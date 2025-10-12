Elkeserítő helyzet uralkodik a fronton: újabb erődvárosokat ürítenek ki az ukránok

Bár egyes szakértők nagy és fontos ukrán győzelmeket vizionálnak a térképeken, az Ukrajnából érkező hírek mást mutatnak a frontvonalon. A Kyiv Post tudósítása szerint a hatóságok elrendelték Kramatorszk evakuálását, elsőként a családoknak és a gyermekeknek kell elhagyniuk a várost, amely az egyik utolsó nagy védelmi vonal része Kelet-Ukrajnában.

A hírek szerint az orosz hadsereg immár kevesebb mint 20 kilométerre van a várostól, és rendszeresen indít dróntámadásokat a város ellen.

Oroszország mára a Donyeck régió közel 80 százalékát ellenőrzi, és hónapok óta fokozatosan közeledik a város felé, hogy azt elfoglalva előretörhessen a várostól nyugatra fekvő síkságokon. A Kyiv Post szerint bár Kramatorszk belvárosában nyugalom honol, a város peremén már érezhető a feszültség.

Miközben Oroszország folytatja előrenyomulását Kramatorszk felé,