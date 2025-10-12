Ft
10. 12.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Kramatorszk

Elkeserítő helyzet uralkodik a fronton: újabb erődvárosokat ürítenek ki az ukránok

2025. október 12. 20:39

Az orosz csapatok egyre mélyebben nyomulnak előre.

2025. október 12. 20:39
null

Bár egyes szakértők nagy és fontos ukrán győzelmeket vizionálnak a térképeken, az Ukrajnából érkező hírek mást mutatnak a frontvonalon. A Kyiv Post tudósítása szerint a hatóságok elrendelték Kramatorszk evakuálását, elsőként a családoknak és a gyermekeknek kell elhagyniuk a várost, amely az egyik utolsó nagy védelmi vonal része Kelet-Ukrajnában.

A hírek szerint az orosz hadsereg immár kevesebb mint 20 kilométerre van a várostól, és rendszeresen indít dróntámadásokat a város ellen.

Oroszország mára a Donyeck régió közel 80 százalékát ellenőrzi, és hónapok óta fokozatosan közeledik a város felé, hogy azt elfoglalva előretörhessen a várostól nyugatra fekvő síkságokon. A Kyiv Post szerint bár Kramatorszk belvárosában nyugalom honol, a város peremén már érezhető a feszültség.

Miközben Oroszország folytatja előrenyomulását Kramatorszk felé,

a nem messze fekvő másik erődvárosban, Szlovjanszkban is a kiszolgáltatott lakosok evakuálására szólítottak fel a hatóságok.

Nincs menekvés az orosz drónok elől

Oroszország a tél közeledtével fokozta dróntámadásait. Ahogy a drónok hatótávolsága nő, a frontvonalat egyre szélesebb „halálzóna” szegélyezi, amely mára körülbelül 20 kilométer széles sáv, ahol a drónok szinte mindenkit megsemmisítenek, aki él és mozog.

Egy névtelenséget kérő katona szerint a csapatok rotációja még veszélyesebbé vált, mint az, ha a katonák „csak” a harci zónában tartózkodnának. A csapatrotációkat most már csak gyalogosan tudják végrehajtani az ukránok. Orosz szabotőrök is átmerészkedtek a frontvonalon, hogy csapdákat állítsanak.

Elkeserítő, amikor az oroszok tüzet nyitnak rád, miközben megpróbálsz eljutni az állásodhoz”

– nyilatkozta a katona a Kyiv Postnak.

Nyitókép forrása: Ed JONES / AFP

***

 

yalaelnok
2025. október 12. 21:22
Erődváros= panelházakba, kórházakba, iskolákba, óvodákba telepített ágyúk.
mihint
2025. október 12. 21:22
Most már biztos, miér' díjaznak, masszívka.
petronius50
•••
2025. október 12. 21:22 Szerkesztve
Naponta 100-1500 ukrán katona hal meg, vagy sebesül meg súlyosan. Ennyivel gyengül a náci rezsim amúgy is egyre rosszabb morállal rendelkező hadserege. Naponta átlagban elesik (felszabadul) egy falu. Ennyivel gyengül a náci rezsim területe. Naponta tízezer számra menekül a nép Ukrajnából. Ennyivel gyengül az élőerő utánpótlás a seregbe és a gazdaságba. A kis zöld kobold még mindig azt hiszi, hogy az idő neki dolgozik...
massivement5
•••
2025. október 12. 21:13 Szerkesztve
Gyün a tél tábornok, mosmá' mingyá' detélleg üsszeomlik Ukrajna. Az orkszopó narancsbirkák ezzel hülyítettek 3 éve ilyenkor, fél évvel azután, hogy azzal hülyítettek, hogy 2-3 hét alatt nyernek az oroszok és visszadják egész Kárpátalját, hurrá, végre na most a történelem nyertes oldalán állunk! Toporzékoljatok.
