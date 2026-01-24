Rekord: egyetlen év alatt 7 milliárd eurónyi beruházást hozott Magyarországra a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség – Joó István a Mandinernek

Feltették a legfontosabb kérdéseket Kapitány Istvánról – és rögtön mellétették a válaszokat is
Egyetlen év alatt hétmilliárd eurónyi beruházást hozott Magyarországra a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség, mintegy 18 ezer munkahelyet teremtve ezzel. Joó István kormánybiztossal, vezérigazgatóval az utóbbi évek eredményeiről és a magyar gazdasági kilátásokról beszélgettünk.
Milyen évet zártak?
2025 egyértelműen a csúcsok éve volt, kiemelkedően sikeres esztendőt zártunk. Rekordszámú, 108 új beruházásról állapodtunk meg, 7 milliárd euró, azaz 2700 milliárd forint értékben. A legfontosabb pedig az, hogy 18 200 új munkahely is létrejön ezek eredményeként. A teljesítményünk értékét növeli, hogy évek óta kedvezőtlen nemzetközi környezetben sikerül fejlődési pályán maradni. Miközben globálisan csökken a beruházási helyszínt kereső működő tőke, és Európa súlyos versenyképességi gondokkal küzd, Magyarországon az utóbbi négy esztendő volt a legsikeresebb a tőkebeáramlást és a beruházásokat tekintve.
Tavaly mely területeken sikerült előrelépni?
A legmarkánsabb elmozdulást azoknál a beruházásoknál értük el, amelyek nagy szellemi hozzáadott értéket teremtő tevékenységeket telepítenek Magyarországra. Soha annyi kutatás-fejlesztési projektet nem támogattunk még egy éven belül, mint 2025-ben. 14 ilyen beruházásról állapodtunk meg 235 milliárd forint értékben, ez 600 munkahelyet hoz létre kutató-fejlesztő szakembereknek. A nyelveket beszélő, diplomás fiataljainknak nemzetközi környezetben, de itthon karrierlehetőséget kínáló üzleti szolgáltató központokban, a BSC-szektorban pedig több mint 3200 új állás nyílik meg, ami történelmi csúcs. Ugyancsak rekordnak számít, hogy 24 magyar vállalatnak nyújtottunk támogatást nagyberuházáshoz. A gazdaság dimenzióváltása tehát már konkrét eredményekben is megmutatkozik. A gazdaság diverzitását és kiegyensúlyozottságát, több pillérre épülő szerkezetének erősödését pedig jól mutatja, hogy 17 ágazatban érkeztek befektetések tavaly.
Melyek ezek?
Továbbra is meghatározó az elektronikai és a járműgyártással kapcsolatos befektetések volumene, és lendületesen zárkózik fel az élelmiszeripar, a gyógyszeripar, az információs és kommunikációs technológia, az orvosi eszközök gyártása, a biotechnológia és az üzleti szolgáltató központok is. A munkahelyteremtésben az elektronika vezet bő 6200 új állással, ezt követi a járműipar mintegy 3600 új munkahellyel. A magas szellemi hozzáadott értéket teremtő tevékenységek felé tartó átalakulás fontos jele, hogy a BSC-szektor a képzeletbeli dobogó harmadik fokára lépett fel, szorosan követve a járműipart.
Mely régiókra koncentrálnak most?
Az utóbbi tizenöt év leginkább Kelet-Magyarország megerősítéséről, felzárkóztatásáról szólt, a következő időszakban pedig a déli országrészekre koncentrálunk. Az eredmények kézzelfoghatók: kiemelkedő jelentőségű például a BYD érkezése Szegedre, ahol évente 300 ezer elektromos járművet gyárt majd a kínai társaság, vagy említhetem a CPMC makói csomagolóanyag-gyárát is. A múlt év sikertörténete a Vulcan Shield Global komponensgyártó színre lépése volt, Békéscsabán 2500 új munkahelyet hoz létre a csúcstechnológiával dolgozó szingapúri befektető.
Mi teszi vonzóvá Magyarországot a külföldi cégek szemében?
A legfontosabb szempont a stabilitás.
