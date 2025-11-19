Ft
Nemcsak mi sírunk, hanem az egész világ: Szoboszlait és Kerkezt is a vb legnagyobb hiányzói között emlegetik

2025. november 19. 13:06

A világ futballrajongói nem örülnek neki annyira, hogy nem lesz ott a magyar válogatott a vb-n. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos hiányozni fog nekik.

2025. november 19. 13:06
null

Bár még nem teljes a 2026-os labdarúgó-világbajnokság mezőnye, azért sok hely már nem kiadó, ráadásul azt már most is tudni, kik azok a világsztárok, akiket biztosan nem láthatunk az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban a következő nyáron.

A Planet Football állította most össze a hiányzók álomtizenegyét két magyarral: Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal.

Szoboszlai
Nemcsak Szoboszlait, Kerkezt is megnézték volna a vb-n. Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Sírva vigad a magyar – szoktuk mondani, és a cikket olvasva is hasonló érzés keríti hatalmába az embert. Mert a vb-ről mi már biztosan lemaradunk, ahogy 1990 óta mindig, ami szörnyű, mindeközben viszont elképzelésünk sincs, mikor fordulhatott elő utoljára, hogy honfitársainkon kívül bárki hiányolta volna a magyar válogatottat a világ legnagyobb futballtornájáról – emiatt pedig közben repes is a szívunk, hiszen 2025-ben éppen itt tartunk.

A kimaradók válogatottjának kapusa az Atlético Madrid szlovén hálóőre, Jan Oblak lenne. A védelem jobb szélén a Real Sociedad venezuelai bekkje, Jon Aramburu kapna helyet, míg a balon Kerkez Milos.

Elismerem, hogy nem sikerültek a legjobban liverpooli pályafutása első hónapjai, de nem szabad elfelejteni, milyen kiemelkedő teljesítményt nyújtott az előző szezonban a Bournemouth-ban. Nem véletlenül tekintett rá az angol bajnoki címvédő jó igazolásként. Egyelőre ne írjuk le”

 – írja róla a cikk szerzője.

A védelem tengelyében a Bayer Leverkusen Burkina Faso-i légiósa, Edmond Tapsoba és a Nottingham Forest szerbje, Nikola Milenkovics kapna helyett a csapatban. 

Szoboszlai a középpályán

A Brighton tehetséges kameruni védekező középpályása, Carlos Baleba is lemarad a vb-ről, ahogy a nemrég a Ferencváros ellen az Európa-ligában szereplő „görög Messi”, azaz a Genk ifjú tehetsége, Konstantinos Karetsas is. Vele alkothatna a középpályán remek párost a magyar csapatkapitány, Szoboszlai Dominik.

Teljesen elveszettnek tűnt, miután Troy Parrott utolsó percben szerzett győztes gólja miatt Magyarország lemaradt a pótselejtezőről. A magyar válogatott legjobbja volt a pályán Írország ellen – néha úgy tűnt, mintha egymaga rángatná tovább a csapatot a csoportkörből”

 – méltatja a szerző Szoboszlait.

A képzeletbeli csapat támadósorát pedig a Manchester United kamerunija, Bryan Mbeumo; Sallai Roland csapattársa, a Galatasaray-ban játszó nigériai Viktor Osimhen és a PSG georgiai sztárja, Hvicsa Kvarachelia alkotja.

Mi pedig csak abban bízhatunk, hogy négy év múlva egy ilyen cikkbe már nem kerülnek be magyar játékosok – és nem azért, mert addig már nem lesznek világsztárjaink...

Nyitókép: Robert Szaniszlo / NurPhoto / NurPhoto via AFP

machet
2025. november 19. 15:48
Na ennek is meg kellene szűnnie.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. november 19. 14:52
Messze még a VB. Addig gyorsan még válthat állampolgárságot, hogy játszhasson a VB.-n
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. november 19. 14:48
Hagyjuk már ezt, a kutya sem sirat senkit.
Válasz erre
0
0
mandala-3
2025. november 19. 14:44
Mind a ketten jól jártak , legalább nem égetik magukat ezzel a válogatottal.
Válasz erre
0
0
