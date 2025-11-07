Ft
Tarasz Kacska törvényjavaslat Magyarország Ukrajna

Az ukránok már csak a magyar kormány válaszát várják: elkészült a várva várt törvényjavaslat

2025. november 07. 13:40

Kijev esélyt kapott rá, hogy törlesszen a délnyugat-ukrajnai magyar kisebbségek felé.

2025. november 07. 13:40
null

Ukrajna benyújtott Magyarországnak egy oktatási törvénytervezetet, amely részben figyelembe veszi Budapestnek az iskolai nyelvhasználattal kapcsolatos követeléseit – közölte november 6-án Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes, számolt be róla a The Kyiv Independent.

Mint ismert: Magyarország korábban egy 11 pontos javaslatcsomagot fogalmazott meg Ukrajna felé a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről.

Ebben szerepelt többek között a nemzetiségi iskolák státuszának visszaállítása, a magyar nyelvű érettségi vizsga lehetősége, valamint a magyar nyelv használata a közéletben.

Budapest többször vádolta Kijevet, hogy diszkriminálja a délnyugat-ukrajnai magyar kisebbséget, amit az ukrán vezetés persze következetesen tagadott.

A miniszterelnök-helyettes elmondása szerint a benyújtott törvénytervezet 11 pontjából már ötöt tartalmaz, amelyek a Magyarországon élő kisebbségek jogaira vonatkoznak. Kacska nem részletezte, pontosan melyik pontokról van szó. 

A lap hangsúlyozta: Ha Budapest elfogadja a jelenlegi változatot, Kijev kész azonnal a parlament elé terjeszteni a törvényt, és hamarosan választ vár Magyarországtól.

Kacska hozzátette, hogy az Ukrajnában működő mintegy száz magyar iskola kétharmadában a magyar az oktatás fő nyelve, néhány tantárgyat pedig ukránul tanítanak; a többi intézményben ezzel szemben az ukrán a fő oktatási nyelv, de több fontos tantárgyat magyarul oktatnak.

Jelenleg de facto teljesítjük a magyar közösség azon igényét, hogy olyan oktatásban részesüljenek, amely megfelel az érdekeiknek”

 – emelte ki a miniszterelnök helyettes.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Ritzau/Thomas Traasdahl

 

masikhozzaszolo
•••
2025. november 07. 15:57 Szerkesztve
És Ukrajna aláírta, az EU csókjával garantálta, hogy a gáz, olaj, energia szállító-tranzit struktúrát nem támadja, se az oroszoknál, se a fehérororszoknál, se a FÁK-nál. És nem zárja el a csapot. 1. A gázcsapot elzárta 2. a szivattyúállomásokat folyamatosan drónozza. 3. Ez eu meg mosolyog, úgy kell a magyarnak, szlováknak. 4. Tehát mindegy mit írnak alá, vagy törvénykeznek. 5. a magyart agyonverik. 6.Minszk1-2-t is aláírták. És meghágták. 7. A kisebbség nyelvtől független. Nemzeti kisebbségi önkormányzatok, kultúra, oktatás, stb. Naprimér oroszoknak is ám!
Válasz erre
1
0
Medici
2025. november 07. 15:36
Finn recept! Hozzájárultunk a NATO-hoz való csatlakozásukhoz kedden, szerdán csatlakoztak az LMBTQ jogok miatt ellenünk indított EU. eljáráshoz.
Válasz erre
6
0
nempolitizalok-0
2025. november 07. 15:23
NEM. Ki kell várni amíg Putyin eljut Kievig, akkor pedig mindent meg lehet beszélni. Az ukránokban nem lehet megbízni.
Válasz erre
4
0
Nuttika
2025. november 07. 15:19
Nem részben, meg nem egy-két tárgyat ukránul... az ukránt, mint nyelvet lehet ukránul oktatni, minden mást magyarul tanulhassanak a diákok. Pont. A többi pontot is teljesítsétek.
Válasz erre
4
0
