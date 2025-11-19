Ft
11. 21.
péntek
Győr Győri Audi ETO KC kézilabda

„Generációja egyik legnagyobb tehetsége” – újabb BL-ezüstérmes világsztár folytatja a magyar bajnokságban!

2025. november 19. 14:47

A sportág újabb világsztárja folytatja a magyar bajnokságban. A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata leigazolta a norvég olimpiai bajnok Thale Rushfeldt Deilát.

2025. november 19. 14:47
null

A Bajnokok Ligájában és a magyar bajnokságban címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata szerződtette a norvég Thale Rushfeldt Deilát – írta meg az MTI.

Győr
Itt még ellenfelek voltak a győri lányok. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A győriek honlapjának szerdai bejegyzése alapján a klub kétéves szerződést kötött a mindhárom belső poszton bevethető, olimpiai és Európa-bajnok kézilabdázóval. 

A 25 éves, jobbkezes játékos korábban hazájában a Glassverket, a Fredrikstad, valamint a Molde csapatában játszott, 2023 óta pedig a dán Odense játékosa, mellyel idén ezüstérmes lett a Bajnokok Ligájában – a döntőben éppen a Győrtől szenvedtek vereséget.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy egy fiatal, ambiciózus és rendkívül tehetséges játékos csatlakozik a Győri Audi ETO KC-hoz” – nyilatkozta a bejelentés kapcsán Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője. – „Thale Rushfeldt Deila igazi vezéregyéniség, a modern kézilabda egyik sokoldalú és dinamikus játékosa, aki már most bizonyította, hogy képes meghatározó szerepet betölteni klub- és válogatott szinten is. Meggyőződésünk, hogy az ő érkezése tovább erősíti csapatunkat, és hosszú távon is értéket képvisel a klub jövője szempontjából. Bízunk benne, hogy Győrben megtalálja azt a közeget, ahol tovább fejlődhet és közösen új sikereket érhetünk el.” 

Az egyik legnagyobb tehetség Győrben

Per Johansson, az együttes svéd vezetőedzője elismerően beszélt az új szerzeményről, aki jövő nyáron csatlakozik a csapathoz. 

Thale generációja egyik legnagyobb tehetsége.

Az elmúlt évadokban mutatott fejlődése fantasztikus volt, és emberileg is rendkívül magas szinten áll. Robbanékony és erős játékos, aki mindhárom középső pozícióban bevethető, és amikor az ETO ellen játszott, mindig rendkívül nehéz volt őt megállítani. Thale emellett kiváló védekező képességekkel is rendelkezik, ami kulcsfontosságú, ha valaki az ETO-ban szeretne versenyezni játékpercekért” – fogalmazott a tréner. 

Az átlövő 2022-ben mutatkozott be a norvég nemzeti együttesben, amellyel olimpiai és Európa-bajnoknak, valamint világbajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát.

 Eddig 68 alkalommal viselte hazája válogatott szerelését, és ezeken a találkozókon 159 gólt szerzett. 

„Gyerekkoromtól fogva az ETO játékát nézve nőttem fel, épp ezért nagyon várom a kihívást, hogy ott játszhassak” – mondta el Thale. – „Fantasztikusak a győri szurkolók és a klubot körülölelő atmoszféra. Alig várom már, hogy mindenkivel találkozhassak, de addig is arra koncentrálok, hogy sikerekkel fejezzem be az utolsó évadomat Odensében."

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

