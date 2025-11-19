Nemcsak mi sírunk, hanem az egész világ: Szoboszlait és Kerkezt is a vb legnagyobb hiányzói között emlegetik

Sírva vigad a magyar – szoktuk mondani, és a cikket olvasva is hasonló érzés keríti hatalmába az embert. Mert a vb-ről mi már biztosan lemaradunk, ahogy 1990 óta mindig, ami szörnyű, mindeközben viszont elképzelésünk sincs, mikor fordulhatott elő utoljára, hogy honfitársainkon kívül bárki hiányolta volna a magyar válogatottat a világ legnagyobb futballtornájáról – emiatt pedig közben repes is a szívunk, hiszen 2025-ben éppen itt tartunk.

A kimaradók válogatottjának kapusa az Atlético Madrid szlovén hálóőre, Jan Oblak lenne. A védelem jobb szélén a Real Sociedad venezuelai bekkje, Jon Aramburu kapna helyet, míg a balon Kerkez Milos.

Elismerem, hogy nem sikerültek a legjobban liverpooli pályafutása első hónapjai, de nem szabad elfelejteni, milyen kiemelkedő teljesítményt nyújtott az előző szezonban a Bournemouth-ban. Nem véletlenül tekintett rá az angol bajnoki címvédő jó igazolásként. Egyelőre ne írjuk le”

– írja róla a cikk szerzője.

A védelem tengelyében a Bayer Leverkusen Burkina Faso-i légiósa, Edmond Tapsoba és a Nottingham Forest szerbje, Nikola Milenkovics kapna helyett a csapatban.