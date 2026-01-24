Rekord: egyetlen év alatt 7 milliárd eurónyi beruházást hozott Magyarországra a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség – Joó István a Mandinernek

Tavaly mely területeken sikerült előrelépni?

A legmarkánsabb elmozdulást azoknál a beruházásoknál értük el, amelyek nagy szellemi hozzáadott értéket teremtő tevékenységeket telepítenek Magyarországra. Soha annyi kutatás-fejlesztési projektet nem támogattunk még egy éven belül, mint 2025-ben. 14 ilyen beruházásról állapodtunk meg 235 milliárd forint értékben, ez 600 munkahelyet hoz létre kutató-fejlesztő szakembereknek. A nyelveket beszélő, diplomás fiataljainknak nemzetközi környezetben, de itthon karrierlehetőséget kínáló üzleti szolgáltató központokban, a BSC-szektorban pedig több mint 3200 új állás nyílik meg, ami történelmi csúcs. Ugyancsak rekordnak számít, hogy 24 magyar vállalatnak nyújtottunk támogatást nagyberuházáshoz. A gazdaság dimenzióváltása tehát már konkrét eredményekben is megmutatkozik. A gazdaság diverzitását és kiegyensúlyozottságát, több pillérre épülő szerkezetének erősödését pedig jól mutatja, hogy 17 ágazatban érkeztek befektetések tavaly.

Melyek ezek?

Továbbra is meghatározó az elektronikai és a járműgyártással kapcsolatos befektetések volumene, és lendületesen zárkózik fel az élelmiszeripar, a gyógyszeripar, az információs és kommunikációs technológia, az orvosi eszközök gyártása, a biotechnológia és az üzleti szolgáltató központok is. A munkahelyteremtésben az elektronika vezet bő 6200 új állással, ezt követi a járműipar mintegy 3600 új munkahellyel. A magas szellemi hozzáadott értéket teremtő tevékenységek felé tartó átalakulás fontos jele, hogy a BSC-szektor a képzeletbeli dobogó harmadik fokára lépett fel, szorosan követve a járműipart.

Mely régiókra koncentrálnak most?