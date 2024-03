Így tilthatják be a TikTokot Amerikában, ha Biden nem rezel be

A TikTok bízik abban, hogy a Szenátus nem szavazza meg a törvényjavaslatot, így az nem fog ténylegesen az elnök asztalára kerülni aláírásra, azonban addig is a CNN nyugtató cikket közölt a pánik megelőzésére:

nem, nem úgy lesz betiltva a TikTok, s ha mégis, van gyógymód.

Szóval, mint a portál írja, az alkalmazást használó körülbelül 170 millió amerikai közül sokan aggodalmukat fejezték ki, mert hát a TikTok sem csak hülyegyerekplatform már, hanem sokak szórakozása, információforrása és nem utolsósorban megélhetése is innen származik.

Az ijedelem akkora volt, hogy amerikai szokás szerint több tiktokker telefonált a képviselőjének, hogy felszólítsa: szavazzon nemmel a törvényjavaslatra.

A CNN pedig azzal csillapítja a hangulatot: a legtöbb platform mára „tiktokizálódott”, kínál rövid videós opciókat, és a platform még mindig kijátszhatja a törvényt azzal, hogy a ByteDance eladja ezt egy (névleg) amerikai befektetőnek.

Ha egyáltalán továbbjut a Szenátuson, ami a portál szerint a fő akadály: lévén a törvényjavaslat nagyrészt népszerűtlen a TikTok-felhasználók körében, akik maguk is zömmel fiatal választópolgárok, akiket a szenátorok sem akarnak magukra haragítani.

A TikTok szóvivője gazdasági érveket is hangoztatott, mondván, reméli a Szenátus „figyelembe veszi a tényeket, meghallgatja választóit, és felismeri a gazdaságra, 7 millió kisvállalkozásra és a szolgáltatásunkat igénybe vevő 170 millió amerikaira gyakorolt hatását”.

Ha nem így lenne, valószínűleg bíróságon támadják meg a jogszabályt.

Az ilyen irányú aggodalmakat jelezheti az is, hogy Chuck Schumer, a szenátus többségének vezetője szerdán nem vállalta, hogy szavazásra bocsátja a törvényjavaslatot, Dick Durbin szenátor aggályairól számolt be a törvényjavaslat alkotmányosságával kapcsolatban, nem titkolva, hogy Joe Biden elnök újraválasztását is veszélyeztetheti egy ilyen népszerűtlen döntés.

Külön kellemetlen Bidennek, hogy ellenfele, Donald Trump volt elnök kijelentette, hogy ellenzi a TikTok betiltását...

S hogy mi van, ha mégsem sikerül elgáncsolni a törvénytervezetet?

Ha elfogadják a törvényjavaslatot, az kevesebb mint hat hónapot adna a TikTok-nak, hogy elszakadjon a ByteDance-től, különben az Egyesült Államokbeli alkalmazásboltokból eltűnik az applikáció. Amelyik alkalmazásbolt ezt megszegi, felhasználónként 5000 dolláros büntetéssel számolhat

– vagyis az Apple és a Google esetében dollárszázmilliókat bukhatna, ha ellenszegül.

A ByteDance álláspontja nem ismert, de nem valószínű, hogy találna megfelelő amerikai vevőt a lap szerint. Dan Ives, a Wedbush elemzője szerint a TikTok értéke 100 milliárd dollárra becsülhető, a versenytilalmi szabályok sem könnyítik meg a megvásárlását.

S újabb kérdés, hogy technikailag hogyan lenne megoldható a platform tényleges kiszorítása: elvégre a felhasználók telefonjainak millióin is ott van az alkalmazás. Emellett a VPN-szolgáltatásoknak köszönhetően virtuálisan a felhasználók bármikor olyan országban lehetnek, ahol nincs érvényben hasonló tilalom.