Az ukránok már csak a magyar kormány válaszát várják: elkészült a várva várt törvényjavaslat

Kijev esélyt kapott rá, hogy törlesszen a délnyugat-ukrajnai magyar kisebbségek felé.
Ukrajna benyújtott Magyarországnak egy oktatási törvénytervezetet, amely részben figyelembe veszi Budapestnek az iskolai nyelvhasználattal kapcsolatos követeléseit – közölte november 6-án Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes, számolt be róla a The Kyiv Independent.
Mint ismert: Magyarország korábban egy 11 pontos javaslatcsomagot fogalmazott meg Ukrajna felé a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről.
Ebben szerepelt többek között a nemzetiségi iskolák státuszának visszaállítása, a magyar nyelvű érettségi vizsga lehetősége, valamint a magyar nyelv használata a közéletben.
Budapest többször vádolta Kijevet, hogy diszkriminálja a délnyugat-ukrajnai magyar kisebbséget, amit az ukrán vezetés persze következetesen tagadott.
A miniszterelnök-helyettes elmondása szerint a benyújtott törvénytervezet 11 pontjából már ötöt tartalmaz, amelyek a Magyarországon élő kisebbségek jogaira vonatkoznak. Kacska nem részletezte, pontosan melyik pontokról van szó.
A lap hangsúlyozta: Ha Budapest elfogadja a jelenlegi változatot, Kijev kész azonnal a parlament elé terjeszteni a törvényt, és hamarosan választ vár Magyarországtól.
Kacska hozzátette, hogy az Ukrajnában működő mintegy száz magyar iskola kétharmadában a magyar az oktatás fő nyelve, néhány tantárgyat pedig ukránul tanítanak; a többi intézményben ezzel szemben az ukrán a fő oktatási nyelv, de több fontos tantárgyat magyarul oktatnak.
Jelenleg de facto teljesítjük a magyar közösség azon igényét, hogy olyan oktatásban részesüljenek, amely megfelel az érdekeiknek”
– emelte ki a miniszterelnök helyettes.