A kormány az elmúlt tizenhat évben Európa legversenyképesebb, legstabilabb üzleti és befektetési környezetét alakította ki. Nálunk nyugodtan dolgozhatnak a befektetők, mert biztosak lehetnek abban, hogy a kormány teljesíti a velük kötött megállapodásokat. Szintén rendkívül vonzó az adórendszerünk. Mind a társasági adó, mind az egykulcsos személyi jövedelemadó a legalacsonyabb Európában. Van megfelelő képzettségű munkaerő, és kézzelfogható már az egyetemi szerkezetátalakítás eredménye is, hiszen korábban elképzelhetetlen lehetőségek nyíltak meg a felsőoktatás és az ipar együttműködésére.
Kik a legnagyobb befektetők?
A beruházási volumen alapján tavaly Kína volt a legnagyobb befektető, majd Szingapúr következik, de a magyar vállalatok már a harmadik helyen vannak az általunk működtetett támogatási programban. Az Egyesült Államok a negyedik, Dél-Korea pedig az ötödik. Jól látszik, hogy a keleti nyitás történelmi jelentőségű innováció a magyar külgazdasági politikában, és a sokat hangoztatott bírálatokkal szemben egyáltalán nem jelenti a nyugati kapcsolatok feladását.
Mint a miniszterelnök vezette közelmúltbeli amerikai delegáció tagja milyennek látja hazánk és az Egyesült Államok gazdasági kapcsolatait?
2025 az amerikai–magyar befektetési partnerség történetében is kiemelkedően sikeres volt. Egyetlen év alatt 16 amerikai beruházásról született döntés, ezek körülbelül 200 milliárd forint értékben valósulnak meg, és több száz új, jórészt nagy hozzáadott értékű munkahelyet teremtenek. Említhetem például a Diligent budapesti, a Flex zalaegerszegi, a Procter & Gamble gyöngyösi vagy az Emerson debreceni projektjét. Új szintre lépett a két ország gazdasági kapcsolata, az amerikai cégek már közel százezer embernek biztosítanak megélhetést Magyarországon.
Gyakori kritika, hogy hazánk összeszerelő üzem…
Gyárak nélkül nem jött volna létre egymillió új munkahely, és nem lehetne fenntartani a teljes foglalkoztatást. Büszkék vagyunk ezekre a beruházásokra, de ahogy említettem, folyamatosan nő a kutatás-fejlesztési beruházások száma és volumene, és ezzel párhuzamosan alig néhány év alatt 55 ezerről 120 ezerre emelkedett az üzleti szolgáltató szektorban dolgozók száma. Az összeszerelő üzem kifejezést azok az elméleti szakemberek próbálják valami negatív fogalomként használni, akik még életükben nem jártak a Mercedes-Benz- vagy a BMW-gyárban.
Mit vár 2026-tól?
Minden évet szeretnénk megnyerni! Idén is elsősorban olyan térségekre fókuszálunk, ahol a legnagyobb szükség van munkahelyteremtő beruházásokra. Jelenleg hét kiemelt célpontunk van: Ózd, Salgótarján, Szerencs, Orosháza, Nagykanizsa, Pécs és Szekszárd. Ez nem azt jelenti, hogy ne lenne szükség újabb beruházásokra más városokban is. A céloknál maradva a hazánkban lévő vállalatokat pedig a továbbiakban is arra ösztönözzük, hogy minél inkább mélyítsék a kapcsolatrendszerüket a beszállítói közösségekkel, illetve a felsőoktatási és szakképzési intézményekkel. A k+f-projekteknél ismét rekordot várok, és folytatjuk a magyar vállalatok kiemelt támogatását is. Mindezzel párhuzamosan világszerte felkeressük azokat a cégeket, amelyeket szeretnénk Magyarországra hozni, ezek egytől egyig csúcstechnológiás vállalatok. A következő hónapokban pedig sorra beindulnak majd az olyan nagyvállalatok gyárai, mint a CATL, a BYD, a Semcorp, a Halms vagy a Huayou Cobalt. Ezek mind óriási lökést adnak majd a magyar gazdasági növekedésnek.
Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner