha a Tisza párt nyer, akkor Magyar Péter nyer!

2026. február 04. 17:12

Veszélyes önáltatás azt képzelni, hogy a választás után Magyar Pétert valakik majd lecserélik egy szalonképes politikusra.

2026. február 04. 17:12
Bencsik Gábor
Bencsik Gábor
Facebook

„Minthogy még a Tisza-támogatók többsége is alkalmatlannak tartja Magyar Pétert felelős poszt betöltésére, a jobboldallal karöltve építik a narratívát, hogy nem baj, csak nyerje meg a választásokat, aztán majd lecserélik Kapitányra vagy Orbán Anitára vagy valaki másra, aki legalább messziről látott már országvezetést.


Attól tartok, fölöttébb naív ez a föltételezés. Figyeljünk jól: a választásokon a Tisza párt indul, ha nyer, akkor a Tisza párt nyer. Nem a Tisza szigetek tagsága, nem a szakértők, nem a Tiszára szavazók, hanem a párt. Kikből áll a Tisza párt? Magyar Péterből, Tar Zoltánból, Forsthoffer Ágnesből, Radnai Márkból és további huszonöt ismeretlen emberből. A Tisza párt körül mindenki más csak alkalmazott és önkéntes. Ha a Tisza párt nyer, ez a huszonkilenc ember nyer. Pontosabban, ismerve a párt alapszabályát, az ötfős elnökség. Akit ők kineveznek, ugyanők bármikor le is válthatják. Ugyan ki gondolhatja komolyan, hogy győztesként majd saját magukat is leváltják?

Kétségtelen, hogy lesz egy frakció is, amelynek a tagjai szabad mandátummal rendelkeznek, a Tisza párt sem tudja leváltani őket. De ezeket az embereket kivétel nélkül személyesen Magyar Péter választotta ki, és nem tudható, hogy a jelöltségük mellé milyen jogi kötelezettségeket vállaltatott velük esetleges dezertálásuk esetére. 
Veszélyes önáltatás azt képzelni, hogy a választás után Magyar Pétert valakik majd lecserélik egy szalonképes politikusra. Nincsenek olyan valakik, akik a Tisza pártnak a választásokon nyert jogosítványait és mandátumait felülírhatnák. Tessék nagyon komolyan venni: ha a Tisza párt nyer, akkor Magyar Péter nyer. Egy országvezetésre teljesen alkalmatlan, pszichésen súlyosan sérült ember. Ezt a kockázatot nem szabad vállalni.”

Ouroboros
2026. február 04. 18:40
Nem baj, főnök, nem baj. Csak a mostani selejt takarodjon már végre.
makapaka2
2026. február 04. 18:40
Nem nyerhet! Nem létezik, hogy ennyi buta, Magyarország érdekét semmibe vevő, sértett, kizárólag a saját pecsenyéjét sütögető ember lenne, aki megválasztana, egy folyamatosan hazudozó, jellemtelen, agresszív, normális kommunikációra képtelen, nárcisztikus pszichopatát miniszterelnöknek!
Obsitos Technikus
2026. február 04. 18:37
Bcsánatot kérek, tudom, hogy diszlájkok százait fogom begyűjteni, de tessék nekem megmondani, hogy mi ez a szar? És minek nyomatni egy ilyen csekély képességű, folytonosan a színpadról kibeszélő bácsit éjjel-nappal??
nobutada
2026. február 04. 18:02
Dehogy cserélik! Sőt, suttyomban már a klónjai készülnek tíz egynéhány példányban, a miniszteri posztokra, hogy majd azok is megszólalhassanak! Hogy hová teszik majd ezeket, ha nem nyernek, azon már dolgoznak...
