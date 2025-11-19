Nemcsak mi sírunk, hanem az egész világ: Szoboszlait és Kerkezt is a vb legnagyobb hiányzói között emlegetik

Egész Liverpool Szoboszlai Dominik miatt aggódik
Komoly veszély fenyegeti.
A világ futballrajongói nem örülnek neki annyira, hogy nem lesz ott a magyar válogatott a vb-n. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos hiányozni fog nekik.
Bár még nem teljes a 2026-os labdarúgó-világbajnokság mezőnye, azért sok hely már nem kiadó, ráadásul azt már most is tudni, kik azok a világsztárok, akiket biztosan nem láthatunk az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban a következő nyáron.
A Planet Football állította most össze a hiányzók álomtizenegyét két magyarral: Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal.
Sírva vigad a magyar – szoktuk mondani, és a cikket olvasva is hasonló érzés keríti hatalmába az embert. Mert a vb-ről mi már biztosan lemaradunk, ahogy 1990 óta mindig, ami szörnyű, mindeközben viszont elképzelésünk sincs, mikor fordulhatott elő utoljára, hogy honfitársainkon kívül bárki hiányolta volna a magyar válogatottat a világ legnagyobb futballtornájáról – emiatt pedig közben repes is a szívunk, hiszen 2025-ben éppen itt tartunk.
A kimaradók válogatottjának kapusa az Atlético Madrid szlovén hálóőre, Jan Oblak lenne. A védelem jobb szélén a Real Sociedad venezuelai bekkje, Jon Aramburu kapna helyet, míg a balon Kerkez Milos.
Elismerem, hogy nem sikerültek a legjobban liverpooli pályafutása első hónapjai, de nem szabad elfelejteni, milyen kiemelkedő teljesítményt nyújtott az előző szezonban a Bournemouth-ban. Nem véletlenül tekintett rá az angol bajnoki címvédő jó igazolásként. Egyelőre ne írjuk le”
– írja róla a cikk szerzője.
A védelem tengelyében a Bayer Leverkusen Burkina Faso-i légiósa, Edmond Tapsoba és a Nottingham Forest szerbje, Nikola Milenkovics kapna helyett a csapatban.
A Brighton tehetséges kameruni védekező középpályása, Carlos Baleba is lemarad a vb-ről, ahogy a nemrég a Ferencváros ellen az Európa-ligában szereplő „görög Messi”, azaz a Genk ifjú tehetsége, Konstantinos Karetsas is. Vele alkothatna a középpályán remek párost a magyar csapatkapitány, Szoboszlai Dominik.
Teljesen elveszettnek tűnt, miután Troy Parrott utolsó percben szerzett győztes gólja miatt Magyarország lemaradt a pótselejtezőről. A magyar válogatott legjobbja volt a pályán Írország ellen – néha úgy tűnt, mintha egymaga rángatná tovább a csapatot a csoportkörből”
– méltatja a szerző Szoboszlait.
A képzeletbeli csapat támadósorát pedig a Manchester United kamerunija, Bryan Mbeumo; Sallai Roland csapattársa, a Galatasaray-ban játszó nigériai Viktor Osimhen és a PSG georgiai sztárja, Hvicsa Kvarachelia alkotja.
Mi pedig csak abban bízhatunk, hogy négy év múlva egy ilyen cikkbe már nem kerülnek be magyar játékosok – és nem azért, mert addig már nem lesznek világsztárjaink...
Nyitókép: Robert Szaniszlo / NurPhoto / NurPhoto via AFP