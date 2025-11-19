Leültették Hadházyt: már megint légből kapott ellenféllel karatézik az ellenzéki „politikus”

Bábjáték
A mostani, döcögősen indult bábjáték előadásának első selejtező fordulója napokon belül elkezdődik. Már csak egy kérdés van: Ki, kivel bábozik?
A Nemzetgazdasági Minisztérium hangsúlyozta, hogy Hadházy Ákos vádjai a tőzsdei árfolyamok félrevezető értelmezésén alapulnak.
A Nemzetgazdasági Minisztérium határozottan visszautasította Hadházy Ákos ellenzéki képviselő állításait, miszerint a Magyar Állam piaci áron alul értékesítette volna közvetett részesedését az MBH Bankban.
A minisztérium szerint az ellenzéki politikus alaptalanul kelt politikai hisztériát, és nem rendelkezik érdemi információval a Corvinus Zrt. és az MBH Bank közötti ügyletről.
A Corvinus BHG Vagyonkezelő Zrt. 2025. november 17-én tőzsdén kívüli kereskedési (OTC) megállapodást kötött az MBH Bank Nyrt. MRP szervezetével a társaság 16,126,841 darab részvényének értékesítéséről. A tranzakciót követően a Magyar Állam közvetett részesedése 15,01 százalékra csökkent. A vételár összesen mintegy 42,1 milliárd forint volt, amelyet egy független nemzetközi pénzügyi tanácsadó értékelése támaszt alá.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy Hadházy Ákos vádjai a tőzsdei árfolyamok félrevezető értelmezésén alapulnak.
Az MBH Bank részvényeinek tőzsdei kereskedése csekély, az alacsony közkézhányad és a korlátozott piaci likviditás miatt a tőzsdei ár nem tükrözi a részvények fundamentális értékét.
A tranzakcióhoz kapcsolódóan vételárkompenzációs mechanizmus is rendelkezésre áll, amely biztosítja, hogy a Magyar Államot ne érhesse pénzügyi hátrány, amennyiben az MBH Bank nyilvános tőzsdei ajánlattétel keretében magasabb áron értékesíti a részvényeket.
A kormány emlékeztetett: a Magyar Állam hosszú távon nem kíván jelentős tulajdonosi szerepet vállalni a sikeresen fuzionált kereskedelmi bankban, ezért indokolt a részesedés csökkentése.
A Nemzetgazdasági Minisztérium arra kérte az ellenzéki politikusokat, hogy a félrevezető állítások helyett a szakmailag hiteles tájékoztatásra törekedjenek.
Nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI