G. Fodor Gábor Mesterterv Friedrich Merz német kancellár Mráz Ágoston Sámuel

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

2026. február 03. 20:12

Friedrich Merz nem rejtette véka alá a véleményét.

2026. február 03. 20:12
null

Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy szerinte 2027-ben Ukrajna nem fog csatlakozni az Európai Unióhoz. Mi köze ennek a magyar országgyűlési választáshoz? Melyik párt fogja nyerni az idei választást a német kancellár szerint? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Mráz: Ukrajna akkor nem csatlakozik az EU-hoz, ha...

Mint az adásban Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott:

azzal egyidőben, hogy Friedrich Merz közölte, hogy szerinte 2027-ben Ukrajna nem fog csatlakozni az Európai Unióhoz, a német kancellár világossá tette, hogy a Fidesz győzelmére fogad.

Hiszen az elemző szerint: „egyértelmű, hogy akkor nem csatlakozik Ukrajna az Európai Unióhoz, ha Magyarországon Orbán Viktor a kormányfő és az ígéretét – hogy ezt a kérdést nélküle nem lehet eldönteni – be tudja tartani.”

Mi lenne az ukránok érdeke?

Az adás során kiderült az is: noha az ukrán vezetés leváltaná Orbán Viktort, az ukránok érdeke is éppen az lenne, hogy Orbán Viktor maradjon a kormányfő Magyarországon.

Mint az elemző fogalmazott: „gondoljunk azokra az emberekre, akik ott harcolnak a hidegben az orosz katonákkal. Állandóan olvassák a híreket, hogy Donald Trump már meg akarna állapodni Putyinnal, és aztán este jön a hír, hogy a Zelenszkij meg az európai haverjai megint megakadályozták a békekötést.”

„Ha Magyarországon újraválasztják Orbán Viktort, akkor azok az emberek, akik ott küzdenek a fronton, jó hírt fognak kapni. Mert tudhatják, hogy Magyarország segítségével közelebb kerül és reálisabbá válik a békekötés Oroszország és Ukrajna között.

Ha pedig Magyar Pétert választják meg, akkor el lehet mondani, hogy Európa úgy fogja érezni, hogy megerősödött, és a küllők közé újabb botokat fog betolni, hogy ez a békefolyamat megtörténhessen” – fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: KAY NIETFELD / dpa Picture-Alliance via AFP

 

