Trump-hatás: van egy mutató, ami már most elképesztően árulkodik, miért jó az amerikai elnök Magyarországnak

Minden egyes forint kifizetett állami támogatás 4,1 forint bevételt hoz az országnak adók és járulékok formájában. Ha egy cég nem teljesíti a vállalásokat és kötelezettségeket, akkor a támogatást a jegybanki alapkamat duplájával terhelten kell visszafizetnie. A felbontott szerződések aránya így 5 százalék alatt van, ez kifejezetten jó arány.
2014 óta összesen egyébként 66 milliárd eurónyi beruházásról állapodott meg a HIPA, összesen 187 ezer új munkahely létrehozását vállalták a támogatott cégek, de közvetetten 400 ezer állás kapcsolható ezen beruházásokoz. A HIPA által idehozott cégek jelentős mértékben hozzájárulnak a gazdaság teljesítményéhez is, a hamarosan beinduló új gyárak pedig méginkább meglökhetik a GDP-növekedés szekerét.
Régiós bajnok a HIPA
A Visegrádi 4-ek minden tagállamában van ilyen szervezet, mint a HIPA, de ezeket 2021 óta bőven veri a magyar ügynökség, 2024-ben például nagyobb összegben kötött megállapodásokat a HIPA, mint a másik három nemzeti ügynökség együttesen. Ez többek között azon is múlik, hogy sikerült az elmúlt években a leginkább befektetőbarát környezetet kialakítani.