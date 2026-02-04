Trump-hatás: van egy mutató, ami már most elképesztően árulkodik, miért jó az amerikai elnök Magyarországnak

Jelentős mértékben tudott hozzájárulni a magyar gazdaság teljesítményéhez az elmúlt bő egy évtizedben a Nemzeti Befektetési Ügynökség, azaz a HIPA. A szervezet szerdán egy sajtótájékoztató keretében mutatta be a 2014-es megalakulása óta elért eredményeit. Joó István vezérigazgató, kormánybiztos nemrég a Mandinernek is interjút adott. A beszélgetés során rámutatott, már érződik a Magyarországon a Trump-hatás.

Joó István, a HIPA vezérigazgatója, kormánybiztos ismertette, milyen eredménye van a Trump-hatásnak (Fotó: Ficsor Márton/Mandiner)



A Trump-hatás már most is érződik

Joó István leszögezte, a HIPA nem csak támogatást nyújt az ide érkező vállalatoknak, hanem segítenek a telephelyek kiválasztásában, szakmai segítséget nyújtanak, fórumokat szerveznek nekik, hogy megismerhessék a helyi beszállítókat, illetve közvetítenek az üzleti szféra és a kormányzat között a gazdasági fejlődés támogatása érdekében. A HIPA vezérigazgatói tisztsége mellett kormánybiztosként is dolgozik, amit térítésmentesen lát el, erre a pozícióra azért van szükség, hogy a kiemelt külföldi beruházások is megfelelő kormányzati kapcsolatokat kaphassanak.