Az ukránok már csak a magyar kormány válaszát várják: elkészült a várva várt törvényjavaslat

Ukrajna benyújtott Magyarországnak egy oktatási törvénytervezetet, amely részben figyelembe veszi Budapestnek az iskolai nyelvhasználattal kapcsolatos követeléseit – közölte november 6-án Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes, számolt be róla a The Kyiv Independent.

Mint ismert: Magyarország korábban egy 11 pontos javaslatcsomagot fogalmazott meg Ukrajna felé a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről.

Ebben szerepelt többek között a nemzetiségi iskolák státuszának visszaállítása, a magyar nyelvű érettségi vizsga lehetősége, valamint a magyar nyelv használata a közéletben.

Budapest többször vádolta Kijevet, hogy diszkriminálja a délnyugat-ukrajnai magyar kisebbséget, amit az ukrán vezetés persze következetesen tagadott.