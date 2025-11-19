Leültették Hadházyt: már megint légből kapott ellenféllel karatézik az ellenzéki „politikus”

Az MBH Bank részvényeinek tőzsdei kereskedése csekély, az alacsony közkézhányad és a korlátozott piaci likviditás miatt a tőzsdei ár nem tükrözi a részvények fundamentális értékét.

A tranzakcióhoz kapcsolódóan vételárkompenzációs mechanizmus is rendelkezésre áll, amely biztosítja, hogy a Magyar Államot ne érhesse pénzügyi hátrány, amennyiben az MBH Bank nyilvános tőzsdei ajánlattétel keretében magasabb áron értékesíti a részvényeket.

A kormány emlékeztetett: a Magyar Állam hosszú távon nem kíván jelentős tulajdonosi szerepet vállalni a sikeresen fuzionált kereskedelmi bankban, ezért indokolt a részesedés csökkentése.

A Nemzetgazdasági Minisztérium arra kérte az ellenzéki politikusokat, hogy a félrevezető állítások helyett a szakmailag hiteles tájékoztatásra törekedjenek.