magyar péter kacsoh dániel lentulai krisztián the man xv

Magyar Péter ŐRJÖNGÖTT, mert elhagyta a telefonját – kijött a The Man XV. része

2026. február 04. 16:37

A The Man legújabb adásában Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel többek között a Tisza Párt körüli furcsa működési logikát mosolyogják meg.

2026. február 04. 16:37
null

A műsor egyik visszatérő motívuma a baseballsapka-ügy, amely gyorsan szimbólummá válik: a műsorvezetők szerint nem a ruhadarab a fontos, hanem az a hazudozás, amely Magyar Péter politikai működését jellemzi.

Az adás részletesen foglalkozik a Csercsa Balázs-féle „konvergenciaprogram” történetével, az árulózás hatásmechanizmusával és azzal a jelenséggel, hogy a Tisza körüli botrány esetén mindenki egyik pillanatról a másikra „függetlenné” válik. 

Szóba kerülnek a letagadott szakértők, a választói utólagos emlékezetkiesés, valamint Magyar Péter korábbi és jelenlegi megszólalásai közti látványos különbségek is.

Nézze meg a The Man XV. részét a Mandiner YouTube-csatornáján.

 

tapir32
2026. február 04. 16:42
Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Zselenszkij és az EU balos vezetése valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál.
nyugalom
•••
2026. február 04. 16:38 Szerkesztve
Egy hisztis, aljas zsebpiszok! Ilikét nem kérdezi meg senki? Amikor ő dobta a Dunába mas telefonját?
