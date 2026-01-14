Brüsszel hisztizik: Hiába hazudoznak Weber csicskái, nem egy összeszerelő üzem vagyunk! – Joó István

Joó Istvánt a HIPA vezérigazgatóját arról kérdeztük a Fidesz kongresszusán, hogy a beruházások valóban egy összeszerelő üzemmé züllesztették-e hazánkat vagy csak a baloldal szokás szerint hazudozik.

Szóba került a sokat bírált akkumlátoripar is.

Továbbá arról is beszélgettünk, hogy mi a magyar siker titka.