Elkeserítő helyzet uralkodik a fronton: újabb erődvárosokat ürítenek ki az ukránok

Tömegesen dezertálnak az ukránok a hadseregből, a parancsnokság büntetőszázadokat kezdett fölállítani
Az orosz csapatok egyre mélyebben nyomulnak előre.
Bár egyes szakértők nagy és fontos ukrán győzelmeket vizionálnak a térképeken, az Ukrajnából érkező hírek mást mutatnak a frontvonalon. A Kyiv Post tudósítása szerint a hatóságok elrendelték Kramatorszk evakuálását, elsőként a családoknak és a gyermekeknek kell elhagyniuk a várost, amely az egyik utolsó nagy védelmi vonal része Kelet-Ukrajnában.
A hírek szerint az orosz hadsereg immár kevesebb mint 20 kilométerre van a várostól, és rendszeresen indít dróntámadásokat a város ellen.
Oroszország mára a Donyeck régió közel 80 százalékát ellenőrzi, és hónapok óta fokozatosan közeledik a város felé, hogy azt elfoglalva előretörhessen a várostól nyugatra fekvő síkságokon. A Kyiv Post szerint bár Kramatorszk belvárosában nyugalom honol, a város peremén már érezhető a feszültség.
Miközben Oroszország folytatja előrenyomulását Kramatorszk felé,
a nem messze fekvő másik erődvárosban, Szlovjanszkban is a kiszolgáltatott lakosok evakuálására szólítottak fel a hatóságok.
Oroszország a tél közeledtével fokozta dróntámadásait. Ahogy a drónok hatótávolsága nő, a frontvonalat egyre szélesebb „halálzóna” szegélyezi, amely mára körülbelül 20 kilométer széles sáv, ahol a drónok szinte mindenkit megsemmisítenek, aki él és mozog.
Egy névtelenséget kérő katona szerint a csapatok rotációja még veszélyesebbé vált, mint az, ha a katonák „csak” a harci zónában tartózkodnának. A csapatrotációkat most már csak gyalogosan tudják végrehajtani az ukránok. Orosz szabotőrök is átmerészkedtek a frontvonalon, hogy csapdákat állítsanak.
Elkeserítő, amikor az oroszok tüzet nyitnak rád, miközben megpróbálsz eljutni az állásodhoz”
– nyilatkozta a katona a Kyiv Postnak.
