Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
MBH Bank Magyar Állam Nemzetgazdasági Minisztérium Hadházy Ákos tőzsde

Leültették Hadházyt: már megint légből kapott ellenféllel karatézik az ellenzéki „politikus”

2025. november 19. 13:45

A Nemzetgazdasági Minisztérium hangsúlyozta, hogy Hadházy Ákos vádjai a tőzsdei árfolyamok félrevezető értelmezésén alapulnak.

2025. november 19. 13:45
null

A Nemzetgazdasági Minisztérium határozottan visszautasította Hadházy Ákos ellenzéki képviselő állításait, miszerint a Magyar Állam piaci áron alul értékesítette volna közvetett részesedését az MBH Bankban.

A minisztérium szerint az ellenzéki politikus alaptalanul kelt politikai hisztériát, és nem rendelkezik érdemi információval a Corvinus Zrt. és az MBH Bank közötti ügyletről.

A Corvinus BHG Vagyonkezelő Zrt. 2025. november 17-én tőzsdén kívüli kereskedési (OTC) megállapodást kötött az MBH Bank Nyrt. MRP szervezetével a társaság 16,126,841 darab részvényének értékesítéséről. A tranzakciót követően a Magyar Állam közvetett részesedése 15,01 százalékra csökkent. A vételár összesen mintegy 42,1 milliárd forint volt, amelyet egy független nemzetközi pénzügyi tanácsadó értékelése támaszt alá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

A minisztérium hangsúlyozta, hogy Hadházy Ákos vádjai a tőzsdei árfolyamok félrevezető értelmezésén alapulnak.

Az MBH Bank részvényeinek tőzsdei kereskedése csekély, az alacsony közkézhányad és a korlátozott piaci likviditás miatt a tőzsdei ár nem tükrözi a részvények fundamentális értékét.

A tranzakcióhoz kapcsolódóan vételárkompenzációs mechanizmus is rendelkezésre áll, amely biztosítja, hogy a Magyar Államot ne érhesse pénzügyi hátrány, amennyiben az MBH Bank nyilvános tőzsdei ajánlattétel keretében magasabb áron értékesíti a részvényeket.

A kormány emlékeztetett: a Magyar Állam hosszú távon nem kíván jelentős tulajdonosi szerepet vállalni a sikeresen fuzionált kereskedelmi bankban, ezért indokolt a részesedés csökkentése.

A Nemzetgazdasági Minisztérium arra kérte az ellenzéki politikusokat, hogy a félrevezető állítások helyett a szakmailag hiteles tájékoztatásra törekedjenek.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Menczer Tamás

Facebook

Idézőjel

Hadházy benne van a trutymóban nyakig

Bevetted az esti gyógyszert, Áki?

Nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
H3NY3_B-Oroszlan
2025. november 20. 09:32
NEM KELLETT VOLNA NEKI UTÓLAG LEHETŐSÉGET ADNI, HOGY ÁTVEGYE A MANDÁTUMÁT. ELMEBETEG.
Válasz erre
0
0
24fokos32
2025. november 19. 15:46
Hadházy vádjait a Minisztérium cáfolta, nem kell fokozni. De lenne egy lábjegyzetem az idei őszi, Ferenciek terén elkövetett egyházellenes húzásához. Hazánk egyházai teljesen a hívek adományaiból élnek (perselypénz, egyházfenntartói járulék). Pályázni tudnak pl. templomfelújításra, meg az egyházi iskolák tanárait az állami fizeti állami feladat átvállalásáért. Egyébként az egyházaink önfenntartók, papok fizetése, parókiák rezsije, szolgálati autók tankolása, egyebek, mind saját pénzből fizeti az egyház. Működésre az egyház semmi állami pénzt nem kap. Ugyanígy a másik fő támogatottnak kikiáltott kisvasutaknál is, a menetjegyekből élnek. Minden baloldali mítosz ellenére. Az a bizonyos pap a nyugdíjt leszámítva soha semmi állami pénzt nem kapott a hasznos és fontos munkájáért. Az egyház fizette a hívek adományaiból, ahogy tudta. Hadházy meg élősködik, balhézik, semmittevéssel keres milliókat közpénzből. A képviselői "munkája" egy nulla, egy rakás sz@r. Ezen érdemes elgondolkodni.
Válasz erre
7
1
nyafika
2025. november 19. 15:43
...Minisztérium arra kérte az ellenzéki politikusokat... Na látjátok, itt a probléma! Mi a faszt kéregetünk ezektől a mocskos söpredékektől? Ott a törvény, lehet beperelni, akár minden héten és akkor majd befogják a ragyás pofájukat! Bazdmeg, ezek csak pofonból értenek!
Válasz erre
6
0
nyafika
2025. november 19. 15:39
Politikus? Büdös nagy lófasz...
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!