Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

Hiszen az elemző szerint: „egyértelmű, hogy akkor nem csatlakozik Ukrajna az Európai Unióhoz, ha Magyarországon Orbán Viktor a kormányfő és az ígéretét – hogy ezt a kérdést nélküle nem lehet eldönteni – be tudja tartani.”

Mi lenne az ukránok érdeke?

Az adás során kiderült az is: noha az ukrán vezetés leváltaná Orbán Viktort, az ukránok érdeke is éppen az lenne, hogy Orbán Viktor maradjon a kormányfő Magyarországon.

Mint az elemző fogalmazott: „gondoljunk azokra az emberekre, akik ott harcolnak a hidegben az orosz katonákkal. Állandóan olvassák a híreket, hogy Donald Trump már meg akarna állapodni Putyinnal, és aztán este jön a hír, hogy a Zelenszkij meg az európai haverjai megint megakadályozták a békekötést.”