A győri Háborúellenes Gyűlésen felszabadult, boldog arcokat lehetett látni. Ha több hely lett volna, ide is többen jöttek volna el, akárcsak a pesti rendezvényre. Nagyszerű, nemzeti érzülettől sugárzó arcok látszódtak végig az impozáns műsorban – de erről majd később.

A legfontosabb az, hogy megtudtuk, mivel kel és fekszik az ország első embere, Orbán Viktor. A háború kérdésével, természetesen. Valóban,

a háborús veszély óriási, már csak azért is, mert a szemben álló felek nem akarnak békét kötni.

A kívülállóknak, de a háborútól nagyon is fenyegetett országoknak, így nekünk is az a dolgunk, hogy megpróbáljuk megmozdítani a világ nagyhatalmait, elmozdítva őket a béke irányába. Az Orbán–Trump-találkozó jól példázta, hogy ez ügyben a magyar kormányfő tényleg körömszakadtáig küzd. Az ukránokkal könnyebb a helyzet, mert