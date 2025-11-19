Vállalhatatlan politikai kör tagja lett Magyar Péter – nézői kérdésekre válaszolt ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

Megkapta a legerősebb biztonsági garanciát Magyarország – az Európai Unió tátott szájjal figyeli
Orbán Viktor nagy dealt kötött Washingtonban.
Hölgyeim és uraim, ez az Európai Unió! – ezzel kommentálta a legújabb brüsszeli korrupciós botrányokat a Kontextuson ifjabb Lomnici Zoltán, részletesen tárgyalva a Didier Reynders volt uniós biztos elleni, pénzmosással kapcsolatos vádemelést is.
A Lomnici Válaszol legújabb epizódjában ifj. Lomnici Zoltán – nézői kérdésekre válaszolva – kifejtette a háborúellenes gyűlések jelentőségét: azok szerinte egyértelműen megmutatják, hogy a nemzeti oldal miben gondolkodik, melyek azok a sorskérdések, amelyek meghatározzák politikájának fő irányát.
Az alkotmányjogász beszélt Magyar Péter és az etika „testidegen” kapcsolatáról is: ha a józan elemzőt kérdezik arról – fogalmazott –, hogy
etikai kérdésekben mennyire tartja hitelesnek a Tisza elnökét, „akkor csak egyféle választ adhat: hogy semennyire…”
Műsorában ifj. Lomnici Zoltán kitért a Humanisták nevű baloldali formáció hitelességi defektusaira is, hozzátéve: majd meglátjuk, hogy „ebből mi sül ki”.
Nyitókép forrása: Mandiner