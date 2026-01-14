Brüsszel hisztizik: Hiába hazudoznak Weber csicskái, nem egy összeszerelő üzem vagyunk! – Joó István

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Joó Istvánt a HIPA vezérigazgatóját kérdezte Móna Márk a Fidesz kongresszusán.
Joó Istvánt a HIPA vezérigazgatóját arról kérdeztük a Fidesz kongresszusán, hogy a beruházások valóban egy összeszerelő üzemmé züllesztették-e hazánkat vagy csak a baloldal szokás szerint hazudozik.
Szóba került a sokat bírált akkumlátoripar is.
Továbbá arról is beszélgettünk, hogy mi a magyar siker titka.
Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!