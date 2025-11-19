Ft
11. 21.
péntek
Ifj Lomnici Zoltán Magyar Péter Kontextus

Vállalhatatlan politikai kör tagja lett Magyar Péter – nézői kérdésekre válaszolt ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

2025. november 19. 13:26

Hölgyeim és uraim, ez az Európai Unió! – ezzel kommentálta a legújabb brüsszeli korrupciós botrányokat a Kontextuson ifjabb Lomnici Zoltán, részletesen tárgyalva a Didier Reynders volt uniós biztos elleni, pénzmosással kapcsolatos vádemelést is.

2025. november 19. 13:26
null
Mandiner
Mandiner

A Lomnici Válaszol legújabb epizódjában ifj. Lomnici Zoltán – nézői kérdésekre válaszolva – kifejtette a háborúellenes gyűlések jelentőségét: azok szerinte egyértelműen megmutatják, hogy a nemzeti oldal miben gondolkodik, melyek azok a sorskérdések, amelyek meghatározzák politikájának fő irányát. 

Az alkotmányjogász beszélt Magyar Péter és az etika „testidegen” kapcsolatáról is: ha a józan elemzőt kérdezik arról – fogalmazott –, hogy 

etikai kérdésekben mennyire tartja hitelesnek a Tisza elnökét, „akkor csak egyféle választ adhat: hogy semennyire…”

Lomnici: Ebből mi sül ki...

Műsorában ifj. Lomnici Zoltán kitért a Humanisták nevű baloldali formáció hitelességi defektusaira is, hozzátéve: majd meglátjuk, hogy „ebből mi sül ki”.

Lomnici Zoltán a háborúellenes gyűlések jelentőségéről beszélt a Kontextuson
Háborúellenes Gyűlés Győrben – ifj. Lomnici Zoltán ezek jelentőségéről is beszélt műsorában. Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A Lomnici Válaszol legújabb része a Kontextus-csatornán, vagy az alábbiakban elérhető:

Nyitókép forrása: Mandiner

 

cinkegolyó
•••
2025. november 19. 15:57 Szerkesztve
Magyar Péter: Mellettem fog dolgozni az EP-ben a külügyből kirúgott fiatalember. Tehát ő is lógós, munkakerülő lesz, ha éppen szavazni kell, akkor főállású hazaáruló.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. november 19. 14:22
Fideszes pártembereknek nem is kell "vállalniuk" semmilyen más párt politikusát sem. Eléggé meg vannak áldva a sajátjaikkal is, mégsem elégedettek. Mi értelme van az úgynevezett többpártrendszernek, ha egyetlen párt akarja meghatározni az összes párt "vállalhatóságát"?
Válasz erre
2
0
Zoli64
2025. november 19. 13:52
Gondolkodni kell egy kicsit!! Romolusz harcolni akar, de Ő itthonról nézné hogyan mennek a vágóhídra más magyarok. Magyar "félkegyelmű" Péter pedig minden pénzről lemondana automatikusan, hogy nyaljon az EU-nak. Ezeket az embereket Ukrajnában kell toloncolni, hogy harcoljanak nyugodtan.
Válasz erre
1
0
nogradi
2025. november 19. 13:46
tapir32 nyomass már egyolyan kommentet mint csulak.
Válasz erre
0
0
