Magyar Péter ŐRJÖNGÖTT, mert elhagyta a telefonját – kijött a The Man XV. része

A műsor egyik visszatérő motívuma a baseballsapka-ügy, amely gyorsan szimbólummá válik: a műsorvezetők szerint nem a ruhadarab a fontos, hanem az a hazudozás, amely Magyar Péter politikai működését jellemzi.

Az adás részletesen foglalkozik a Csercsa Balázs-féle „konvergenciaprogram” történetével, az árulózás hatásmechanizmusával és azzal a jelenséggel, hogy a Tisza körüli botrány esetén mindenki egyik pillanatról a másikra „függetlenné” válik.

Szóba kerülnek a letagadott szakértők, a választói utólagos emlékezetkiesés, valamint Magyar Péter korábbi és jelenlegi megszólalásai közti látványos különbségek is.